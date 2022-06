1. Abhishek Banerjee appeals in HC: চোখ দেখাতে বিদেশে যেতে নিষেধাজ্ঞা ইডির, হাইকোর্টে অভিষেক

চোখ দেখাতে বিদেশে যেতে হয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Abhishek Banerjee appeals in Calcutta High Court)। তবে তাতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ইডি ৷ এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন অভিষেক (Abhishek Banerjee appeals in HC)৷

2. Sourav : মজার খেলায় মেতেছেন মহারাজ ? ধাঁধাঁ বজায় রেখে অ্যাপ নিয়ে নয়া বার্তা সৌরভের

বুধবার জানা গিয়েছিল মহারাজ শিক্ষামূলক অ্যাপ আনতে চলেছেন ৷ কিন্তু এখানেও এদিন ধাঁধা বজায় রেখেছেন তিনি ৷ বৃহস্পতিবারই আসছে সৌরভের অ্যাপ (new App of Sourav Ganguly) ৷

3. KK Last Rites: শেষশ্রদ্ধার পর মুম্বইয়ে আজ শেষকৃত্য কেকে'র

মুম্বইয়ের ভারসোভায় আজ শেষকৃত্য হতে চলেছে কেকে'র (KK Last Rites)৷ তার আগে তাঁকে শেষশ্রদ্ধা জানানোর জন্য পার্ক প্লাজা কমপ্লেক্সের হলে শায়িত থাকবে দেহ ৷ এ দিকে, ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট বলছে, ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকেই মৃত্যু হয় শিল্পীর (massive heart attack)৷

4. Bandon Mein Tha Dum : 'বন্দো মে থা দম', রাহানেদের অজি দুর্গ জয় এবার পর্দায়

ভারতের 2020-21-এর বর্ডার গাভাস্কর ট্রফি জয়ের গল্প এবার আসছে পর্দায় ৷ সম্প্রতি এই গল্প নিয়ে একটি ডকুমেন্ট্রি ওয়েব সিরিজ তৈরির দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন পরিচালক নীরজ পাণ্ডে ৷ 16 জুন পর্দায় আসবে এই তথ্যচিত্র (Bandon Mein Tha Dum Will Come in The Screens This June)৷

5. Dilip on KK Death : "মুখ্যমন্ত্রী মৃতদেহ চুরি করে তৃণমূলের পতাকা লাগিয়ে দেন", কটাক্ষ দিলীপের

"কেকে-কে চক্রান্ত করে মেলে ফেলা হয়েছে", সকালে ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমণে এসে দাবি দিলীপ ঘোষের ৷

6. Rahul-Sonia ED Summon : দেশে নেই রাহুল, আজ ইডি-দফতরে হাজিরা দিলেন না কংগ্রেস সাংসদ

গতকালই ন্যাশনাল হেরাল্ড পত্রিকার সঙ্গে জড়িত অর্থ জালিয়াতির মামলায় কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি এবং রাহুল গান্ধিকে হাজিরার নোটিস পাঠিয়েছে ইডি ৷ সূত্র অনুযায়ী, 8 জুন কংগ্রেস হাইকম্যান্ড দিল্লিতে ইডির সদর দফতরে যাবেন এবং তদন্তে সহযোগিতা করবেন (Rahul-Sonia ED Summon) ৷

7. Minister Dancing in Bankura : মুখ্যমন্ত্রীর সভা শেষে আদিবাসী নৃত্য, পা মেলালেন খোদ মন্ত্রী

জঙ্গলমহলের চারটি জেলা যথা ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়াতে আদিবাসী নৃত্য একটা বিশেষ সংস্কৃতি ।

8. Couple died by suicide: 3 বছরের বৈবাহিক জীবনে অশান্তি, আত্মঘাতী বাঁশবেড়িয়ার দম্পতি

বৈবাহিক জীবনে অশান্তি সহ্য করতে না পেরে আত্মঘাতী হলেন বাঁশবেড়িয়ার দম্পতি (Couple died by suicide)৷ তাঁদের বিয়ে হয়েছিল 2019 সালে (Hooghly suicide)৷

9. Amit shah : সপরিবারে 'সম্রাট পৃথ্বীরাজ'-এর স্ক্রিনিংয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ছবি দেখে খুশি ইতিহাসের ছাত্র শাহ

3 জুন মুক্তি পাবে 'সম্রাট পৃথ্বীরাজ' ৷ ছবিটিতে রয়েছেন অক্ষয় কুমার, প্রাক্তন বিশ্ব সুন্দরী মানুষী চিল্লার ৷ বুধবার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ছবিটি দেখেন অমিত শাহ (Amit shah in Samrat Prithviraj Screening)

10. SKOCH Award : ফের স্কচ অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত বাংলা, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

এর আগে শিক্ষা ক্ষেত্রে ভাল কাজের জন্য স্কচ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে বাংলা ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এবার শিল্প ক্ষেত্রে এই সম্মান পাচ্ছে রাজ্য (for Ease of Doing Business Bengal is getting SKOCH Award) ৷