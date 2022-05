নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে জম্মু-কাশ্মীরের অনন্তনাগে মৃত্যু হল 2 জঙ্গির (two militants killed in Anantanag Bijbehara Encounter) ৷

2. Jhalda Municipality By poll : উপনির্বাচনে তপন কান্দুর আসনে প্রার্থী হচ্ছেন তাঁর ভাইপো মিঠুন

গত পৌর নির্বাচনে ঝালদা পৌরসভার 2 নম্বর আসন থেকে জয়ী হয়েছিলেন কংগ্রেসের তপন কান্দু ৷ কিন্তু ভোটের ফল প্রকাশের কয়েকদিনের মধ্যেই খুন হন তিনি (Councillor Tapan Kandu Murder Case) ৷ বর্তমানে এই খুনের ঘটনার তদন্ত করছে সিবিআই ৷

3. DGCA Action Against IndiGo : বিশেষভাবে সক্ষম শিশুকে বিমানে উঠতে বাধা, ইন্ডিগোকে 5 লক্ষের জরিমানা ডিজিসিএ'র

ঘটনার তদন্তে 3 সদস্যের তদন্ত কমিটি গড়েছিল ডিজিসিএ ৷ সেই কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতেই শনিবার ইন্ডিগোকে জরিমানার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশের বিমান নিয়ন্ত্রক সংস্থা (DGCA imposes Rs 5 lakh fine on IndiGo for denying boarding to specially abled child)

4. Fake Passport Case : পোদ্দার কোর্টে জাল পাসপোর্ট তৈরির চক্র, সিআইডি’র জালে গ্রেফতার 7

ভবানী ভবনের গোয়েন্দাদের জালে জাল পাসপোর্ট তৈরির চক্র ৷ চক্রের 3 সদস্য সহ 7 জনকে গ্রেফতার করেছেন গোয়েন্দারা (CID Arrests Seven for Fake Passport Case) ৷ ধৃতদের মধ্যে 4 জন জাল পাসপোর্টের সাহায্য ভারতে প্রবেশ করেছে বলে অভিযোগ ৷

5. Chandrima slams Modi Govt : জিএসটি ক্ষতিপূরণের মেয়াদ বাড়ানোর উত্তর দেয়নি কেন্দ্র, অভিযোগ চন্দ্রিমার

বারেবারে জিএসটি-র ক্ষতিপূরণের মেয়াদ বাড়ানোর কথা জানিয়েও কোনও উত্তর মেলেনি কেন্দ্রের তরফে (Chandrima Bhattacharya slams Modi Govt on GST compensation)৷

6. Private Universities in Bengal : বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটর পদে রাজ্যপালকে সরিয়ে শিক্ষামন্ত্রীকে আনতে পারে রাজ্য

রাজ্যপালকে সরিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে আচার্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Bengal CM Mamata Banerjee) মন্ত্রিসভা ৷ তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে ৷

7. Explosion in Diamond Harbour : ভরদুপুরে বিস্ফোরণে উড়ল চিলেকোঠার ছাউনি, ডায়মন্ড হারবারে মৃত এক

ভরদুপুরে ভয়ানক বিস্ফোরণে উড়ে গেল চিলেকোঠার ছাদও ৷ ডায়মন্ড হারবারে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত 1 (One died in massive explosion in Diamond Harbour) ৷ গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে এই দুর্ঘটনা বলে প্রাথমিক অনুমান স্থানীয়দের ৷

8. Modi in Rajkot : 'গুজরাতই আমায় আজকের আমি বানিয়েছে', রাজকোটে বললেন প্রধানমন্ত্রী মোদি

গত আট বছরে কেন্দ্রীয় সরকার গরিব, দলিত ও মহিলাদের উন্নয়নে কী কী কাজ করেছে এদিন রাজকোটে দাঁড়িয়ে সেই পরিসংখ্যান তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী (PM Modi Visits Gujarat)

9. Virat Kohli on Ladakh Accident : লাদাখে পথ দুর্ঘটনায় নিহত জওয়ান পরিবারদের সমবেদনা জ্ঞাপন কোহলির

লাদাখে শুক্রবার মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় 9 জওয়ানের মৃত্যুতে মর্মাহত বিরাট কোহলি ৷ টুইটারে সমবেদনা জ্ঞাপন করলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক (Virat Kohli expresses grief on deaths of soldiers in Ladakh bus accident) ৷

10. Siliguri Poster Controversy : শিলিগুড়িতে ফের পোস্টার বিতর্কের জেরে প্রকাশ্যে বিজেপির কোন্দল

শনিবার শিলিগুড়ি শহরের দু’টি ভিন্ন জায়গায় দু’টি পোস্টার পড়েছে (BJP Poster Controversy in Siliguri) ৷ এই বিতর্ক তৈরি হয়েছে উত্তরবঙ্গের এই শহরে ৷ আর এর প্রকাশ্যে চলে এসেছে বিজেপির অন্দরের কোন্দল ৷ যদিও বিজেপি গোটা ঘটনার দায় তৃণমূলের ঘাড়ে চাপিয়েছে ৷