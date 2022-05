1. Mamata District visit: আজই শুরু জেলা সফর, বিধানসভা ভোটের পর প্রথম পুরুলিয়া যাচ্ছেন মমতা

বিধানসভা নির্বাচনের পর এই প্রথমবার পুরুলিয়া যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata District visit)৷ আজই শুরু হচ্ছে তাঁর জেলা সফর ৷ পুরুলিয়া ছাড়াও তিনি যাবেন বাঁকুড়ায় (Mamata Banerjee to to tour Purulia Bankura) ৷

2. New Omicron sub-variants in Maharashtra: মহারাষ্ট্রে প্রথম দেখা মিলল ওমিক্রনের নয়া সাব-ভ্যারিয়েন্টের

মহারাষ্ট্রে প্রথম দেখা মিলল ওমিক্রনের নয়া সাব-ভ্যারিয়েন্টের (New Omicron sub-variants in Maharashtra) ৷ চারজন আক্রান্তের শরীরে B.A.4 ভ্যারিয়েন্ট ও তিনজনের শরীরে B.A.5 ভ্যরিয়েন্ট পাওয়া গিয়েছে (Maharashtra records first cases of new Omicron sub-variants) ৷

3. TMC leadership in Block level: ব্লক স্তরে তৃণমূলের রূপান্তরে শুদ্ধিকরণে জোর, অভিযোগহীন নেতাদের বাছবেন অভিষেক

ব্লক স্তরে তৃণমূল সংগঠনের রূপান্তর ঘটতে চলেছে (Abhishek Banerjee to select leaders in Block level) ৷ সমীক্ষা চালিয়ে অভিযোগহীন মাটির কাছাকাছি থাকা নেতাদের বেছে নেবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC leadership in Block level) ৷

4. Panihati TMC Party Office Bombing : পানিহাটিতে তৃণমূলের অফিসে বোমাবাজি, আটক 2

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তোলা তুলতে এসেছিল এলাকার দুষ্কৃতী বিশু কর্মকার ওরফে চোর বিশু ৷ ব্যবসায়ী টাকা না দিয়ে উল্টে স্থানীয় কাউন্সিলর এবং পুলিশকে খবর দেয় ৷ পুলিশের সঙ্গে দুষ্কৃতীদের খণ্ডযুদ্ধ বাধে ৷ জখম হন এসআই (Bombing in Panihati TMC Party Office) ৷



5. Domestic Violence Case : বধূ নির্যাতনের মামলা প্রত্যাহার করছেন বিধায়ক খগেশ্বর রায়ের পুত্রবধূ

আদালতে গিয়ে বিধায়ক খগেশ্বর রায়ের পুত্রবধূ শ্বশুর বাড়ির সদস্যদের বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের করেছিলেন (Domestic Violence Case against MLA Khageswar Roy) ৷ আদালতের নির্দেশে পুলিশ মামলা দায়েরও করেছিল ৷ কিন্তু, নাটকীয়ভাবে দু’পক্ষের আইনজীবীর উপস্থিতিতে আচমকাই সবকিছু মিটমাটও হয়ে গেল ৷ এমনকি বিধায়কের পুত্রবধূ আদালতে মামলা প্রত্যাহারের আবেদও করবেন বলে জানা গিয়েছে ৷



6. Controversial Comment of Abhishek Banerjee : 'বিচারব্যবস্থায় দু-একজন এমন আছেন যাঁরা যোগসাজশ করে তল্পিবাহক হিসেবে কাজ করছেন', বিস্ফোরক অভিষেক

বিচারব্যবস্থাকে আক্রমণের পাশাপাশি শনিবার হলদিয়ায় দলের শ্রমিক সংগঠনের মঞ্চ থেকে শ্রমিক নেতাদেরও হুঁশিয়ারি দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee at Haldia) ৷



7. Sa Re Ga Ma Pa: সারেগামাপায় গুরুজির ভূমিকায় অজয় চক্রবর্তী, বিচারকের আসনেও নয়া চমক

সারেগামাপা-এর আসন্ন সিজনে গুরুজির ভূমিকায় থাকছেন পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী (Ajoy Chakrabarty in Sa Re Ga Ma Pa)৷ বিচারকের আসনেও থাকছে নয়া চমক (Abir Chatterjee to host Sa Re Ga Ma Pa)৷



8. Model Mysterious Death : বান্ধবীকে ‘লাভ ইউ বউ’ ! সমকামিতাই কি বিদিশার মৃত্যুর কারণ ?

গত বৃহস্পতিবার নাগেরবাজারের একটি ফ্ল্যাট থেকে মডেল বিদিশা দে মজুমদারের মৃতদেহ উদ্ধার হয় (Kolkata Model Mysterious Death) ৷ তিনি আত্মহত্যা করেছেন, নাকি তাঁকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে চর্চা ৷ তার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কেও একাধিক প্রশ্ন তৈরি হয়েছে ৷ তিনি সমকামী ছিলেন ? নাকি উভকামী ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে পুলিশও (Model Bidisha De Majumdar photo with her friend raises questions) ৷



9. Carlo Ancelotti : রিয়ালকে জিতিয়ে একগুচ্ছ রেকর্ডের মালিক আন্সেলোত্তি

আগেই প্রথম কোচ হিসেবে পাঁচটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালের হটসিটে বসা নিশ্চিত করেছিলেন ৷ এবার ইউরোপ সেরা হওয়ার নজিরেও বাকিদের টপকে গেলেন কার্লো আন্সেলোত্তি (Carlo Ancelotti sets several records in UEFA Tournaments) ৷



10. UEFA Champions League : ইউরোপ সেরা রিয়াল, লস ব্ল্যাঙ্কোসদের ঘরে এল 14তম চ্যাম্পিয়ন্স লিগ

14তম চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতে ইতিহাস রিয়ালের ৷ ভিনিসিয়াস জুনিয়রের 59 মিনিটের গোলে লিভারপুলকে হারাল আন্সেলোত্তির ছেলেরা (Real Madrid beat Liverpool in UCL Final) ৷