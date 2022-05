1.Mahua Moitra : দশ মিনিটেই দুয়ারে পিৎজা, বিরিয়ানির প্রতিশ্রুতি ! ডেলিভারি বয়দের জন্য সংসদে সরব হবেন মহুয়া

রবিবার টুইটে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র (TMC MP Mahua Moitra) জানিয়েছেন প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এভাবে ডেলিভারির বিষয়টি তিনি সংসদে তুলবেন ৷

2.Nepal Plane Incident Update: খোঁজ মিলল নেপালের হারিয়ে যাওয়া বিমানের, যাত্রীদের মৃত্যুর আশঙ্কা

রবিবার সকাল 9.55 মিনিটে হঠাৎই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বিমানটির সঙ্গে ৷ ঘটনার প্রায় 5 ঘণ্টা পর নেপালের মুসতাংগ জেলার কোয়াং গ্রামের কাছে বিমানটির খোঁজ মিলেছে (missing Nepal Aircraft found) ৷

3.Belashuru Film: আবেগে-প্রচারে-অভিনবত্বে দেশে-বিদেশে বাংলা ছবির বেলাশুরু !

প্রচারে অভিনবত্ব এনে কীভাবে একটি বাংলা সিনেমাকে সর্বভারতীয় স্তরে তুলে ধরতে হয় শেখালেন ও দেখালেন শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায় ৷ মালদা থেকে মুম্বই এখন সবাই পা মেলাচ্ছেন টাপাটিনির তালে । শুক্রবার সারা দেশে মুক্তি পেয়েছে বেলাশুরু ফিল্মটি (Belashuru Film)।

4.Governor Criticises Abhishek : বিচারব্যবস্থাকে আক্রমণ করায় অভিষেককে তোপ রাজ্যপালের, মুখ্যসচিবকে কড়া পদক্ষেপের পরামর্শ

শনিবার হলদিয়ায় দলের শ্রমিক সংগঠনের সভামঞ্চ থেকে বিচারব্যবস্থাকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee criticises judiciary) ৷

5.Masked Aadhaar : ফটোকপি নয়, জালিয়াতি রুখতে ‘মাস্কড আধার’ ব্যবহারের পরামর্শ কেন্দ্রের

মাস্কড আধারে প্রথম 8টি সংখ্যা xxxx xxxx হিসেবে চিহ্নিত থাকবে । এবার থেকে এটিই ব্যবহারের পরামর্শ দিল কেন্দ্রীয় সংস্থা (Central Government has asked citizens to share only masked versions of their Aadhaar cards) ৷

6.IPL 2022 Final : বাটলার থেকে মিলার, রশিদ থেকে চাহাল ; রবিবাসরীয় আইপিএল মহারণে শ্যেন দৃষ্টি যাঁদের দিকে

মোতেরায় হাইভোল্টেজ ফাইনালের মধ্যে দিয়ে দু'মাসের লম্বা সফরের যবনিকা পড়তে চলেছে পঞ্চদশ আইপিএলের ৷ দশ দলীয় টুর্নামেন্টে নিজেদের সেরা প্রতিপন্ন করার একদম শেষ ল্যাপে উপস্থিত রাজস্থান রয়্যালস এবং গুজরাত টাইটান্স ৷

7.Kartik Aaryan : ব্যাকগ্রাউন্ডে হাওড়া ব্রিজ, হলুদ ট্যাক্সির মাথায় চড়লেন 'কলির কার্তিক'

তিলোত্তমায় এসে আইকনিক হাওড়া ব্রিজের উপর হলুদ ট্যাক্সির মাথায় চড়লেন বলিউড অভিনেতা কার্তিক আরিয়ান (kartik aaryan visits kolkata for his new film bhool bhulaiyaa 2) ৷

8.Hooghly News : নাবালিকাকে বিয়ে করায় লাগাতার হুমকি, হুগলিতে চরম সিদ্ধান্ত যুগলের

প্রেমের টানে নাবালিকা প্রেমিকাকে বিয়ে করে প্রাণ গেল যুবকের (Hooghly News)৷ আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন মৃতের স্ত্রী ৷ নাবালিকাকে বিয়ে করে পুলিশের ভয় ও পরিবারের হুমকিতেই কি এই চরম সিদ্ধান্ত দু'জনের ?

9.Mamata District visit: আজই শুরু জেলা সফর, বিধানসভা ভোটের পর প্রথম পুরুলিয়া যাচ্ছেন মমতা

বিধানসভা নির্বাচনের পর এই প্রথমবার পুরুলিয়া যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata District visit)৷ আজই শুরু হচ্ছে তাঁর জেলা সফর ৷ পুরুলিয়া ছাড়াও তিনি যাবেন বাঁকুড়ায় (Mamata Banerjee to to tour Purulia Bankura)৷

10.Nepal Plane Missing : নেপালের পাহাড়ে নিখোঁজ বিমানে 4 জন ভারতীয়

বিমানটিতে মাত্র 22 জন যাত্রী ৷ আয়তনে ছোট এয়ারক্রাফ্টটি ওড়ার কিছুক্ষণ পরেই উধাও হয়ে যায় ৷ বিমানের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে ৷ এখন তল্লাশি অভিযান চলছে (Nepal Plane Missing) ৷