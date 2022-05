1.Madhyamik Result 2022 : আগামী 3 জুন মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ

আগামী 3 জুন অর্থাৎ শুক্রবার প্রকাশিত হতে চলেছে এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল (Results of Madhyamik Examination to be published on 3 June)।

2.Case against Abhishek Dismissed by HC : অভিষেকের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা খারিজ হাইকোর্টে

হলদিয়ায় গত শনিবার দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (AITC MP Abhishek Banerjee) ৷ সেখানে তিনি আদালত অবমাননাকর মন্তব্য করেন বলে অভিযোগ ৷ তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয় কলকাতা হাইকোর্টে ৷ সেই মামলায় সোমবার খারিজ করে দিল আদালত (Case against Abhishek Banerjee Dismissed by Calcutta High Court) ৷

3.AITC Supports Abhishek : বিচার ব্যবস্থা নিয়ে মন্তব্যে বাধা নেই, অভিষেকের বক্তব্য অবমাননাকর নয় : চন্দ্রিমা

বিচারব্যবস্থা নিয়ে মন্তব্য করে আদালতের অবমাননা করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (AITC All India General Secretary Abhishek Banerjee), এমনই অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে ৷ যদিও এই অভিযোগ মানতে নারাজ তৃণমূল (AITC Supports Abhishek Banerjee on his Remarks about Judiciary) ৷ দলের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যর দাবি, বিচার ব্যবস্থা নিয়ে মন্তব্যে বাধা নেই, অভিষেকের বক্তব্য অবমাননাকর নয় ৷

4.Agnimitra on Viral Audio : ভাইরাল অডিয়োর সত্যতা স্বীকার অগ্নিমিত্রার, মন্তব্যে নারাজ জিতেন্দ্র

জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে নিয়ে প্রশ্ন করা মহিলা কণ্ঠস্বর তাঁরই ৷ স্বীকার করে নিলেন আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল (Agnimitra Paul Acknowledges The Authenticity of Her Viral Audio) ৷ জানালেন, জন সমর্থন থাকা সত্ত্বেও লোকসভা উপনির্বাচনে হারের কারণে দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের ভূমিকা খতিয়ে দেখছিলেন তিনি ৷

5.Madrasa Results 2022 : প্রকাশিত হল মাদ্রাসা পরীক্ষার ফলাফল, শীর্ষে ছাত্রীরাই

সোমবার প্রকাশিত হল 2022 সালের হাই-মাদ্রাসা, আলিম ও ফাজিল পরীক্ষার ফলাফল (Madrasa Results 2022) ৷ তিনটিতে পাসের হার যথাক্রমে 87.02, 89.67 ও 90.63 শতাংশ । ছাত্রদের পিছনে ফেলে শীর্ষে ছাত্রীরাই ৷

6.UPSC CSE Result : ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় নজির গড়ে প্রথম তিনে মহিলারা

ইউপিএসসি আয়োজিত এবারের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন 685 জন ৷ এই পরীক্ষায় প্রথম তিন ছাড়াও চতুর্থ স্থানেও রয়েছেন একজন মহিলা (UPSC Civil Service Exam Result) ৷

7.Dr. Bishwaranjan Shatapathi Dies : প্রয়াত রাজ্যের প্রাক্তন স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ বিশ্বরঞ্জন শতপথী, শোকজ্ঞাপন মমতার

প্রয়াত রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের উপদেষ্টা এবং প্রাক্তন স্বাস্থ্য অধিকর্তা বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ বিশ্বরঞ্জন শতপথী (Bengal Former DHS Dr. Bishwaranjan Shatapathi dies)৷ বয়স হয়েছিল 69 বছর । ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ সার্ভিসের দক্ষ আধিকারিক ছিলেন ডাঃ বিশ্বরঞ্জন শতপথী ৷

8.Nepal Plane Incident Update : 14 জনের দেহ উদ্ধার, জীবিত যাত্রীর খোঁজ পাওয়া যায়নি

বিমানের ধ্বংসাবশেষের খোঁজ পাওয়ার পরেই আশঙ্কা করা হয়েছিল বিমানে থাকা কেউই আর বেঁচে নেই ৷ নেপালের সিভিল অ্যাভিয়েশন অথরিটিও জানিয়ে দিয়েছে, এখনও পর্যন্ত জীবিত কোনও যাত্রীর খোঁজ পাওয়া যায়নি (No survivors found at Tara Air plane crash site) ৷

9.PM CARES : অতিমারিতে বাবা-মাকে হারানো শিশুদের প্রতি মাসে 4 হাজার টাকা দেবে সরকার, ঘোষণা মোদির

করোনা অতিমারিতে বাবা-মাকে হারানো শিশুদের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিমাসে 4,000 টাকা দেওয়া হবে । পিএম কেয়ার্সের অনুষ্ঠানে ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী (PM CARES will help to get Educational loan) ৷

10.Post Poll Violence Case : ভোট-পরবর্তী হিংসা মামলায় দুর্গাপুরে সিবিআই দফতরে অনুব্রত ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতারা

ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় সিবিআই এর নজরে অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতারা (TMC Leaders at CBI office in Durgapur in Post Poll Violence Case) ৷ সিবিআই এর তলবে আজ দুর্গাপুরে সিবিআই এর অস্থায়ী দফতরে হাজিরা দিয়েছেন অরূপ মিদ্যা, তাপস সিনহা পাঁচ তৃণমূল নেতা ৷