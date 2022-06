1.HC Allows Abhishek to travel Abroad : অভিষেককে বিদেশে গিয়ে চিকিৎসায় অনুমতি কলকাতা হাইকোর্টের

বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা করাতে চান তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC MP Abhishek Banerjee) ৷ কিন্তু ইডি এই নিয়ে আপত্তি তোলে ৷ তারই প্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিষেক ৷ শুনানির পর তাঁকে বিদেশ যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে আদালত (Calcutta HC Allows Abhishek Banerjee to travel Abroad for Treatment) ৷

2.Lionel Messi : লা ফাইনালিসিমা ! ‘ম-এ মেসি, ম-এ ম্যাজিক’

লা ফাইনালিসিমা তো নিছকই কোনও ম্যাচ নয় ৷ অত্যাচারী শাসকের দম্ভের বিরুদ্ধে বসন্তের একটুকরো হাওয়া নিয়ে আসার লড়াই ৷ এদিন যেই যুদ্ধে নেতৃত্ব দিলেন সেই মহাদেশের বর্তমানের ফুটবল জাদুকর স্বয়ং ৷ যার উত্থান ইউরোপে হলেও গত একবছরে তিনি আরও অনেক বেশি করে একাত্ম হয়েছেন নীল-সাদা জার্সির সঙ্গে, শাপমোচনও হয়েছে (Lionel Messi Magic against Italy in Finalissima) ৷

3.Kabir Suman on Rupankar And KK : কেকে ইস্যুতে রূপঙ্করের পাশে সুমন, কবিতা দিয়ে চেষ্টা বিবাদ মেটানোর

সঙ্গীত শিল্পী কেকে'কে নিয়ে রূপঙ্কর বাগচীর মন্তব্য ঘিরে এখন রীতিমত হইচই পড়ে গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায় ৷ এবার এই ইস্যুতে কলম ধরলেন কবীর সুমন (Kabir Suman on Comments of Rupankar About KK) ৷

4.Anubrata Mandal : ভোট-পরবর্তী হিংসা মামলায় সিবিআই দফতরে হাজিরা অনুব্রতর

ভোট-পরবর্তী হিংসা মামলায় (Post poll violence case) প্রথম সিবিআই দফতরে হাজিরা দিতে এলেন অনুব্রত মণ্ডল । গতকাল ফের তৃণমূলের জেলা সভাপতিকে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করে সিবিআই (CBI summons Anubrata)।

5.TET Passed Students Agitation : বিকাশ ভবন আন্দোলনে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীদের

প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণ বঞ্চিত ডিএলএড ঐক্য মঞ্চের তরফ থেকে বৃহস্পতিবার বিকাশ ভবন অভিযান ছিল (TET Passed Students Agitation in Bikash Bhavan) ৷

6.Satyajit Ray stamp: জন্ম শতবর্ষে প্রকাশ হয়নি সত্যজিতের সরকারি ডাকটিকিট, ব্যথিত ভক্তরা

জন্ম শতবর্ষে প্রকাশ হয়নি সত্যজিৎ রায়ের সরকারি ডাকটিকিট ৷ এতেই ব্যথিত সত্যজিৎ-প্রেমীরা ৷ ডাকটিকিট ডিজাইনার দীপক দে সত্যজিৎ রায়ের উপরে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ডাকটিকিট ডিজাইন করেছেন ।

7.KK Last Rites : কেকে'র শেষযাত্রায় শ্রেয়া, হরিহরণ, অলকারা ; দূরেই রইল অভিনয় জগৎ

আজই মুম্বইয়ের ভারসোভায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে প্রয়াত সঙ্গীতশিল্পী কেকে'র (KK cremation)৷ শিল্পীকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এদিন হাজির হন গায়িকা অলকা ইয়াগনিক, শ্রেয়া ঘোষাল, গায়ক অভিজিৎ, হরি হরণ সেলিম মার্চেন্ট, কবির খান থেকে শুরু করে আরও অনেকেই ৷

8.Post Poll Violence : ভোট পরবর্তী হিংসায় সিবিআই তদন্ত নিয়ে অসন্তুষ্ট বিজেপি বিধায়ক

ভোট পরবর্তী হিংসা (Post Poll Violence) নিয়ে গুরুতর অভিযোগগুলির ক্ষেত্রে সিবিআই তদন্ত চলছে ৷ কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ওই তদন্ত চলছে ৷ কিন্তু তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিজেপির বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুই (BJP MLA Raises Questions over CBI Investigation on Post Poll Violence) ৷

9.SSC Recruitment Scam : এসএসসি দুর্নীতির নথি মামলাকারীরা পেলেন কোথা থেকে, জানতে জিজ্ঞাসাবাদ সিবিআইয়ের

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে এসএসসির নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে তদন্ত করছে সিবিআই ৷ ইতিমধ্যে অনেককে জেরা করেছে তারা ৷ আজ, মামলাকারী ববিতা সরকারকে জেরা করল সিবিআই (CBI interrogates petitioner in SSC Recruitment Scam) ৷

10.HC on Purba Medinipur Fishery Case : চাষের জমি দখল করে মাছের ভেড়ি তৈরিতে স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের

পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নাতে জোর করে চাষের জমি দখল করে মাছের ভেড়ি বানানোর অভিযোগ ওঠে ৷ মণ্টু জানা ও বানেশ্বর জানা মামলা করেন হাইকোর্টে (Calcutta High Court)৷ সমস্ত কাজের উপর স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Cal High Court orders on Purba Medinipur fishery Issue)৷