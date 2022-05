1. Masked Aadhaar : ফটোকপি নয়, জালিয়াতি রুখতে ‘মাস্কড আধার’ ব্যবহারের পরামর্শ কেন্দ্রের

মাস্কড আধারে প্রথম 8টি সংখ্যা xxxx xxxx হিসেবে চিহ্নিত থাকবে । এবার থেকে এটিই ব্যবহারের পরামর্শ দিল কেন্দ্রীয় সংস্থা (Central Government has asked citizens to share only masked versions of their Aadhaar cards) ৷

2. Mamata District visit: আজই শুরু জেলা সফর, বিধানসভা ভোটের পর প্রথম পুরুলিয়া যাচ্ছেন মমতা

বিধানসভা নির্বাচনের পর এই প্রথমবার পুরুলিয়া যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata District visit)৷ আজই শুরু হচ্ছে তাঁর জেলা সফর ৷ পুরুলিয়া ছাড়াও তিনি যাবেন বাঁকুড়ায় (Mamata Banerjee to to tour Purulia Bankura)৷

3. Aryan Khan : ঘুম আসত, তাই গাঁজা নিতেন আরিয়ান ; চার্জশিটে জানিয়েছে এনসিবি

তিনি নিজে মুখে স্বীকার করেছেন আমেরিকায় থাকাকালীন ঘুম ঠিকঠাক হত না ৷ তখন ইন্টারনেটে বেশ কিছু লেখা পড়ে গাঁজা নিতে শুরু করেন ৷ যাতে ঘুমের সমস্যা মিটে যায় (Aryan Khan) ৷

4. Nepal Plane Missing : নেপালের পাহাড়ে নিখোঁজ বিমানে 4 জন ভারতীয়

বিমানটিতে মাত্র 22 জন যাত্রী ৷ আয়তনে ছোট এয়ারক্রাফ্টটি ওড়ার কিছুক্ষণ পরেই উধাও হয়ে যায় ৷ বিমানের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে ৷ এখন তল্লাশি অভিযান চলছে (Nepal Plane Missing) ৷

5. Monsoon Arrives in Kerala : সময়ের আগেই আজ কেরালায় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু

চাষিদের জন্য খুশির খবর ৷ আজ কেরালায় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ঢুকেছে ৷ কাজেই দেশের বাকি অংশে বর্ষা নামতে খুব বেশি দেরি নেই ৷ দেশের বাকি অংশে কখন মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করবে, তা জানাবে আইএমডি (Monsoon Arrives in Kerala) ৷

6. Abir Chatterjee: দর্শক আমাকে তারকা ভাবেন কি না তা জরুরি নয় সারেগামাপা'র মঞ্চে: আবির

দর্শক আমাকে তারকা ভাবেন কি না তা জরুরি নয় সারেগামাপা'র মঞ্চে (Sa Re Ga Ma Pa)৷ বললেন সঞ্চালক আবির চট্টোপাধ্যায় (Abir Chatterjee)।

7. Paschim Bardhaman TMC Meeting : পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকের সম্ভবনা মমতার, হতে পারে সাংগঠনিক রদবদল

দুর্গাপুর সার্কিট হাউসে পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee will Hold Meeting With Paschim Bardhaman TMC Leadership) ৷ তৃণমূল সূত্রে খবর, ওই বৈঠকে পশ্চিম বর্ধমানের সাংগঠিনক রদবদলের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ পাশাপাশি, আসানসোল পৌরনিগমের পূর্ণাঙ্গ বোর্ড গঠন এবং আসন্ন দুর্গাপুর পৌরনিগমের ভোট নিয়ে আলোচনা হতে পারে বৈঠকে ৷

8. Habra Explosion : হাবড়ায় বাড়িতে বোমা ফেটে আহত বৃদ্ধা

বোমা ফেটে আহত হলেন এক বৃদ্ধা (Bomb Explosion in Habra)। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার হাবড়ায় ।

9. Nadal at UCL Final : রিয়ালের 14তম চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ জয়ে মেতে 14তম রোলাঁ গারো জয়ের লক্ষ্যে নামবেন নাদাল

প্যারিসের স্তাদ দে ফ্রান্স স্টেডিয়ামে বেঞ্জেমা-ভিনিসিয়াসদের হয়ে গলা ফাটাতে দেখা গেল রাফায়েল নাদালকে ৷ টেনিস তারকার সামনেই ইউরোপের মসনদে বসল আন্সেলোত্তির ছেলেরা (Rafael Nadal in attendance at Stade de France) ৷

10. Asansol Elderly woman murder case: 2 বছর আগের বৃদ্ধা খুনের কিনারা, আসানসোলে গ্রেফতার পরিচারক

2 বছর আগের বৃদ্ধা খুনের ঘটনার কিনারা করল পুলিশ (Asansol Elderly woman murder case)৷ আসানসোলের রূপনারায়ণপুর থেকে গ্রেফতার করা হল অভিযুক্ত পরিচারককে (Asansol arrest)৷