ফাইনাল ঘিরে বোর্ডের পরিকল্পনার সবকিছুরই সফল রূপায়ণ এদিন ঘটল মোতেরায় (AR Rahman and Ranveer Singh combination starts the mega show of IPL 2022 final) ৷

2. Punjabi Singer Killed : নিরাপত্তা প্রত্যাহার করতেই খুন পঞ্জাবের গায়ক-কংগ্রেস নেতা

গুলি করে খুন করা হল পঞ্জাবের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী তথা কংগ্রেস নেতা সিধু মুসওয়ালাকে ৷ মাত্র একদিন আগেই তাঁর নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেয় পঞ্জাবের আপ সরকার (Famous Punjabi singer and Congress Leader Sidhu Musewale killed in firing) ৷

3. Mahua Moitra : দশ মিনিটেই দুয়ারে পিৎজা, বিরিয়ানির প্রতিশ্রুতি ! ডেলিভারি বয়দের জন্য সংসদে সরব হবেন মহুয়া

রবিবার টুইটে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র (TMC MP Mahua Moitra) জানিয়েছেন প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এভাবে ডেলিভারির বিষয়টি তিনি সংসদে তুলবেন ৷

4. Nepal Plane Incident Update: খোঁজ মিলল নেপালের হারিয়ে যাওয়া বিমানের, যাত্রীদের মৃত্যুর আশঙ্কা

রবিবার সকাল 9.55 মিনিটে হঠাৎই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বিমানটির সঙ্গে ৷ ঘটনার প্রায় 5 ঘণ্টা পর নেপালের মুসতাংগ জেলার কোয়াং গ্রামের কাছে বিমানটির খোঁজ মিলেছে (missing Nepal Aircraft found) ৷

5. Abhishek Banerjee Meeting : রাত পোহালেই অভিষেকের সভা, পরিদর্শনে অর্জুন-জ্যোতিপ্রিয়রা

রাত পোহালেই জনসভা ৷ উপস্থিত থাকবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

6. Belashuru Film: আবেগে-প্রচারে-অভিনবত্বে দেশে-বিদেশে বাংলা ছবির বেলাশুরু !

প্রচারে অভিনবত্ব এনে কীভাবে একটি বাংলা সিনেমাকে সর্বভারতীয় স্তরে তুলে ধরতে হয় শেখালেন ও দেখালেন শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায় ৷

7. John Barla meets Bimal Gurung : বিমল গুরুং'য়ের পাশে জন বার্লা, মোর্চা প্রধানকে অনশন প্রত্যাহারের আবেদন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর

অনশন প্রত্যাহারের আবেদন নিয়ে বিমল গুরুং'য়ের অনশন মঞ্চে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জন বার্লা ৷ রবিবার দার্জিলিংয়ে বিমল গুরুং'য়ের সঙ্গে দেখা করতে যান কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জন বার্লা, দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা, স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক নীরজ জিম্বা, কার্শিয়াং'য়ের বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা (John Barla requests Bimal Gurung to withdraw hunger strike) ৷

8. Mason Wins Lottery : রাতারাতি এক কোটি টাকার মালিক রঘুনাথগঞ্জের রাজমিস্ত্রী

মাত্র 150 টাকা দিয়ে লটারি কাটলেন রাজমিস্ত্রী আর তাতে রাতারাতি কোটিপতির তালিকায় নাম লেখালেন মুর্শিদাবাদের মনসুর শেখ (raghunathganj mason wins 1 crore lottery) ৷

9. Youth Shot in Gaighata : গাইঘাটায় বন্ধুদের নেশার আসরে চলল গুলি, আহত কিশোর

গুলিবিদ্ধ হয়েছে এক বছর 17-এর তরুণ (Young Boy Shot in Gaighata)। আহত তরুণের নাম বিদ্যুৎ বেপারী । রবিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার গাইঘাটা থানার চিকন পাড়া এলাকায় ।

10. Jewish Girls School : ইহুদি শূন্য কলকাতার জিউইস গার্লস স্কুল

1881 সালে কলকাতার দুঃস্থ ইহুদি পরিবারের সন্তানদের কম খরচে ইংরেজি শিখায় শিক্ষিত করে তুলতে শহরের সমৃদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত দশ জন ইহুদি একটি ট্রাস্ট গঠন করেন । এঁদের আর্থিক অনুদানে তৈরি হয় জিউইস গার্লস স্কুল (Jewish Girls School)। প্রথমে এজরা স্ট্রিটে এক কামরার একটি বাড়িতে আটজন ইহুদি শিশুকে নিয়ে শুরু হয় জিউইস গার্লস স্কুলের পথ চলা ।