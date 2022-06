1. Madhyamik Result 2022 : বাবার কাছে অঙ্ক, বাকি বিষয়ের দায়িত্বে মা ; মাধ্যমিকে মেয়েদের মধ্যে প্রথম কোলিয়ারি শহরের অনন্যা

বাবার কাছে অঙ্ক করত ৷ বাকি বিষয়গুলির দায়িত্বে ছিলেন মা ও শিক্ষকরা ৷ তাতেই মাধ্যমিকে তৃতীয় স্থান অধিকার করল পশ্চিম বর্ধমানের রানিগঞ্জের বাসিন্দা অনন্যা দাশগুপ্ত (Madhyamik Result 2022)। তার প্রাপ্ত নম্বর 691 ৷



2. Madhyamik Result 2022 : মাধ্যমিকে যুগ্ম প্রথম, ডাক্তার হতে চায় সিএমএস স্কুলের ছাত্র রৌনক

বাঁকুড়ার অর্ণব ঘড়াই এবং পূর্ব বর্ধমানের রৌনক মণ্ডল প্রথম স্থান অধিকার করেছে এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৷ এক বছর পর অফলাইন পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হল রাজ্যে (Madhyamik Result 2022) ৷



3. Madhyamik Result 2022 : মেধাতালিকায় দ্বিতীয়স্থানে ঘাটালের রৌনক, খুশির হাওয়া জঙ্গলমহলে

মেধাতালিকায় দ্বিতীয়স্থান অধিকার করে জঙ্গলমহলের নাম উজ্জ্বল করল ঘাটালের রৌনক মণ্ডল (Rounak Mandal from Ghatal got second position in Madhyamik 2022 merit list) ৷ বিদ্যাসাগর উচ্চ বিদ্য়ালয়ের ছাত্র রৌনকের প্রাপ্ত নম্বর 692 ৷



4. Madhyamik Result 2022: মাধ্যমিকে পাশের হার 86.6%, সবার উপরে পূর্ব মেদিনীপুরএ বার মাধ্যমিকে পাশের হার 86.6% (WBBSE West Bengal Madhyamik Result 2022 released) ৷ সবচেয়ে বেশি পাশের হার পূর্ব মেদিনীপুরে ৷ 89 দিনের মাথায় আজ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত হল (Madhyamik Result 2022) ৷

5. Madhyamik 2022 Merit List: মাধ্যমিকে মেধাতালিকায় 114, যুগ্ম প্রথম বাঁকুড়ার অর্ণব-পূর্ব বর্ধমানের রৌনক

মাধ্যমিকে মেধাতালিকায় শীর্ষে বাঁকুড়ার অর্ণব ঘড়াই ও পূর্ব বর্ধমানের রৌনক মণ্ডল (Madhyamik 2022 Merit List)৷ চতুর্থ হয়ে কলকাতায় প্রথম হয়েছে পাঠভবনের ছাত্রী শ্রুতর্ষি ত্রিপাঠি (Raunak Mandal Arnab Ghorai Top With 693 Marks) ৷

6. ED Summons Rahul Gandhi : ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় 13 জুন রাহুলকে তলব ইডির

কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধিকে ডেকে পাঠাল ইডি ৷ তিনি দেশে না-থাকায় 2 জুন তদন্তকারী সংস্থায় হাজিরা দিতে পারেননি ৷ তাই আগামী 13 জুন তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠিয়েছে ইডি (ED Summons Rahul Gandhi) ৷



7. Madhyamik 2023 timetable: সামনের বছর কবে শুরু মাধ্যমিক ? রইল সম্পূর্ণ সূচি

2023 সালে 23 ফেব্রুয়ারি শুরু হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা (Madhyamik 2023 timetable)৷ চলবে 4 মার্চ পর্যন্ত ৷ রইল সামনের বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা সূচি (Madhyamik 2023 will start on 23rd February) ৷

8. HBD Harshaali Malhotra : আর ছোট্টটি নেই ভাইজানের মুন্নি, চোদ্দয় পা হর্ষালির

'বজরঙ্গী ভাইজান' ছবির কথা উঠলে সলমন, করিনা, নওয়াজদেরও আগে যে মুখটি সকলের চোখে ফুটে ওঠে সে হল ছোট্ট মুন্নি ৷ মায়া কাড়া মুখ আর অভিনয়ের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন সিনেপ্রেমীরা ৷ সেই মুন্নি অর্থাৎ হর্ষালি মালহোত্রা আজ পা দিল 14 বছরে ৷



9. IIFA 2022: আইফার মঞ্চে বাপ্পিদাকে স্মরণ করবেন শাহীদ কাপুর

22তম আইফা অ্যাওয়ার্ডের মঞ্চে এবার 4 জুন নিজের পারফরম্যান্সের মাধ্যমে ডিস্কো কিং বাপ্পি লাহিড়ীকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে চলেছেন অভিনেতা শাহীদ কাপুর ৷



10. Jawan First Look : চাই হিট ছবি, দক্ষিণী পরিচালকের সঙ্গে জোট শাহরুখের ; নায়িকা নয়নতারা

দক্ষিণী পরিচালক অ্যাটলি কুমারের সঙ্গে নতুন ছবি জওয়ান-এর জন্য হাত মিলিয়েছেন কিং খান ৷ এবার সামনে এল ছবির প্রথম পোস্টার (Shah Rukh Khan Jawan First Look Goes Viral) ৷