1.Mamata Slams Modi Govt : 100 দিনের কাজে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে পুরুলিয়ার প্রশাসনিক বৈঠক থেকেও সরব মুখ্যমন্ত্রী

সোমবার পুরুলিয়ার রবীন্দ্রভবনে প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷ সেখান থেকেই 100 দিনের কাজে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে সরব হন তিনি (Mamata Slams Modi Government on MGNREGS Project) ৷

2.Madhyamik Result 2022 : আগামী 3 জুন মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ

আগামী 3 জুন অর্থাৎ শুক্রবার প্রকাশিত হতে চলেছে এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল (Results of Madhyamik Examination to be published on 3 June)। সকাল 10টা থেকে ওয়েবসাইটে নিজেদের ফলাফল দেখতে পাবে ছাত্র ছাত্রীরা ।

3.Wriddhiman Saha : চ্যাম্পিয়নের আলোয় প্রতিবাদের আরেক নাম ঋদ্ধিমান

জাতীয় দলে ব্রাত্য হয়ে ঋদ্ধিমান সাহা পঞ্চদশ আইপিএলকে প্রতিবাদের মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। দলের জয়ে অন্যতম কারিগর হিসেবে অবদান রাখতে যিনি সফল হয়েছেন (Wriddhiman Saha the forgotten hero behind Gujrat Titans success on maiden appearance) ৷

4.North Bengal Hospital : রোগীর কাটা হাত মুখে ঘুরছে কুকুর ! উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে শিউরে ওঠা দৃশ্য

হাসপাতালের ওয়ার্ড থেকে রোগীর কাটা পড়া হাত নিয়ে গেল কুকুরে ! সারা হাসপাতাল চত্বর ওভাবেই ঘুরে বেড়াল কুকুরটি ৷ এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে (a dog is biting the patient's hand in North Bengal Medical College) ।

5.Remembering Rituparno Ghosh: ঋতু আসে...ঋতু যায়, এ ঋতুর শূন্যস্থান পূরণ হয় না বাঙালি হৃদয়ে

'হীরের আংটি' ছবি দিয়ে যাত্রা শুরু ৷ নামের পাশে একদিন 'কিংবদন্তি' কথাটি বসবে তা ছবি দেখার পর হয়ত অনেকেই আন্দাজ করেছিলেন ৷ কিন্তু ঋতুপর্ণ ঘোষের মতো এত বর্ণময় এক মানুষের জীবন এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে তা মেনে নেওয়াটা আজও কষ্টকর বৈকি ৷ আজ থেকে ঠিক ন'বছর আগে এই দিনে বাঙালি হারিয়ে ছিল তাঁর দামি রত্নকে ৷ সেলুলয়েডের এই ওস্তাদ গল্প বলিয়ে বদলে দিয়েছিলেন বাঙালির সিনেমা দেখার দৃষ্টিভঙ্গিকে ৷

6.Elephant Calf Death Update : অবশেষে আশা ছাড়ল মা হাতি, অনন্য এক মাতৃস্নেহের নজির দেখল ডুয়ার্স

তিনদিন পেরিয়ে গেলেও কিছুতেই মৃত সন্তানকে ছেড়ে সরছিল না মা হাতি। গত 27 মে সকাল থেকে মৃত শাবককে শুঁড়ে নিয়ে এক বাগান থেকে আরেক বাগান, কিলোমিটারের পর কিলোমিটার ঘোরার পর অবশেষে সোমবার সকালে শাবককে ছেড়ে সরে দাঁড়াল মা হাতি ও তার দল (Elephant Calf Death Update) । এরপরই বনকর্মীরা এগিয়ে যায় মৃত হস্তি শাবককে উদ্ধার করতে। উদ্ধার করে মৃত শাবকটিকে পাঠানো হয় ময়নাতদন্তের জন্য। টানা আড়াই দিন ধরে ডায়না পার্শ্ববর্তী রেড ব্যাঙ্ক চা বাগানের ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল ওই হাতির দলটি। গতকাল রাত পর্যন্ত বনদফতরের ড্রোন ক্যামেরায় শেষ মা হাতি-সহ চারটি হাতিকে মৃত শাবকের আশেপাশে ঘুরতে দেখা গিয়েছিল।

7.Case against Abhishek Dismissed by HC : অভিষেকের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা খারিজ হাইকোর্টে

হলদিয়ায় গত শনিবার দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (AITC MP Abhishek Banerjee) ৷ সেখানে তিনি আদালত অবমাননাকর মন্তব্য করেন বলে অভিযোগ ৷ তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয় কলকাতা হাইকোর্টে ৷ সেই মামলায় সোমবার খারিজ করে দিল আদালত (Case against Abhishek Banerjee Dismissed by Calcutta High Court) ৷

8.Real Madrid : চ্যাম্পিয়ন্স লিগ- রিয়াল মাদ্রিদের জাত্যাভিমানের আরেক নাম

প্রথমে ক্যাথেড্রাল, তারপর প্রশাসনিক প্রধানদের সঙ্গে সাক্ষাতের পর রবিবার সিবেলেস স্কোয়্যারে সূচনা হয় রিয়ালের 14তম চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ট্রফি জয় উদযাপন (Real Madrid win UEFA Champions League title for 14th time) ৷ যে ট্রফি লস ব্ল্যাঙ্কোসদের জাত্যাভিমানের আরেক নাম, বুক ঠুকে অহংকারের প্রতিশব্দ ৷

9.AITC Supports Abhishek : বিচার ব্যবস্থা নিয়ে মন্তব্যে বাধা নেই, অভিষেকের বক্তব্য অবমাননাকর নয় : চন্দ্রিমা

বিচারব্যবস্থা নিয়ে মন্তব্য করে আদালতের অবমাননা করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (AITC All India General Secretary Abhishek Banerjee), এমনই অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে ৷ যদিও এই অভিযোগ মানতে নারাজ তৃণমূল (AITC Supports Abhishek Banerjee on his Remarks about Judiciary) ৷ দলের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যর দাবি, বিচার ব্যবস্থা নিয়ে মন্তব্যে বাধা নেই, অভিষেকের বক্তব্য অবমাননাকর নয় ৷

10.Agnimitra on Viral Audio : ভাইরাল অডিয়োর সত্যতা স্বীকার অগ্নিমিত্রার, মন্তব্যে নারাজ জিতেন্দ্র

জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে নিয়ে প্রশ্ন করা মহিলা কণ্ঠস্বর তাঁরই ৷ স্বীকার করে নিলেন আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল (Agnimitra Paul Acknowledges The Authenticity of Her Viral Audio) ৷ জানালেন, জন সমর্থন থাকা সত্ত্বেও লোকসভা উপনির্বাচনে হারের কারণে দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের ভূমিকা খতিয়ে দেখছিলেন তিনি ৷