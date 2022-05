1. Madrasa Results 2022 : প্রকাশিত হল মাদ্রাসা পরীক্ষার ফলাফল, শীর্ষে ছাত্রীরাই

সোমবার প্রকাশিত হল 2022 সালের হাই-মাদ্রাসা, আলিম ও ফাজিল পরীক্ষার ফলাফল (Madrasa Results 2022) ৷ তিনটিতে পাসের হার যথাক্রমে 87.02, 89.67 ও 90.63 শতাংশ । ছাত্রদের পিছনে ফেলে শীর্ষে ছাত্রীরাই ৷

2. Nepal Plane Incident Update : 14 জনের দেহ উদ্ধার, জীবিত যাত্রীর খোঁজ পাওয়া যায়নি

বিমানের ধ্বংসাবশেষের খোঁজ পাওয়ার পরেই আশঙ্কা করা হয়েছিল বিমানে থাকা কেউই আর বেঁচে নেই ৷ নেপালের সিভিল অ্যাভিয়েশন অথরিটিও জানিয়ে দিয়েছে, এখনও পর্যন্ত জীবিত কোনও যাত্রীর খোঁজ পাওয়া যায়নি (No survivors found at Tara Air plane crash site) ৷

3. PM CARES : অতিমারিতে বাবা-মাকে হারানো শিশুদের প্রতি মাসে 4 হাজার টাকা দেবে সরকার, ঘোষণা মোদির

করোনা অতিমারিতে বাবা-মাকে হারানো শিশুদের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিমাসে 4,000 টাকা দেওয়া হবে । পিএম কেয়ার্সের অনুষ্ঠানে ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী (PM CARES will help to get Educational loan) ৷

4. Post Poll Violence Case : ভোট-পরবর্তী হিংসা মামলায় দুর্গাপুরে সিবিআই দফতরে অনুব্রত ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতারা

ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় সিবিআই এর নজরে অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতারা (TMC Leaders at CBI office in Durgapur in Post Poll Violence Case) ৷ সিবিআই এর তলবে আজ দুর্গাপুরে সিবিআই এর অস্থায়ী দফতরে হাজিরা দিয়েছেন অরূপ মিদ্যা, তাপস সিনহা পাঁচ তৃণমূল নেতা ৷

5. Bhowanipur Murder Case : স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে চার্জশিট জমা লালবাজারের

স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় চার্জশিট জমা দিল লালবাজার (Bhowanipur Murder Case)৷ গত ফেব্রুয়ারি মাসে ভবানীপুর থানা এলাকার এলগিন রোডে স্বর্ণ ব্যবসায়ী শান্তিলাল বৈদ্যের খুনের ঘটনা ঘটে ।

6. Case filed against Abhishek: বিচারব্যবস্থাকে নিয়ে মন্তব্য, অভিষেকের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা

বিচারব্যবস্থায় দু-একজন এমন আছেন যাঁরা সম্পূর্ণ যোগসাজশ কাজ করে করছেন তল্পিবাহক হিসেবে ৷ এরকম মন্তব্যর জেরে আদালতের দ্বারস্থ হলেন আইনজীবী কৌস্তভ বাগচি (Case filed in High Court against)।

7. Sidhu Moosewala Murder : মুসওয়ালা-হত্যাকাণ্ডে সামনে এল অভিযুক্তদের সিসিটিভি ফুটেজ

রবিবার পঞ্জাবের মানসা জেলায় জনপ্রিয় ব়্যাপারকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় অজ্ঞাত পরিচয় বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী ৷ ফেসবুক পোস্টে ওই খুনের দায় স্বীকার করে নিয়েছে কানাডার গ্যাংস্টার গোল্ডি ব্রার ৷

8. Tiger Attack in Sundarbans : জঙ্গলে ঘাপটি মেরে লুকিয়েছিল বাঘ, সুযোগ বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়ল মৎস্যজীবীর ঘাড়ে

বাঘের কামড়ে মৃত্যু হল এক মৎস্যজীবীর (Tiger Attack in Sundarbans) ৷ ঘটনাস্থল সুন্দরবন ঝিলা জঙ্গল লাগোয়া নদীর খাঁড়ি ৷ মৃতের নাম সন্ন্যাসী মণ্ডল (Fisherman Killed Due to Tiger Attack) ৷

9. Audio Clip of Agnimitra : ভোটে জিতেন্দ্র তিওয়ারির ভূমিকা কী ? প্রশ্নকর্তা অগ্নিমিত্রা পল! ভাইরাল অডিয়ো ক্লিপ নিয়ে বিতর্ক

ভাইরাল অডিয়ো ক্লিপ ঘিরে অস্বস্তিতে আসানসোল বিজেপি নেতৃত্ব ৷ যেখানে লোকসভা উপনির্বাচনে জিতেন্দ্র তিওয়ারির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করতে শোনা যাচ্ছে এক মহিলাকে (Viral Audio Clip of Agnimitra Paul on Jitendra Tiwari) ৷ বলা হচ্ছে, কণ্ঠস্বরটি আসানসোল লোকসভা উপনির্বাচনে পরাজিত বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পলের ৷ যদিও, তার সত্যতা ইটিভি ভারত যাচাই করেনি ৷

10. Sidhu Moosewala Murder : মুসওয়ালা-হত্যাকাণ্ডে নয়া মোড়, ফেসবুক পোস্টে খুনের দায় স্বীকার গ্যাংস্টার গোল্ডি ব্রারের

গোল্ডি ব্রার গ্যাং লিডার লরেন্স বিষ্ণোইয়ের ঘনিষ্ঠ ৷ লরেন্স বিষ্ণোইও সিধু-হত্যার অন্যতম অভিযুক্ত (Gangster Goldy Brar reportedly claims responsibility for Sidhu MooseWala murder) ।