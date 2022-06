পুলিশ সূত্রে খবর, এক বিজেপি নেতার বিতর্কিত মন্তব্যকে কেন্দ্র করে এদিন সংঘর্ষ বাধে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে (Violence in Kanpur) ৷

2. ISIS Terrorist Musa : আইএসের ছকে কলকাতায় হত্যার প্যাঁচ, এনআইএ আদালতে যাবজ্জীবন মুসার

কলকাতায় মাদার হাউসে আসা বিদেশিদের উপর নৃশংস হত্যালিলার ছক কষেছিল সে (Terrorist Musa planned ISIS style killings in Kolkata) ৷ সেই মামলাতেই আইএস জঙ্গি মুসাকে যাবজ্জীবন সাজা শোনাল এনআইএ-র বিশেষ আদালত ৷

3. Notice to Kolkata CP : কে কে-র মৃত্যু নিয়ে কলকাতার নগরপালকে আইনি নোটিস

কলকাতায় অনুষ্ঠান করতে এসে মারা যান সঙ্গীত শিল্পী কে কে ৷ এই ঘটনায় পুলিশ-প্রশাসনকেই দায়ী করছেন অনেকে ৷ এই পরিস্থিতিতে কলকাতার নগরপাল বিনীত গোয়েলকে এই নিয়ে নোটিস পাঠালেন এক আইনজীবী (Lawyer Sends Legal Notice to Kolkata Police Commissioner) ৷

4. Madhyamik Result 2022 : মাধ্যমিকে দ্বিতীয় মালদার কৌশিকীর এত ভাল ফল কী করে হল ? জানাল ইটিভি ভারত

2022-এ মাধ্যমিকে মেয়েদের প্রথম মালদার কৌশিকী ৷ এছাড়াও রাজ্যের মধ্যে যুগ্মভাবে দ্বিতীয় হয়েছে কৌশিকী (koushiki sarkar from malda ranked 2nd in madhyamik 2022) ৷

5. Helpline for Pregnant Women : গর্ভবতীদের জন্য 24 ঘণ্টার হেল্পলাইন চালু করলেন চেয়ারপার্সন

গর্ভবতীদের পরিষেবা দিতে 24 ঘণ্টার হেল্পলাইন নম্বর চালু করল কলকাতা পৌরনিগমের 10 নম্বর বরো (24 Hours Helpline for Pregnant Women in Borough 10 of KMC) ৷

6. Kashmiri Pandits : উপত্যকায় একের পর এক খুন, আতঙ্কে জম্মু পালাচ্ছেন কাশ্মীরি পণ্ডিতরা

বৃহস্পতিবার দু'জন জন সাধারণ নাগরিককে খুন করেছে জঙ্গিরা ৷ এরমধ্যে একজন ভিন রাজ্যের শ্রমিক ও একজন ব্যাংক ম্যানেজার ৷ একের পর এক খুনের ঘটনায় আতঙ্কে কাশ্মীরি পণ্ডিতরা (kashmiri pandits are in fear) ৷

7. Hyderabad Minor Gang Rape : টেক-সিটিতে গাড়ির মধ্যে নাবালিকাকে গণধর্ষণ, অভিযুক্ত মিম বিধায়কের ছেলে

নাবালিকাকে গণধর্ষণে অভিযুক্ত বিধায়কের ছেলে (Minor girl gang raped in Hyderabad) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে হায়দরাবাদে ৷ দায়ের হওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷

8. TMC Leader Arrest : ছাড়া পেয়েই ফের পিস্তল হাতে তৃণমূল নেতা, ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেফতার অভিযুক্ত

তিনদিনের মধ্যে ফের অস্ত্র-সহ হরিশ্চন্দ্রপুরে গ্রেফতার তৃণমূল নেতা (TMC Leader Arrest)৷ দু'দিন আগেই পুলিশ আগ্নেয়াস্ত্র-সহ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছিল ৷ ছাড়া পাওয়ার পর ফের বন্দুক হাতে অভিযুক্তের ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই শ্রীঘরে তৃণমূল নেতা ৷

9. Madhyamik Results 2022 : মাধ্যমিকে তৃতীয় মেদিনীপুরের মেয়ে দেবশিখাকে ফোনে শুভেচ্ছা দিলীপের

মাধ্যমিক পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করার জন্য মেদিনীপুরের ঘরের মেয়ে দেবশিখা প্রধানকে শুভেচ্ছা জানালেন বিজেপির জাতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ (BJP National Vice President Dilip Ghosh) ।

10. Anubrata Mondal: কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের জেরার থেকে আপাতত বাঁচতে অনুব্রতের হাতিয়ার স্বাস্থ্য ?

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের জেরার থেকে ক্ষণিকের জন্য বাঁচতে অনুব্রত মণ্ডলের (Anubrata Mondal) হাতিয়ার স্বাস্থ্য ? এমনই মত অনেকের (Anubrata Mondal pretending sick)৷