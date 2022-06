1. HS Result 2022 : আগামী 10 জুন উচ্চমাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ

আগামী 10 জুন অর্থাৎ শুক্রবার প্রকাশিত হতে চলেছে এবছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল (Results of Higher Secondary Examination to be published on 10 June)। আজ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এমনটাই জানানো হয়েছে উচ্চশিক্ষা সংসদের তরফে ।

2. Madhyamik Result 2022 : ফের শীর্ষে বাঁকুড়া, মেধা তালিকায় 11 জন ; প্রথম স্থানাধিকারীকে নিয়ে বেরল মিছিল

মাধ্যমিকের মেধা তালিকায় ফের শীর্ষে বাঁকুড়া (Madhyamik Result 2022) ৷ শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ আয়োজিত মাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত হল । তাতে যুগ্মভাবে প্রথম স্থান অধিকার করেছে বাঁকুড়া রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র অর্ণব ঘড়াই ৷ তার মোট প্রাপ্ত নম্বর 693 ৷

3. Kshama Bindu : ছবিতে ক্ষমা বিন্দু, যাঁর নিজগামীতার সিদ্ধান্তে হইচই নেটপাড়ায়

জীবনে ভাল থাকতে তাঁর কোনও সুদর্শন পুরুষের দরকার নেই ৷ তাঁকে সুখী রাখতে তিনি নিজেই যথেষ্ট ৷ এই মর্মে প্রচলিত সমস্ত ধ্যান-ধারণা ভেঙে দিতে তৈরি ভদোদরার 24 বছরের ক্ষমা বিন্দু ৷ 11 জুন নিজেই নিজেকে বিয়ে করছেন তিনি ৷ যা দেশের প্রথম 'নিজগামী বিয়ে'-র তকমা পেতে চলেছে ৷

4. Madhyamik Result 2022 : অষ্টম স্থানাধিকারী পুরুলিয়ার সুরভি ও অভ্র

মাধ্যমিক পরীক্ষায় অষ্টম স্থান অধিকার করেছে পুরুলিয়ার দুই পড়ুয়া ৷ পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের অভ্র চট্টোপাধ্যায় এবং পুরুলিয়া রঘুনাথপুর গার্লস হাই স্কুলের সুরভী চট্টোপাধ্যায় ৬৮৬ নম্বর পেয়ে রাজ্যে অষ্টম স্থানে রয়েছে । মেধাবী ছাত্র অভ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি হুগলি জেলার তারকেশ্বরে এবং সুরভী চট্টোপাধ্যায় থাকে রঘুনাথপুর শহরে ।

5. Madhyamik Result 2022 : মাধ্যমিকে দশম বাঁকুড়া মিশন উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের প্রত্যুষা কুণ্ডু

বাঁকুড়া মিশন উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী প্রত্যুষা কুণ্ডু ৷ মাধ্যমিকে চল্লিশ জন দশম স্থানাধিকারীর মধ্যে একজন সে (Pratyusha Kundu from Bankura Ranked 10th in Madhyamik 2022) ৷ 684 নম্বর পেয়েছে প্রত্যুষা ৷

6. Madhyamik Results 2022 : মাধ্যমিকে সপ্তম জয়নগরের অপূর্ব

মাধ্যমিকের মেধাতালিকায় সপ্তম স্থান জায়গা করে নিয়েছে অপূর্ব নস্কর (Apurba Naskar of Jaynagar Ranks 7th in Madhyamik Results 2022) ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার জয়নগরের মজিলপুর জে এম ট্রেনিং স্কুলে পড়ে অপূর্ব ৷ তার প্রাপ্ত নম্বর 687 ৷ তার বাবা ফাল্গুনী নস্কর জানালেন, ছেলে চিকিৎসক হতে চায় ৷

7. Madhyamik Result 2022 : করোনায় বাবাকে হারিয়েও হার মানেনি জেদ, মাধ্যমিকে পঞ্চম বহরমপুরের শুভ্র

শুক্রবার প্রকাশিত 2022 মাধ্যমিকের মেধাতালিকায় পঞ্চমস্থানে জায়গা করে নিয়েছে বহরমপুরে শুভ্র দত্ত (Subhra Dutta ranked fifth in Madhyamik examination 2022) ৷ গোরাবাজার ঈশ্বরচন্দ্র ইনস্টিটিউশনের ছাত্র শুভ্রর কাছে যদিও মাধ্যমিক ছিল বাকি পাঁচজনের থেকে বাড়তি চ্যালেঞ্জিং ৷ পরীক্ষা প্রস্তুতির মধ্যেই অতিমারীর কারণে বাবার মৃত্যু এক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি করেছিল তাঁকে ৷

8. Madhyamik Result 2022 : আর্থিক প্রতিকূলতা কাটিয়ে মাধ্যমিকে অষ্টম শিলিগুড়ির জুনয়না পারভিন

আর্থিক প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে মাধ্যমিকে রাজ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করল শিলিগুড়ির জুনয়না পারভিন ৷ শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার থেকে বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ একে একে সবাই শুভেচ্ছা জানান জুনয়নাকে (Madhyamik Result 2022)।

9. Madhyamik Result 2022 : বাবার কাছে অঙ্ক, বাকি বিষয়ের দায়িত্বে মা ; মাধ্যমিকে তৃতীয় কোলিয়ারি শহরের অনন্যা

বাবার কাছে অঙ্ক করত ৷ বাকি বিষয়গুলির দায়িত্বে ছিলেন মা ও শিক্ষকরা ৷ তাতেই মাধ্যমিকে তৃতীয় স্থান অধিকার করল পশ্চিম বর্ধমানের রানিগঞ্জের বাসিন্দা অনন্যা দাশগুপ্ত (Madhyamik Result 2022)। তার প্রাপ্ত নম্বর 691 ৷ আসানসোলের উমারানি গড়াই মহিলা কল্যাণ স্কুলের ছাত্রী অনন্যা ।

10. Madhyamik Result 2022 : যোগ্য সন্তান, মেধাতালিকায় হুগলি কলেজিয়েট স্কুলের দুই শিক্ষকের ছেলেমেয়েরা

মাধ্যমিকের (Madhyamik Result 2022) মেধাতালিকায় নাম হুগলির দুই পরীক্ষার্থীর ৷ চতুর্থ স্থানে রয়েছে হুগলি কলেজিয়েট স্কুলের সাগ্নিক দে এবং অষ্টম স্থানে চুঁচুড়ার বৃষ্টি পাল (Sagnik Dey ranks fourth in Madhyamik while Brishti Pal ranks eighth from Hooghly) ৷