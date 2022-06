মুম্বইয়ের ভারসোভায় আজ শেষকৃত্য হতে চলেছে কেকে'র (KK Last Rites)৷ তার আগে তাঁকে শেষশ্রদ্ধা জানানোর জন্য পার্ক প্লাজা কমপ্লেক্সের হলে শায়িত থাকবে দেহ ৷

2. Dilip on KK Death : "মুখ্যমন্ত্রী মৃতদেহ চুরি করে তৃণমূলের পতাকা লাগিয়ে দেন", কটাক্ষ দিলীপের

"কেকে-কে চক্রান্ত করে মেলে ফেলা হয়েছে", সকালে ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমণে এসে দাবি দিলীপ ঘোষের ৷ এ প্রসঙ্গে তিনি অমিত শাহর মন্তব্য মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, "বাঙ্গাল মে যাওগে তো মারে যাওগে ৷ বাংলায় একটা লোক এসে বেঘোরে মারা গেল ৷

3. SKOCH Award : ফের স্কচ অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত বাংলা, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

এর আগে শিক্ষা ক্ষেত্রে ভাল কাজের জন্য স্কচ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে বাংলা ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এবার শিল্প ক্ষেত্রে এই সম্মান পাচ্ছে রাজ্য (for Ease of Doing Business Bengal is getting SKOCH Award) ৷

4. Bandon Mein Tha Dum : 'বন্দো মে থা দম', রাহানেদের অজি দুর্গ জয় এবার পর্দায়

ভারতের 2020-21-এর বর্ডার গাভাস্কর ট্রফি জয়ের গল্প এবার আসছে পর্দায় ৷ সম্প্রতি এই গল্প নিয়ে একটি ডকুমেন্ট্রি ওয়েব সিরিজ তৈরির দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন পরিচালক নীরজ পাণ্ডে ৷ 16 জুন পর্দায় আসবে এই তথ্যচিত্র (Bandon Mein Tha Dum Will Come in The Screens This June)৷

5. Anubrata Mandal: কলকাতায় অনুব্রত, ডোমকলে দেহরক্ষীর বাড়িতে 15 ঘণ্টা তল্লাশি সিবিআইয়ের

অনুব্রত মণ্ডলের (Anubrata Mandal) দেহরক্ষী সেহেগাল হোসেনের ডোমকলের বাড়িতে হানা দিল সিবিআই ৷ দীর্ঘ 15 ঘণ্টা ধরে চলে তল্লাশি (CBI raid in the house of Anubrata Mandals bodyguard)৷

6. Syndicate clash in Kolkata: ফের সিন্ডিকেট রাজ খাস কলকাতায়, চলল হাতাহাতি-ভাঙচুর

ফের সিন্ডিকেট রাজ খাস কলকাতায় (Syndicate clash in Kolkata)৷ সেই নিয়ে 108 নম্বর ওয়ার্ডের নোনাডাঙা লেক পল্লিতে চলল ভাঙচুর, হাতাহাতি ৷

7. Depp-Heard : মানহানি মামলায় জয়ী 'ক্যাপ্টেন জ্যাক স্প্যারো', বিপুল ক্ষতিপূরণ দেবেন প্রাক্তন স্ত্রী

ছ'সপ্তাহ লড়াইয়ের পর শেষমেশ জিতলেন পাইরেটস অফ্য দি ক্যারিবিয়ানের অভিনেতাই ৷ মানহানির মামলায় প্রাক্তন স্ত্রী অ্যামবার হার্ড তাঁকে দেবেন 10 কোটি মার্কিন ডলারেরও বেশি অর্থ ৷

8. Newtown : নিউটাউনে মদের আসরে বাধা নিরাপত্তরক্ষীর, রড দিয়ে মারধর শ্রমিকদের ; চলল গুলিও

নিউটাউনে নির্মীয়মাণ বহুতলে মদ্যপান করা নিয়ে নিরাপত্তারক্ষী এবং শ্রমিকদের মধ্যে বচসা, মারামারি (fight over alcohol comsumption)।

9. Finalissima : ইতালি 'বধ'-এ ফাইনালিসিমা আর্জেন্টিনার, বছর ঘুরতেই ফের ট্রফি মেসির ঝুলিতে

গতবছর কোপা আমেরিকার পর ফের একবার জাতীয় দলের হয়ে ট্রফি জিতলেন লিওনেল মেসি ৷ বুধবার মধ্যরাতে ইউরো চ্যাম্পিয়ন ইতালিকে হারিয়ে ফাইনালিসিমা জিতল আর্জেন্টিনা (Argentina wins Finalissima) ৷

10. J-K Shopian Blast : সোপিয়ানে গাড়িতে বিস্ফোরণ, জখম তিন জওয়ান

হয়তো গ্রেনেড রাখা ছিল অথবা গাড়িটির ভিতরেই আগে থেকে আইডি রেখে দেওয়া হয়েছিল ৷ আবার খারাপ ব্যাটারি থেকেও বিস্ফোরণ হতে পারে ৷ তা খতিয়ে দেখছেন নিরাপত্তাকর্মীরা ৷ সোপিয়ানে বিস্ফোরণে আহত সেনা জওয়ান (J-K Shopian Blast) ৷