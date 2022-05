1.Narendra Modi in Shimla : সিমলায় মোদিকে 'উপহার' কিশোরীর, কনভয় থামিয়ে গ্রহণ করলেন আপ্লুত প্রধানমন্ত্রী

মঙ্গলবার সিমলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাতে তাঁর মা হীরাবেন মোদির স্কেচ তুলে দিল এক কিশোরী (PM Stops Car To Accept Portrait Of His Mother In Shimla) ৷ নিজে হাতে হীরাবেন মোদির স্কেচটি যে কিশোরী এঁকেছে, তাঁর নাম অনু ৷

2.Bad Effects of Smoking : শুধু ক্যান্সার নয় দৃষ্টিহীনতারও কারণ হতে পারে ধূমপান

তামাকজাত দ্রব্য় সেবন এবং ধূমপান শুধু যে ক্যান্সারের কারণ তা নয় (Smoking Can Affect Vision)৷ অনেক ক্ষেত্রে এই রোগ দৃষ্টিহীনতারও কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে এমনটাই বলছেন বিশেষজ্ঞরা ৷

3.Bengal Assembly Monsoon Session : ১০ জুন থেকে বিধানসভায় শুরু বাদল অধিবেশন

রাজ্যপালকে সরিয়ে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য পদে মুখ্যমন্ত্রীকে বসাতে চায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Bengal CM Mamata Banerjee) সরকার ৷ সেই বিল শীঘ্রই বিধানসভায় পেশ হতে পারে ৷ আগামী 10 জুন থেকে বিধানসভায় বাদল অধিবেশন শুরু হতে চলেছে ৷ এই অধিবেশনেই ওই বিল পেশ হতে পারে বলে খবর ৷

4.Mamata Banerjee at Bankura: স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে দিয়ে পুলিশ-ডাক্তার-নার্সের পোশাক তৈরি করাতে চান মমতা

স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের (Mamata Banerjee on Self help groups) দিয়ে এ বার পুলিশ, ডাক্তার ও নার্সের পোশাক তৈরি করাতে চান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee at Bankura)৷

5.Cancer Sufferer Soma Das : দীর্ঘ লড়াইয়ের শেষে চাকরি পাচ্ছেন ক্যানসার আক্রান্ত সোমা

বীরভূমের নলহাটির বাসিন্দা সোমা দাস ৷ তিনি ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত ৷ এসএসসির নিয়োগ দুর্নীতি (SSC Recruitment Scam) নিয়ে তিনিও আন্দোলনে সামিল রয়েছেন ৷ কিন্তু তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে হাইকোর্টের নির্দেশে তাঁকে চাকরি দেওয়া হল ৷

6.Garden Reach Body Recovered : গার্ডেনরিচে কিশোরের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার, স্থানীয় সমাজ বিরোধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ

গার্ডেনরিচে কিশোরের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা (Body of A Teenager Boy Recovered in Garden Reach) ৷ অভিযোগ এ দিন সকালে একটি নির্মীয়মান বহুতলের নিচে কিশোরের রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায় ৷ পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷

7.Bandel Station : বৃহত্তম ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম, গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম সুপারিশ ব্যান্ডেল স্টেশনের

বিশ্বের বৃহত্তম ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম, এই দাবিতে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে ব্যান্ডেল স্টেশনের নাম সুপারিশ করা হল (Bandel Station Name is Recommended for Guinness Book of World Records) ৷ ঠিকাদার সংস্থার তরফেই জরুরি নথি সহ এই আবেদন করা হয়েছে ৷

8.Dilip Ghosh : মুখর দিলীপকে মৌন হতে নির্দেশ বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের

বিজেপির জাতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষের বিভিন্ন মন্তব্য নানা সময়ে অস্বস্তিতে ফেলেছে দলকে ৷ এবার তাই তাঁকে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিল বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব (Naddas Stern Messege to BJP MP Dilip Ghosh) ৷

9.Postering in Jagatdal : অভিষেকের নাম করে জগদ্দলে পোস্টার, নিশানায় কি অর্জুন ? উঠছে প্রশ্ন

সোমবার শ্যমনগরে দলীয় সভায় গিয়ে যে বক্তব্য রেখেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, পোস্টারগুলিতে সেই মন্তব্য তুলে ধরা হয়েছে (Abhishek Banerjee Comment) ৷

10.Woman Teacher Shot Dead in Kashmir: কুলগামে শিক্ষিকাকে গুলি করে হত্যা জঙ্গিদের

জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগামে শিক্ষিকাকে গুলি করে হত্যা করল জঙ্গিরা (Woman Teacher Shot Dead in Kashmir)৷ গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে তল্লাশি শুরু করেছে বাহিনী ৷