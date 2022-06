1.Train Cancelled in Howrah : জামাই ষষ্ঠীতে হয়রানির আশঙ্কা, হাওড়ায় শনি-রবি বাতিল একাধিক ট্রেন

ট্রাফিক ব্লকের কারণে শনিবার ও রবিবার হাওড়া থেকে তারকেশ্বর, আরামবাগ ও হরিপালের মধ্যে একাধিক লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে (Trains are Cancelled on Saturday and Sunday in Howrah Section due to Traffic Block) ৷ পূর্ব রেলের তরফে এ কথা জানিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে ৷

2.Post-Poll Violence Case : সিবিআই-কে সহযোগিতার আশ্বাস অনুব্রত ঘনিষ্ঠ বিধায়কদের

ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় ইতিমধ্যে অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ প্রায় হাফডজন তৃণমূল নেতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ফেলেছে সিবিআই ৷ এ বার সেই মামলায় যুক্ত হল আরও দু’টি নাম ৷

3.Daspur : অন্য নূরজাহান, বিয়ের দাবিতে বারাসত থেকে দাসপুরে প্রেমিকের বাড়িতে ধর্না

একসঙ্গে কাজ করতে করতে কখন যে জড়িয়ে পড়েছেন দু'জনে ! দীর্ঘ আড়াই বছর ধরে ভালই চলছিল সবকিছু ৷ ইদানীং হঠাৎ প্রেমিক রাজেশ প্রেমিকা নূরজাহানকে এড়িয়ে যেতে শুরু করেছেন ৷ দেখা তো দূর, ফোনও ধরেন না ৷ তাহলে উপায় (Girlfriend in Search of Lover) ?

4.Dev Wishes Raunak : মেধাতালিকায় এলাকার ছেলে, রৌনককে ভিডিয়ো কল উচ্ছ্বসিত দেবের

মাধ্যমিকে রাজ্যে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালের রৌনক মণ্ডল ৷ তাকে ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে শুভেচ্ছাবার্তা জানালেন ঘাটালের সাংসদ তথা অভিনেতা দেব ৷ রৌনক ঘাটালে বিদ্যাসাগর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র ৷ প্রাপ্ত নম্বর 692 । এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় পশ্চিম মেদিনীপুরে পাশের হার 94 শতাংশের বেশি (Dev wishes Madhyamik Exam Second rank Student)।

5.Sherdil Trailer : সৃজিতের ছবিতে মির্জাপুরের কালিন ভাইয়া, 'শেরদিল' অবতারে ট্রেলারেই তাক লাগালেন পঙ্কজ

সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের নতুন ছবি 'X=প্রেম' নিয়ে চলা বিতর্কের মাঝেই এবার সামনে এল তাঁর নতুন ছবি 'শেরদিল: দ্য পিলিভিট সাগা'-র ট্রেলার (Srijit Mukherjee Upcoming Movie) ৷ 24 জুন পর্দায় আসতে চলেছে এই ছবি ৷

6.Child Death : মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে শিশু খুনের অভিযোগ, রাজারহাটে আটক মহিলা

ঝগড়ার সময় কোলে থাকা শিশুকে ছিনিয়ে আছাড় মারার অভিযোগ এক মহিলার বিরুদ্ধে ৷ ঘটনাটি রাজারহাট থানার অন্তর্গত রাইগাছি শেষ মোড়ের ৷ পরে 9 মাসের ওই শিশুটির মৃত্যু হলে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে(Nine month old Child dies in Rajarhat) ৷

7.Life Imprisonment : চারবছর আগে স্ত্রীকে খুন, পুরুলিয়ায় ছেলের সাক্ষ্যতে যাবজ্জীবন ব্যক্তির

স্ত্রীকে খুনের দায়ে স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল পুরুলিয়া জেলা আদালত (Husband Murder Wife)। অভিযোগ, 2018 সালের আগস্ট মাসের 17 তারিখ সন্ধ্যায় কেন্দা থানার ভাদশা গ্রামের গৃহবধূ অষ্টমী মাহাতোকে বাড়ির লোকজনের সামনেই স্বামী চিত্তরঞ্জন মাহাতো ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোপ মারে ।

8.Jamai Sasthi 2022 : ইলিশের দাম আগুন, জামাই ষষ্ঠীতে হাত পুড়ছে মালদাবাসীর

জামাই ষষ্ঠীতে ইলিশের দাম আগুন ! অন্যান্য মাছ-মাংস-সবজি-ফলের দামও তথৈবচ ৷ জামাইয়ের পাত সাজাতে বেকায়দায় পড়েছেন মধ্যবিত্ত বাঙালি (Price hike affecting Jamai Sasthi 2022 shopping) ৷

9.Hiran Chatterjee : 'পশ্চিমবঙ্গে জন্ম নিয়ে আমরা অভিশপ্ত', বিতর্কিত মন্তব্য হিরণের

পশ্চিমবঙ্গে জন্মগ্রহণ করা অভিশাপ, আর রাজ্যবাসী একটা অভিশপ্ত জীবন কাটাচ্ছেন ৷ আয়ুষমান ভারতের মত কেন্দ্রীয় প্রকল্প এ রাজ্যে চালু না হওয়া প্রসঙ্গে এমনি বিতর্কিত মন্তব্য খড়গপুরের বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের (MLA Hiran Chatterjee Criticises TMC Government for Not Implement Central Projects) ৷

10.Deepak Chahar : হানিমুনে পিঠের খেয়াল রেখো ! বোনের 'দুষ্টু' উপদেশ পেলেন সিএসকে'র পেসার

বোন মালতি চাহারের থেকে দুষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ উপদেশ পেলেন চেন্নাই সুপার কিংস পেসার দীপক চাহার ৷ দাদাকে উদ্দেশ্য করে বোনের সেই টুইট উপদেশ এখন হট কেকের মতো বিকোচ্ছে নেটদুনিয়ায় (Deepak Chahar got intimate honeymoon advice from his sister Malti Chahar) ৷