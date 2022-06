1.Hyderabad Minor Gang Rape : টেক-সিটিতে গাড়ির মধ্যে নাবালিকাকে গণধর্ষণ, অভিযুক্ত বিধায়কের ছেলে

নাবালিকাকে গণধর্ষণে অভিযুক্ত বিধায়কের ছেলে (Minor girl gang raped in Hyderabad) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে হায়দরাবাদে ৷ দায়ের হওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷

2.TMC Leader Arrest : ছাড়া পেয়েই ফের পিস্তল হাতে তৃণমূল নেতা, ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেফতার অভিযুক্ত

তিনদিনের মধ্যে ফের অস্ত্র-সহ হরিশ্চন্দ্রপুরে গ্রেফতার তৃণমূল নেতা (TMC Leader Arrest)৷ দু'দিন আগেই পুলিশ আগ্নেয়াস্ত্র-সহ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছিল ৷ ছাড়া পাওয়ার পর ফের বন্দুক হাতে অভিযুক্তের ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই শ্রীঘরে তৃণমূল নেতা ৷

3.Acid Attack by Husband: বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের জের! স্ত্রী'র মুখে অ্যাসিড ছোঁড়ায় গ্রেফতার স্বামী

স্বামীর অন্য মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক। একজন নয়, একাধিক মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক বলে অভিযোগ। তারই প্রতিবাদ করায় স্ত্রী'র উপর অ্যাসিড হামলার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে ৷ বারুইপুরের ওই অ্যাসিড আক্রান্ত গৃহবধূকে কলকাতার এক সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পাশাপাশি অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেফতারও করা হয়েছে (husband arrest for pouring acid on wife)।

4.HS Result 2022 : আগামী 10 জুন উচ্চমাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ

আগামী 10 জুন প্রকাশিত হবে উচ্চমাধ্যমিকের ফল (Results of Higher Secondary Examination to be published on 10 June)৷ এবছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় 7.45 লক্ষ । সকাল 11:30টা থেকে ওয়েবসাইটে নিজেদের ফলাফল দেখতে পাবে ছাত্র ছাত্রীরা ।

5.Madhyamik Result 2022 : ডাক্তার হতে চায় মাধ্যমিকে দশম ঝাড়গ্রামের অরিত্র

মাধ্যমিকে দশম স্থানাধিকারী ঝাড়গ্রামের অরিত্র মণ্ডল হতে চায় চিকিৎসক (Madhyamik Result 2022) ৷ মাধ্যমিক পরীক্ষার শুরুতেই খানিকটা অসুস্থও হয়ে গিয়েছিল অরিত্র ৷ তবে তারপরও এমন সাফল্যে স্বাভাবিক ভাবেই খুশি সবাই ৷

6.Madhyamik Result 2022 : ইঞ্জিনিয়র হতে চায় মাধ্যমিকের চতুর্থ স্থান অধিকারী অভিষেক

মালদা শহরের কৃষ্ণপল্লীর বাসিন্দা অভিষেক গুপ্ত ৷ রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের ছাত্র সে ৷ এই বছর মাধ্যমিকে 690 নম্বর পেয়ে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে এই পড়ুয়া ৷ আগামিদিনে ইঞ্জিনিয়র হতে চায় অভিষেক ৷ তার এই সফল্যে বাবা-মা, স্কুল শিক্ষক, গৃহশিক্ষকের যথেষ্ট অবদান রয়েছে বলে জানিয়েছে এই কৃতী ছাত্র ৷ অভিষেকের বাবা শিবশান্ত গুপ্ত স্থানীয় একটি নার্সিংহোমের কর্মী ৷ মা অনামিকা সাহা গুপ্ত প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক ৷ গৃহশিক্ষকের পাশাপাশি তাঁর কাছেও পড়াশোনা করত অভিষেক (Madhyamik Result 2022)৷

7.Sukanta Criticises Abhishek : 'ভেবেছিলাম স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে এরাজ্যেই চিকিৎসা করাবেন অভিষেক', কটাক্ষ সুকান্তর

রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Bengal BJP President Sukanta Majumdar) শুক্রবার জানিয়েছেন, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ নির্বাচনে 90 শতাংশ আসনে প্রার্থী দিয়েছে বিজেপি ৷

8.Madhyamik Result 2022 : ফের শীর্ষে বাঁকুড়া, মেধা তালিকায় 11 জন ; প্রথম স্থানাধিকারীকে নিয়ে বেরল মিছিল

মাধ্যমিকের মেধা তালিকায় ফের শীর্ষে বাঁকুড়া (Madhyamik Result 2022) ৷ শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ আয়োজিত মাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত হল ।

9.KK Death Controversy : কেকে’র মৃত্যুতে সতর্ক শাসকদল, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পেলেই ছাত্র সংসদের নির্বাচন; জানালেন শিক্ষামন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশের অপেক্ষা ৷ তিনি নির্দেশ দিলেই ছাত্র সংসদের নির্বাচন হবে বলে জানালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ৷ বিশেষত, কলেজ ফেস্টের পর সঙ্গীতশিল্পী কেকে’র মৃত্যুতে শাসকদলের ছাত্র সংসদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে ৷ তার পরেই ছাত্র সংসদগুলিতে নির্বাচন করাতে তৎপর সরকার (State Government is Preparing to Hold Student Union Elections After Death of KK) ৷

10.Kshama Bindu : ছবিতে ক্ষমা বিন্দু, যাঁর নিজগামীতার সিদ্ধান্তে হইচই নেটপাড়ায়

জীবনে ভাল থাকতে তাঁর কোনও সুদর্শন পুরুষের দরকার নেই ৷ তাঁকে সুখী রাখতে তিনি নিজেই যথেষ্ট ৷ এই মর্মে প্রচলিত সমস্ত ধ্যান-ধারণা ভেঙে দিতে তৈরি ভদোদরার 24 বছরের ক্ষমা বিন্দু ৷ 11 জুন নিজেই নিজেকে বিয়ে করছেন তিনি ৷ যা দেশের প্রথম 'নিজগামী বিয়ে'-র তকমা পেতে চলেছে ৷ এই খবর সামনে আসার পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল গুজরাত-কন্যার কিছু ছবি ৷ আসুন দেখে নেওয়া যাক ৷