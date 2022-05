সোমবার বিকেল নাগাদ রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের বাসভবনের বাগানে হঠাৎ একটি ঈগলের দেখা পাওয়া যায় ৷ হয়তো দিল্লির ঝড়-বৃষ্টিতে কোনও ভাবে সেটি বাগানে এসে পড়েছিল ৷ কিন্তু তার গলায় কলার পরানো (Collared Eagle in Rashtrapati Bhavan) ? কেন ?

2. Mamata on Losing Elections in Purulia : নেতাদের ভুলেই পুরুলিয়ায় পরাজয়, কর্মিসভা থেকে জানালেন মমতা

মঙ্গলবার পুরুলিয়া দলের কর্মিসভায় অংশগ্রহণ করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC Chairperson Mamata Banerjee) ৷ গত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে নেতাদের ভুলেই পুরুলিয়ায় তৃণমূল হেরেছিল বলেই তিনি জানান ৷ পাশাপাশি জেতার পরও বিজেপি কিছু করেনি বলেও অভিযোগ করেন তিনি ৷

3. Hardik Patel to Join BJP : আসছে বিধানসভা নির্বাচন, 2 জুন গেরুয়া শিবিরে যোগ দিচ্ছেন হার্দিক প্যাটেল ?

কংগ্রেস ছেড়েছেন 17 মে ৷ আসছে গুজরাত বিধানসভা নির্বাচন ৷ তার আগে বিজেপি শিবিরে যাচ্ছেন পাতিদার নেতা ? তেমনটাই জানাচ্ছে একটি সংবাদ সংস্থা (Hardik Patel to Join BJP) ৷ এতে সিলমোহর দিয়েছে গুজরাতের বিজেপি মুখপাত্র ৷

4. Mamata Banerjee in Purulia : যতই চেষ্টা করুক, 2024-এ বিজেপি ফিরবে না ; পুরুলিয়ার কর্মিসভায় ভবিষ্যদ্বাণী মমতার

পুরুলিয়ায় তৃণমূলের হারের জন্য নিজেদেরই দায়ী করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো ৷ তবে আজ কর্মিসভায় তৃণমূল নেতা-কর্মীদের চাঙ্গা করার দাওয়াই দিলেন তিনি ৷ পরাজয় ভুলে তাদের ঘর থেকে বেরবার ডাক দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বিজেপি আসবে না, জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী (Mamata Banerjee in Purulia) ৷

5. Mamata Slams Modi Govt : একশো দিনের টাকা দাও, নয়তো বিদায় নাও; পুরুলিয়ার সভা থেকে কেন্দ্রকে তোপ মমতার

মঙ্গলবার শিমুলিয়ায় দলীয় কর্মিসভা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷ সেখান থেকে আবারও 100 দিনের কাজ নিয়ে সরব হলেন তিনি (Mamata Slams Modi Government on MGNREGS Project) ৷

6. French Open 2022 : পুরুষদের ডবলসে সেমি ফাইনালে রোহন বোপান্না-ম্যাটওয়ে মিডলকুপ জুটি

ফ্রেঞ্চ ওপেনে (French Open 2022) পুরুষদের ডবলসে সেমি ফাইনালে রোহন বোপান্না-ম্যাটওয়ে মিডলকুপ জুটি (Rohan Bopanna and Matwe Middelkoop have advanced to the French Open 2022 Mens Doubles Semifinals) ৷ প্রথমবার ফ্রেঞ্চ ওপেনে পুরুষদের ডবলসে সেমি ফাইনালে উঠলেন বোপান্না ৷

7. BJP MLAs Party Leave : অভিষেক বলছেন দরজা বন্ধ, তবুও দলবদল কি আগামী বছর রাজ্যসভার ভোটে বিজেপির জন্য কাঁটা ?

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, সবার জন্য তৃণমূলের দরজা খোলা নেই ৷ অনেক বিজেপি বিধায়ক এবং সাংসদ অপেক্ষায় থাকলেও, তৃণমূল এখনই তাঁদের স্বাগত জানাবে না ৷

8. Lakshman Seth Felicitated with D Litt : ভগবান বুদ্ধের মতবাদ নিয়ে গবেষণা, ডি' লিট সম্মান পেলেন লক্ষণ শেঠ

ভগবান বুদ্ধের মতবাদ নিয়ে গবেষণা করে ডি' লিট সম্মান পেলেন হলদিয়ার রাজনৈতিক নেতা লক্ষণ শেঠ (Tumkur University felicitated Lakshman Seth by D Litt) ৷ কর্নাটকের তুমাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে তাঁকে এই সম্মান দেওয়া হয়েছে ৷

9. Bimal Gurung in Sikkim Nursing Home : শারীরিক অবস্থার অবনতি, সিকিমের নার্সিংহোমে ভর্তি জেজিএম নেতা বিমল গুরুং

25 মে থেকে অনশন করছিলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সুপ্রিমো বিমল গুরুং ৷ দার্জিলিং সদর হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর সোমবার সকালে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিকিমে নিয়ে যাওয়া হল তাঁকে (Bimal Gurung in Sikkim Nursing Home) ৷ অসুস্থ গুরুংয়ের সঙ্গে দেখা করলেন বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা ৷

10. Market price: মাছ-মাংস-সবজির খুঁটিনাটি বাজারদর একনজরে

বাজার আগুন সবজি, মাছ, মাংস, ডিমের (Market price)৷ একনজর চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক সবকিছুর খুঁটিনাটি বাজারদরের দিকে ৷