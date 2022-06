1. Anubrata Mandal : ভোট-পরবর্তী হিংসা মামলায় সিবিআই দফতরে হাজিরা অনুব্রতর

ভোট-পরবর্তী হিংসা মামলায় (Post poll violence case) প্রথম সিবিআই দফতরে হাজিরা দিতে এলেন অনুব্রত মণ্ডল । গতকাল ফের তৃণমূলের জেলা সভাপতিকে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করে সিবিআই (CBI summons Anubrata)। আজ, বৃহস্পতিবার বেলা বারোটার মধ্যে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ।

2. Sonia Covid Positive : 8 জুন ইডি-হাজিরা, আজ সকালে কোভিড পজিটিভ সোনিয়া গান্ধি !

বুধবার এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্ট বা ইডি ন্যাশনাল হেরাল্ড পত্রিকার মামলায় সোনিয়া গান্ধি ও রাহুল গান্ধিকে সমন পাঠিয়েছে ৷ 8 জুন বর্ষীয়ান নেত্রী সোনিয়া গান্ধির হাজিরা দেওয়ার কথা ৷ আজই তিনি কোভিড সংক্রামিত হয়েছেন (Sonia Gandhi Covid Positive) ৷

3. Assembly Monsoon session: বাদল অধিবেশনে কি বিজেপি বিধায়করা অনুপস্থিত থাকবেন ? জল্পনা তুঙ্গে

বাদল অধিবেশনে কি বিজেপি বিধায়করা অনুপস্থিত থাকবেন (Assembly Monsoon session)? এই নিয়েই এখন জল্পনা তুঙ্গে বাংলার রাজনীতিতে ৷

4. Banker shot dead in Kulgam: কাশ্মীরে এবার ব্যাংক ম্যানেজারকে খুন করল জঙ্গিরা

গত তিন দিনে সংখ্যালঘুদের গুলি করে খুন করার দ্বিতীয় ঘটনা ঘটল কাশ্মীরে (Bank employee Vijay Kumar)৷ কুলগামে হত্যা করা হল এক ব্যাংক ম্যানেজারকে (Bank employee Vijay Kumar)৷

5. Abhishek Banerjee appeals in HC: চোখ দেখাতে বিদেশে যেতে নিষেধাজ্ঞা ইডির, হাইকোর্টে অভিষেক

চোখ দেখাতে বিদেশে যেতে হয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Abhishek Banerjee appeals in Calcutta High Court)। তবে তাতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ইডি ৷ এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন অভিষেক (Abhishek Banerjee appeals in HC)৷

6. Hardik Patel in BJP : হাত ছেড়ে পদ্মে হার্দিক ; বললেন, "জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হল"

2015 সালে মাত্র 22 বছর বয়সে পাতিদার গোষ্ঠীর সংরক্ষণের দাবিতে আন্দোলন করেছিলেন হার্দিক প্যাটেল ৷ সেই দলের নাম ছিল পাতিদার অনামত আন্দোলন সমিতি ৷ এরপর জেলে যাওয়া, জামিন পাওয়া ৷ গুজরাতে ফিরে 2019-এ বিধানসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেসে যোগদান ৷ আরেকটা নির্বাচন আসছে (Hardik Patel in BJP) ৷

7. Sourav : মজার খেলায় মেতেছেন মহারাজ ? ধাঁধাঁ বজায় রেখে অ্যাপ নিয়ে নয়া বার্তা সৌরভের

বুধবার জানা গিয়েছিল মহারাজ শিক্ষামূলক অ্যাপ আনতে চলেছেন ৷ কিন্তু এখানেও এদিন ধাঁধা বজায় রেখেছেন তিনি ৷ বৃহস্পতিবারই আসছে সৌরভের অ্যাপ (new App of Sourav Ganguly) ৷

8. KK Last Rites : কেকে'র শেষযাত্রায় শ্রেয়া, হরিহরণ, অলকারা ; দূরেই রইল অভিনয় জগৎ

আজই মুম্বইয়ের ভারসোভায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে প্রয়াত সঙ্গীতশিল্পী কেকে'র (KK cremation)৷ শিল্পীকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এদিন হাজির হন গায়িকা অলকা ইয়াগনিক, শ্রেয়া ঘোষাল, গায়ক অভিজিৎ, হরি হরণ সেলিম মার্চেন্ট, কবির খান থেকে শুরু করে আরও অনেকেই ৷

9. Rakesh Tikait Attack Case : কন্নড় ভাষায় কেন কথা বলেননি ? রাগে টিকায়েতের মুখে কালি অভিযুক্তের !

সোমবার বেঙ্গালুরুতে কৃষকদের একটি সভা চলাকালীন আক্রান্ত হন কৃষক নেতা রাকেশ টিকায়েত ৷ তাঁর মুখে ও গায়ে কালি মাখিয়ে দেওয়া হয় (Attack on Rakesh Tikait) ৷

10. Bandon Mein Tha Dum : 'বন্দো মে থা দম', রাহানেদের অজি দুর্গ জয় এবার পর্দায়

ভারতের 2020-21-এর বর্ডার গাভাস্কর ট্রফি জয়ের গল্প এবার আসছে পর্দায় ৷ সম্প্রতি এই গল্প নিয়ে একটি ডকুমেন্ট্রি ওয়েব সিরিজ তৈরির দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন পরিচালক নীরজ পাণ্ডে ৷ 16 জুন পর্দায় আসবে এই তথ্যচিত্র (Bandon Mein Tha Dum Will Come in The Screens This June)৷