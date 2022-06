1. Chaitali Lahiri : 'বরটা বড়ই বোকা, কেন নড়ল মাথার পোকা ?' কবিতা লিখলেন রূপঙ্কর-জায়া

কেকে'র দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর পর রূপঙ্কর বাগচি এবং তাঁর পরিবারকে যে মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে এবার সেই চিত্রই কবিতার ভাষায় তুলে ধরলেন রূপঙ্কর পত্নী চৈতালী (Chaitali Lahiri Explains Their Situation After The KK Issue)৷



2. J-K Encounter : রাতভর এনকাউন্টারের খতম হিজবুল জঙ্গি, সোপিয়ানে গ্রেনেড বিস্ফোরণ

শুক্রবার সারারাত এনকাউন্টার চালায় নিরাপত্তাবাহিনী ৷ অনন্তনাগে এই এনকাউন্টারে মারা গিয়েছে নিষিদ্ধি জঙ্গি সংগঠন মুজাহিদিনের এক জঙ্গি ৷ আহত 2 জওয়ান এবং এক নাগিরক (J-K Encounter) ৷



3. Salim Criticises CM : শিল্প প্রতিশ্রুতির নামে মিথ্যাচার, সিঙ্গুরে অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রি প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা সেলিমের

সিঙ্গুরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রি তৈরির প্রতিশ্রুতিকে মিথ্যাচার বলে কটাক্ষ করলেন মহম্মদ সেলিম (Mohammed Salim Criticises CM on Agro-Industry Promise) ৷ তাঁর দাবি, রাজ্যে আরও অনেক শিল্প প্রতিশ্রুতির মত এটাও একটা মিথ্যাচার ৷



4. Justice Abhijit Ganguly : বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের বেঞ্চে যাবে না উচ্চপ্রাথমিকের মামলা

উচ্চপ্রাথমিক সংক্রান্ত নতুন সমস্ত মামলা এবার থেকে শুনবেন বিচারপতি রাজা শেখর মান্থা (Justice Ganguly will not hear new upper primary cases anymore) ৷ তবে হাইকোর্ট সূত্রে খবর, উচ্চপ্রাথমিকের যে সমস্ত পুরনো মামলা বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এতদিন শুনছিলেন সেগুলো তাঁর এজলাসেই থাকবে ৷



5. Lakshmi Bhandar : কাঁকসার আদিবাসী সম্প্রদায়ের ‘লক্ষ্মী’র ভাগ্যে জোটেনি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের অর্থ

একাধিকবার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে আবেদন করেও টাকা না পাওয়ার অভিযোগ (Old Lady is Deprived of Lakshmi Bhandar Project in Durgapur) ৷ দুর্গাপুরের কাঁকসা আলিনগরের আদিবাসী বৃদ্ধা লক্ষ্মী কিস্কুর অভিযোগ বেশ কয়েকবার দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে গিয়ে আবেদন করেছেন ৷ সেখান থেকে তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তিকরণের নথিও পেয়েছেন ৷ কিন্তু, ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকেনি বলে অভিযোগ ৷



6. Suvendu Adhikari : 'সিঙ্গুরকে সর্বস্বান্ত করে রেলের সম্পত্তিও ছিনিয়ে নিচ্ছেন', মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ শুভেন্দুর

শুক্রবার রাতে বর্ধমান এসে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari)বলেন, "সিঙ্গুরের আরওবি রেলের সম্পত্তি । ওই রেল ওভার ব্রিজ তৈরি করতে রেল বেশি টাকা খরচ করেছে । অথচ মুখ্যমন্ত্রী সব অস্বীকার করে এমন প্রচার করছেন যে আরওবিটা তাঁদের সম্পত্তি ।"



7. KMDA SOP Planning : নজরুল মঞ্চের ঘটনার পর হল ভাড়ায় এসওপির ভাবনা, জানালেন মেয়র

সঙ্গীতশিল্পী কেকে-র মৃত্যুতে নড়েচড়ে বসেছে কলকাতা পৌরনিগম কর্তৃপক্ষ ৷ এবার থেকে কোন শিল্পীর অনুষ্ঠান কোথায় হচ্ছে, কত ভিড় হতে পারে, এ সব বিষয় খতিয়ে দেখা হবে ৷ পুলিশের অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক, জানালেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম (KMDA SOP Planning) ৷



8. French Open 2022 : গোড়ালি মচকে লড়াই থামল জেরেভের, রোলাঁ গারোয় চতুর্দশ খেতাব থেকে এককদম দূরে রাফা

দুর্ভাগ্যক্রমে শুক্রবার শেষ চারের লড়াইয়ে দ্বিতীয় সেট চলাকালীন কোর্টে গোড়ালি মচকে যায় আলেকজান্ডার জেরেভের ৷ চোটের অভিঘাতে কোর্ট ছাড়তে বাধ্য হন জার্মান তারকা ৷ ফলস্বরূপ প্রতিদ্বন্দ্বীর থেকে ওয়াকওভার পেয়ে আরও একবার প্রিয় লাল সুরকির গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে রাফা (Nadal reaches French Open final after Zverev forced to retire with ankle injury) ৷



9. Shehnaaz Gill Latest Pictures : 'টিপ টিপ বরসা পানি'...জলপরীর সাজে কিলার শেহনাজ

নিজের নতুন নতুন লুকের ছবি শেয়ার প্রায়শই সোশ্য়াল মিডিয়ার পারদ কয়েক ডিগ্রি চড়িয়ে দেন শেহনাজ গিল...তাঁর নতুন লুকের এর ব্যতিক্রম হল না...



10. Market Price : জামাই ষষ্ঠীতে দামের লড়াইয়ে মাছ, সবজির সঙ্গে ফলের টক্কর

জামাইদের খাওয়াতে এ বার টান পড়বে পকেটে (Jamai Shasthi Special Market Price) ৷ আকাশছোঁয়া দাম সবজি, মাছ ও মাংসের ৷ জেনে নিন খুঁটিনাটি বাজারদর ৷