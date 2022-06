1. Mamata on KK Demise : প্রয়াত সঙ্গীতশিল্পীকে গান স্যালুট দেবে রাজ্য সরকার, ঘোষণা মমতার

কলকাতায় অনুষ্ঠান শেষে প্রয়াত সঙ্গীত শিল্পী কেকে ওরফে কৃষ্ণকুমার কুন্নাথ ৷ তাঁর মৃত্যুতে শোকাহত গোটা কলকাতা-সহ গোটা দেশ ৷ প্রয়াত শিল্পীর স্ত্রীয়ের সঙ্গে কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী, বাঁকুড়া থেকে জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Express Grief on KK Demise) ৷ দ্রুত কলকাতায় ফেরার চেষ্টা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷



2. KK Demise : 'অসার লাগছে', হৃদয় ভেঙে খান খান সঙ্গীত জগতের

কে কের অকাল প্রয়াণে শোকাহত শিল্পী মহলও ৷ সকলের একটাই প্রার্থনা শান্তিতে থেকো কে কে ৷ শোকবার্তা জ্ঞাপন করলেন শ্রেয়া ঘোষাল থেকে মনোজ বাজপেয়ী সকলেই ৷



3. Dilip Ghosh : "কীসের সেন্সর ?" প্রশ্ন দিলীপের, চিঠির বৈধতা নিয়ে তুললেন প্রশ্ন

প্রতিদিনের মতো বুধবারও ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে রাজ্য সরকারের একাধিক ইস্যু নিয়ে মন্তব্য করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh slams Bengal Govt)। সমবেদনা জানালেন প্রয়াত সঙ্গীত শিল্পী কে কে-এর পরিবারকে ৷



4. KK Demise : কলকাতায় পৌঁছল শোকাহত কেকে'র পরিবার, আজই ময়নাতদন্ত

মঙ্গলবার কলকাতায় নজরুল মঞ্চে অনুষ্ঠান করতে গিয়ে অসুস্থ হন কে কে (KK Demise) ৷ তারপর তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁর মৃত্যু হয় ৷ আজ, বুধবার সকালে কলকাতা বিমানবন্দরে মুম্বই থেকে এসে পৌঁছলেন কেকে-র পরিবার ৷

6. Market Price : চোখে জল আনবে নাকি হাসি, মাস পয়লায় দেখে নিন বাজারদর

বাজার আগুন সবজি, মাছ, মাংস, ডিমের (Market price) ৷ একনজর চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক সবকিছুর খুঁটিনাটি বাজারদরের দিকে ৷



7. Evergreen Songs of KK : জিন্দেগী দো পল কি...

চলে গেলেন ইন্ডাস্ট্রির আরেক 'গোল্ডেন ভয়েস' কৃষ্ণকুমার কুন্নাথ ৷ মাত্র 53 বছর বয়সে তাঁর এই চলে যাওয়া মেনে নেওয়া সত্যিই কষ্টকর তাঁর অনুরাগীদের জন্য় ৷ আসুন ফিরে দেখা যাক কে কে'র কিছু আইকনিক গান যা আজও বেজে চলছে শ্রোতাদের কানে...



8. KK Demise : 'সারাজীবন এর বোঝা বইতে হবে', রূপঙ্করের বক্তব্যে প্রতিবাদের ঝড়, বিঁধলেন রূপাঞ্জনা

গুরুসদয় মহাবিদ্যালয়ের কলেজ ফেস্টের মঞ্চে গান গাইতে গাইতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন গায়ক কে কে । হাসপাতালে ভর্তির পর ঘোষণা করা হয় তিনি আর নেই ৷ নজরুল মঞ্চে কে কে-এর কনসার্টের আগেই বিতর্কে জড়ালেন রূপঙ্কর বাগচী (Protest against Rupankar Bagchis comment) ৷ রূপঙ্করের মন্তব্য ঘিরে নিন্দার ঝড় উঠেছে শিল্পী থেকে শুরু করে আমজনতার মধ্যে ৷



9. Brahmastra Trailer Release Date : কবে আসছে 'ব্রহ্মাস্ত্র'-এর ট্রেলার, টিজার শেয়ার করে জানালেন আলিয়া

আগামি 15 জুন মুক্তি পাচ্ছে আলিয়া-রণবীরের নতুন ছবি 'ব্রহ্মাস্ত্র'-এর ট্রেলার ৷ টিজার শেয়ার করে জানালেন অভিনেত্রী (Brahmastra Trailer Will Out on 15 June) ৷



10. Deepak Chahar Wedding : স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে প্রেম প্রস্তাব, আজ চারহাত এক হচ্ছে দীপক-জয়ার

বাগদত্তা জয়া ভরদ্বাজকে বিয়ে করছেন ক্রিকেটার দীপক চাহার (Indian Cricketer Deepak Chahar Getting Married with Fiance Jaya Bhardwaj) ৷ আজ আগ্রায় নিকট আত্মীয় এবং বন্ধবান্ধবদের উপস্থিতিতে জেপি প্যালেস হোটেলে রাত 9টার লগ্নে বিয়ে করবেন তাঁরা ৷ দিল্লিতে রিসেপশনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ৷