1. লাদাখে দুর্ঘটনায় সেনা জওয়ানদের মৃত্যুর ঘটনায় শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

শুক্রবার সেনার একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লাদাখের শিয়ক নদীতে পড়ে যায় ৷ গড়িটিতে 26 জন জওয়ান ছিলেন ৷ এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন 9 জওয়ান (Ladakh Army Vehicle Accident) ৷

2. BJP on MPLad : সাংসদ তহবিল থেকে বরাদ্দ অর্থ খরচে অনীহা রাজ্যের, রাষ্ট্রপতির কাছে নালিশ জানাবে বিজেপি

বিজেপির অভিযোগ, তাদের সাংসদরা যে অর্থ বরাদ্দ করেন উন্নয়ন তহবিল থেকে, তা খরচ করতে চাইছে না রাজ্য সরকার ৷ রাজনৈতিক কারণেই এই অর্থ খরচ করা হচ্ছে না বলে বিজেপির দাবি ৷

3. Jalpaiguri Sadar Hospital : বছরভর মৃত ব্যক্তির ডায়ালিসিস, কাঠগড়ায় জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতাল

জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালের বিরুদ্ধে এক বছর ধরে মৃত রোগীর ডায়ালিসিসের অভিযোগ (Jalpaiguri Sadar Hospital)৷ যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তা মানতে নারাজ ৷

4. Kolkata Police : ইডেনে বিরাটকে ‘বাঁচিয়ে’ এখন হিরো লালবাজারের রাম

গত বুধবার ইডেনে আইপিএলের (Tata IPL 2022) ম্যাচ চলাকালীন বিরাট কোহলির (Virat Kohli) কাছে এক ভক্ত পৌঁছানোর চেষ্টা করছিলেন ৷

5. Tripura TMC : ত্রিপুরায় বিজেপি থেকে আসা আশিস এবার তৃণমূলও ছাড়লেন

কয়েক মাস আগে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন ত্রিপুরার আশিস দাস ৷ এবার তিনি তৃণমূল ছাড়লেন (Ashish Das of Tripura Resigns from TMC) ৷ ত্রিপুরায় আসন্ন উপ-নির্বাচনের আগে এটা বড় ধাক্কা ঘাসফুল শিবিরে ৷

7. Delhi Viral Video : দিল্লি হিংসায় পুলিশের দিকে বন্দুক তাক করা শাহরুখের 'ঘর ওয়াপসি' ঘিরে উচ্ছ্বাসের ভিডিয়ো ভাইরাল

সোমবার বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য 4 ঘণ্টার জন্য জেল থেকে মুক্তি পেয়ে জাফরাবাদে নিজের বাড়িতে যায় শাহরুখ (Shahrukh Pathan out on parole for four hours) ৷

8. Study on COVID Infection: হাড়ের প্রায় 20 থেকে 50 শতাংশ ক্ষয় করতে পারে কোভিড: গবেষণা

হ্যামস্টারদের ওপর গবেষণা চালিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য পেলেন গবেষকরা ৷ কোভিড যে শুধু ফুসফুস বা হৃৎপিণ্ডের ক্ষতি করে তাই নয়, ক্ষতি করে হাড়েরও (COVID and Severe Bone Loss )৷

9. NCB Clean Chit to Aryan Khan : ড্রাগ মামলায় শাহরুখ পুত্রকে ক্লিনচিট এনসিবির

ক্রুজ ড্রাগস মামলায় বড় স্বস্তির খবর শাহরুখ অনুরাগীদের জন্য ৷ কারণ এবার এনসিবির রিপোর্টে ক্লিনচিট পেয়ে গেলেন শাহরুখ পুত্র আরিয়ান খান (NCB Gives Clean Chit to Aryan Khan in The Drugs Case ) ৷

10. Hindustan Motors : হিন্দুস্তান মোটরসের হাত ধরেই বাংলায় ফিরতে পারে শিল্পের পরিবেশ

ভারতের আইকনিক অটোমেকার হিন্দুস্তান মোটরস (Hindustan Motors) বিদেশি সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে পুনরুজ্জীবনের চেষ্টায় ৷ তাতে লাভ হবে বাংলারও ৷ কারণ, ওই সংস্থা ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল তৈরি করতে পারে হিন্দ মোটরের কারখানায় ৷