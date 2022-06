1.Bank Manager Shot Dead: ব্যাংকের ভিতরেই দুষ্কৃতীর গুলিতে খুন ম্যানেজার, দেখুন ভিডিয়ো

জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগামে গুলি করে খুন করা হল ব্যাংক ম্যানেজারকে ৷ রাজস্থানের হনুমানগড়ের বাসিন্দা বিজয় কুমার দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগামের মোহনপোরায় ইল্লাকুয়াই দেহাতি ব্যাংকে কাজ করতেন ৷ এদিন ব্যাংকের ভিতরেই তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে জঙ্গিরা ৷ গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ডাক্তাররা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন (Bank Manager Shot Dead) ৷

2.HC Allows Abhishek to travel Abroad : অভিষেককে বিদেশে গিয়ে চিকিৎসায় অনুমতি কলকাতা হাইকোর্টের

বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা করাতে চান তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC MP Abhishek Banerjee) ৷ কিন্তু ইডি এই নিয়ে আপত্তি তোলে ৷ তারই প্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিষেক ৷ শুনানির পর তাঁকে বিদেশ যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে আদালত (Calcutta HC Allows Abhishek Banerjee to travel Abroad for Treatment) ৷

3.Lionel Messi : লা ফাইনালিসিমা ! ‘ম-এ মেসি, ম-এ ম্যাজিক’

লা ফাইনালিসিমা তো নিছকই কোনও ম্যাচ নয় ৷ অত্যাচারী শাসকের দম্ভের বিরুদ্ধে বসন্তের একটুকরো হাওয়া নিয়ে আসার লড়াই ৷ এদিন যেই যুদ্ধে নেতৃত্ব দিলেন সেই মহাদেশের বর্তমানের ফুটবল জাদুকর স্বয়ং ৷ যার উত্থান ইউরোপে হলেও গত একবছরে তিনি আরও অনেক বেশি করে একাত্ম হয়েছেন নীল-সাদা জার্সির সঙ্গে, শাপমোচনও হয়েছে (Lionel Messi Magic against Italy in Finalissima) ৷

4.Model Village: মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেও উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত মডেল গ্রাম

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেও শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি জঙ্গল লাগোয়া বল্লভপুরডাঙা গ্রামে বাসিন্দাদের মেলেনি বাংলা আবাস যোজনার বাড়ি, পাচ্ছেন না একশো দিনের কাজের টাকা, বিধবা ভাতা ৷ আক্ষেপের কথা জানান গ্রামবাসীরা (Deprived model village) ৷

5.Satyajit Ray stamp: জন্ম শতবর্ষে প্রকাশ হয়নি সত্যজিতের সরকারি ডাকটিকিট, ব্যথিত ভক্তরা

জন্ম শতবর্ষে প্রকাশ হয়নি সত্যজিৎ রায়ের সরকারি ডাকটিকিট ৷ এতেই ব্যথিত সত্যজিৎ-প্রেমীরা ৷ ডাকটিকিট ডিজাইনার দীপক দে সত্যজিৎ রায়ের উপরে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ডাকটিকিট ডিজাইন করেছেন ।

6.GTA Election : পাহাড়ে জিটিএ নির্বাচন বন্ধের দাবিতে ফের হাইকোর্টে মামলা

পাহাড়ে জিটিএ নির্বাচন বন্ধ রাখার দাবিতে ফের হাইকোর্টে দায়ের হল মামলা (Case files in High Court to stop GTA election)৷ এর আগে জিটিএ গড়ে ওঠার পরে তার কিছু বিধি চ্যালেঞ্জ করে একাধিক মামলা করা হয় কলকাতা হাইকোর্টে ।

7.GTA Election 2022 : জয় পেলে গোর্খাল্যান্ড নির্মাণ কমিটি গঠনের আশ্বাস অনিত থাপার

মনোনয়ন জমা দিতে এসে গোর্খাল্যান্ড নির্মাণ কমিটি গড়ার ডাক অনিত থাপা ৷ জিটিএ নির্বাচনে (GTA Election 2022) জিতলে প্রথম কাজই হবে এটা, বললেন প্রাক্তন জিটিএ চেয়ারম্যান অনিত থাপা ৷

8.Deepak -Jaya Wedding : দুবাইয়ে প্রস্তাব, প্রেমের সমাধি শহরে চার হাত এক হল দীপক-জয়ার

গত বছর আইপিএলের ম্যাচ চলাকালীনই জয়া ভরদ্বাজকে বিয়ের প্রস্তাব দেন দীপক চাহার ৷ দুবাইয়ের গ্যালারিতে হাঁটু মুড়ে পেড়েছিলেন বিয়ের কথা ৷ টিনসেল টাউনের কোনও রোম্যান্টিক সিনেমার দৃশ্যের চেয়ে তা কম কিছু ছিল না ৷ আগ্রায় জেপি প্যালেসে বসল সেই জমকালো বিয়ের আসর ৷

9.Minor Boys Arrest : দম্পতির অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি ভাইরাল করার হুমকি দিয়ে গ্রেফতার দুই নাবালক

14 ও 16 বছর বয়সি দুই নাবালক গোপনে প্রতিবেশী এক দম্পতির অন্তঃরঙ্গ মুহূর্তের ছবি তুলে ব্ল‍্যাকমেল করার চেষ্টা করে। দম্পতির কাছ থেকে পাঁচ হাজার চেয়ে হুমকিও দেয় ওই দুই নাবালক। হুমকিতে রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ওই দম্পতি। শেষে, প্রতিবেশী দুই নাবালকের বিরুদ্ধে পুলিশের দ্বারস্থ হন তাঁরা। অভিযোগ পেয়ে ইতিমধ্যে দুই নাবালককে গ্রেফতার করেছে বসিরহাট থানার পুলিশ‌ (Two minor boys arrest for threatening couple intimate image going to viral )।

10.Three Arrested for Fraud : ইন্সুরেন্স সংস্থার নামে প্রতারণা, গ্রেফতার 3

ইন্সুরেন্স সংস্থার নাম করে কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ (Three Arrested for Fraud)৷ ভিন রাজ্য থেকে গ্রেফতার হল তিনজন । অভিযুক্তদের গ্রেফতার করল বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ ।