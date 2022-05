1. Chardham Yatra : পবিত্র চারধাম যাত্রায় 91 জন তীর্থযাত্রীর মৃত্যু

উত্তরাখণ্ডে চারধামের যাত্রায় 91 জনের মৃত্যু হয়েছে 91 Pilgrims Death Reported During Char Dam Yatra in Uttarakhand till Date) ৷ রুদ্রুপ্রয়াগ প্রশাসনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এমনটাই জানিয়েছেন, উত্তরাখণ্ডের স্বাস্থ্য অধিকর্তা শৈলজা ভাট ৷ অধিকাংশের মৃত্যুই হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে হয়েছে বলে জানান তিনি (Heart Attacks Due to Mountain Sickness During Chardham Yatra) ৷

2. Nadal vs Uncle Toni : শেষ ষোলোর লড়াইয়ে ‘নাদাল বনাম নাদাল’, চ্যালেঞ্জের মুখে লাল সুরকির রাজা

পাঁজরের চোট সারিয়ে খেলতে নেমে ভ্যান দে জাল্ডস্কাপকে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে চতুর্থ রাউন্ডে পৌঁছেছেন রাফায়েল নাদাল (Rafael Nadal storms into fourth round) ৷

3. Poet Bhojrai Hembram : বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে তাঁর বই, যদিও টিনের ঘরে ঠাঁই বংশীহারির আদিবাসী কবির

দক্ষিণ দিনাজপুরের আদিবাসী অধ্যুষিত চটকাহার গ্রাম ৷ এই গ্রামেই বসবাস আদিবাসী কবি, সাহিত্যিক ভোজরাই হেমব্রমের (Santali Poet Bhojrai Hembram Story) ৷ তাঁর লেখা কবিতা, ছোটগল্প ও উপন্যাস আজ বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে পড়ানো হয় ৷ রাজ্য সরকারের তরফে বেশ কিছু পুরস্কারও পেয়েছেন ৷ কিন্তু, ওইটুকুই সার ৷ শেষ বয়সে এসে পরিবার নিয়ে টিনের ঘরের বসবাস ভোজরাই হেমব্রমের ৷

4. Dhaakad : সারা দেশে বিকোল কুড়িটি টিকিট ! সুপারফ্লপ কন্ট্রোভার্সি কুইনের ধাকড়

অষ্টম দিনে সারা দেশে মাত্র 20টি টিকিট বিক্রি হল 'ধাকড়'-এর (Dhaakad Day 8 Box Office Collection)৷ ফের ফ্লপ কঙ্গনার নতুন অবতার ৷

5. Tesla Plant in India : টেসলা তৈরির কারখানা ভারতে গড়ার পরিকল্পনা নেই, টুইটারে জানালেন মাস্ক

ভারতে গাড়ি তৈরির কারখানা গড়বে না টেসলা ৷ টুইটারে জানিয়ে দিলেন সংস্থার সিইও ইলন মাস্ক (Tesla CEO Elon Musk) ৷

6. Jalpaiguri Sadar Hospital : বছরভর মৃত রোগীর ডায়ালিসিস ! খবর প্রকাশ্যে আসতেই তদন্ত কমিটি গড়ল জেলা স্বাস্থ্য দফতর

জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালের বিরুদ্ধে এক বছর ধরে মৃত রোগীর ডায়ালিসিসের অভিযোগ (Jalpaiguri Sadar Hospital) ৷ খবর প্রকাশ্যে আসার পরেই তদন্ত কমিটি গঠন করল জেলা স্বাস্থ্য দফতর (District Health Department formed an Investigation Committee) ৷

7. Monkeypox : বাড়ছে সংক্রমণ, কোভিডের মতোই অতিমারির রূপ ধারণ করবে মাঙ্কিপক্স ?

মে মাসের প্রথম দিকে প্রথমে লন্ডনে ধরা পড়েছিল ৷ তারপর ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছে ৷ এখন ডজন খানেক ইউরোপিয় দেশে মাঙ্কিপক্স সংক্রমণের সন্ধান মিলেছে ৷ দিনে দিনে তা বেড়ে চলেছে ৷ কী বললেন হু-র উচ্চাধিকারিক সিলভি ব্রায়ান্ড (WHO Warns of Monkeypox) ?

8. Buttler recalls Warne : 'ফাইনালে ওয়ার্নিকে মিস করব', স্পিনের জাদুকরের স্মৃতিচারণ বাটলারের

আনকোরা দল নিয়েও রাজস্থানকে আইপিএল ট্রফি দিয়েছিলেন শেন ওয়ার্ন ৷ 14 বছর পর ফের আইপিএল জেতার লক্ষ্যে নামবে গোলাপি ব্রিগেড (Jos Buttler recalls Shane Warne) ৷

9. Chandrakona Rural Hospital : খবরের জের, চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতালে জেনারেটর পাঠালেন মহকুমাশাসক

আপাতত স্বস্তি ফিরল চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতালে ৷ বিদ্যুৎ চলে গেলে গরমে রোগীরা ওয়ার্ডের বাইরে বেরিয়ে আসতেন ৷ এ খবর প্রকাশিত হতেই টনক নড়েছে প্রশাসনের (Chandrakona Rural Hospital ) ৷

10. Mother poisoned Children : 7 মাস টাকা পাঠায়নি স্বামী, কীর্ণাহারে তিন সন্তানকে বিষ খাওয়ালেন মা

দীর্ঘদিন ধরেই সংসারে আর্থিক অনটন চলছিল ৷ তা থেকে বাঁচতে সন্তানদের বিষ খাইয়ে, নিজেও আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করলেন মা (Mother poisoned her three children in Kirnahar) ৷