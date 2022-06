1.Nabanna transfer Purulia DM : মুখ্যমন্ত্রীর সফরের পরই বদলি পুরুলিয়ার জেলাশাসক

বদলি হয়ে গেলেন পুরুলিয়ার জেলাশাসক রাহুল মজুমদার ৷ নবান্নের নির্দেশ, আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের সিইও পদে স্থানান্তরিত করা হল তাঁকে (Purulia DM Rahul Majumder) ।

2.Kanchan Kanya Express : লাইনের উপর গ্যাস সিলিন্ডার, চালকের তৎপরতায় রক্ষা কাঞ্চনকন্যা একপ্রেসের

ব্রেক কষে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসকে বড় দুর্ঘটনার থেকে বাঁচালেন চালক (Kanchan Kanya Express) ।

3.Online Admission in Colleges : কেন্দ্রীয়ভাবে অনলাইনে কলেজে ভর্তির প্রক্রিয়া চালু হচ্ছে রাজ্যে

আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে রাজ্যের সবকটি কলেজে কেন্দ্রীয়ভাবে অনলাইনে হবে ভর্তি প্রক্রিয়া (Centralised online college admission to start from next academic year) ৷ এর জন্য একটি পোর্টালও তৈরি করা হবে ।

4.Post Poll Violence : ভোট পরবর্তী হিংসায় অনুব্রতকে সাড়ে 5 ঘণ্টা জেরা সিবিআইয়ের

বৃহস্পতিবার বিধাননগরের সিজিও কমপ্লেক্সে সিবিআইয়ের জেরার মুখোমুখি হন অনুব্রত মণ্ডল (TMC Leader Anubrata Mandal) ৷ ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় তাঁকে তলব করা হয়েছিল ৷ প্রায় সাড়ে 5 ঘণ্টা ধরে তাঁকে জেরা করা হয় (CBI Interrogates Anubrata Mandal for more than 5 Hours in Post Poll Violence Case) ৷

5.Saumitra on KK Death : কেন্দ্রীয় সংস্থা দিয়ে কে কে-র মৃত্যুর তদন্ত হোক, শাহকে চিঠি সৌমিত্রর

সঙ্গীত শিল্পী কে কে-র আকস্মিক প্রয়াণে শোকস্তব্ধ গোটা দেশ ৷ তাঁর মৃত্যু নিয়ে বিতর্ক গোটা দেশজুড়ে ৷ এই নিয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তের দাবি করলেন বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ (BJP Saumitra Khan Demand Central Investigation in KK Death Case) ৷

6.Mamata Banerjee visit Singur : সিঙ্গুরে মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে প্রস্তুতি জোরকদমে

শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীর সিঙ্গুর সফর (Mamata Banerjee will be visit Singur) ৷ তার আগের দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সিঙ্গুরের বাজেমেলিয়া গ্রামে সন্তোষী মাতার বিগ্ৰহ গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করলেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ‍্যের শ্রমমন্ত্রী বেচারাম মান্না।

7.Santoor Maestro Bhajan Sopori : থামল সুরসাধনা, প্রয়াত ‘সন্তুর সন্ন্যাসী’ ভজন সোপরি

‘সন্তুর’, বাদ্যযন্ত্রটির সঙ্গে শ্রোতাদের প্রেমে ফেলার অন্যতম হোতা ভজন সোপরি ৷ কোলন ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন কিংবদন্তি শিল্পী (Pandit Bhajan Sopori passes away) ৷

8.Leopard Death in National Highway : রাস্তা পার হতে গিয়ে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু চিতাবাঘের

ফের জাতীয় সড়কে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘের (leopard died after being hit by a car while crossing road) । বৃহস্পতিবার বিকেলে ওই চিতাবাঘের দেহকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়।

9.COVID 19 Cause Pregnancy Risks : উপসর্গহীন কোভিডও গর্ভবতীদের জন্য় মারাত্মক হতে পারে: গবেষণা

উপসর্গহীন করোনাও গর্ভবতীদের দেহে প্রভাব ফেলতে পারে এবং এর ফলে প্রিটার্ম লেবার এবং প্রিক্ল্যাম্পসিয়া জাতীয় সমস্যাও তৈরি হতে পারে ৷ এছাড়া নবজাতকের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকায় তাকে নানা সমস্য়ার মুখোমুখি হতে হতে পারে ৷ এমনটাই বলছেন গবেষকরা ৷

10.Deepak -Jaya Wedding : দুবাইয়ে প্রস্তাব, প্রেমের সমাধি শহরে চার হাত এক হল দীপক-জয়ার

গত বছর আইপিএলের ম্যাচ চলাকালীনই জয়া ভরদ্বাজকে বিয়ের প্রস্তাব দেন দীপক চাহার ৷ দুবাইয়ের গ্যালারিতে হাঁটু মুড়ে পেড়েছিলেন বিয়ের কথা ৷ টিনসেল টাউনের কোনও রোম্যান্টিক সিনেমার দৃশ্যের চেয়ে তা কম কিছু ছিল না ৷ আগ্রায় জেপি প্যালেসে বসল সেই জমকালো বিয়ের আসর ৷