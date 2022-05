1.Ladakh Army Vehicle Accident : নদীতে পড়ল সেনার গাড়ি, লাদাখে মৃত 7 জওয়ান

শুক্রবার সেনার একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সিয়ক নদীতে পড়ে যাওয়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটে (7 Indian Army soldiers lost their lives so far in a vehicle accident in ladakh) ৷

2.Locket Slams Partha : এসএসসি দুর্নীতিতে পার্থকে হেফাজতে নিয়ে তদন্তের দাবি লকেটের

এসএসসির নিয়োগ দুর্নীতির (SSC Recruitment Scam) তদন্তে দু’বার সিবিআইয়ের জেরার মুখোমুখি হয়েছেন রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্য়ায় (Bengal Minister Partha Chatterjee) ৷ তিনি যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Bengal CM Mamata Banerjee) সরকারে শিক্ষা দফতর সামলাতেন, সেই সময় এই দুর্নীতি হয় বলে অভিযোগ ৷ স্বাভাবিকভাবেই তাই তাঁর নামও জড়িয়ে গিয়েছে ৷ এই ইস্যুতে শুক্রবার পার্থর বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় (BJP MP Locket Chatterjee) ৷

3.Panihati Municipality By Poll : পানিহাটির 8 নং ওয়ার্ডে তৃণমূলের হয়ে মনোনয়ন জমা মীনাক্ষীর

পানিহাটি পৌরসভার 8 নম্বর ওয়ার্ড থেকে তৃণমূল প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন পেশ করলেন মীনাক্ষী দত্ত (Meenakshi Dutta Files Nomination as TMC Candidate in Panihati Municipality By Poll) ৷ তিনি পানিহাটির মৃত কাউন্সিলর অনুপম দত্তের স্ত্রী ৷

4.Manjusha Neogi death: মনের মতো কাজ পাচ্ছিলেন না মঞ্জুষা, দাবি পরিবারের

মনের মতো কাজ পাচ্ছিলেন না মডেল-অভিনেত্রী মঞ্জুষা নিয়োগী (Manjusha Neogi death)৷ এ ছাড়াও সাংসারিক সমস্যার মধ্যেও ছিলেন তিনি ৷ এমনই দাবি করল তাঁর পরিবার (Actress death)৷

5.Meeting at Nabanna: বর্ষা আসার আগেই আগাম সতর্কতায় বৈঠক নবান্নের

বর্ষা আসার আগেই আগাম সতর্কতায় বৈঠক হল নবান্নে (Meeting at Nabanna)৷ উপস্থিত ছিলেন উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিকরা (High level precautionary meeting)৷

6.Om Prakash Chautala : হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমপ্রকাশ চৌটালার চার বছরের কারাদণ্ড

আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পত্তি মামলায় বিপাকে হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমপ্রকাশ চৌটালা ৷ শুক্রবার তাঁকে 4 বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে বিশেষ সিবিআই আদালত (Former Haryana CM Om Prakash Chautala sentenced to 4 years imprisonment by CBI court) ৷

7.SSC Recruitment Case : এসএসসি-কাণ্ডে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত নথি পেতে সিবিআইয়ের দ্বারে ইডি

এসএসসি-কাণ্ডে সিবিআই এর কাছে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত নথি চাইল ইডি (ED Sought Documents Related to Financial Transactions from CBI on SSC Recruitment Case) ৷ আর্থিক লেনদেনের তথ্য পাওয়ার পরে সিবিআই এর তরফে ইডি’র সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় ৷ তার পরেই ইডি’র তরফে সিবিআই এর কাছে সেই সংক্রান্ত নথি চেয়ে পাঠিয়েছে ৷

8.Elephant Calf Death: মৃত সন্তানকে শুড়ে তুলে বয়ে বেড়াল মা

শুক্রবার ডুয়ার্সের বানারহাট ব্লকের চুনাভাটি চা-বাগানে একটি বাচ্চা হাতির মৃত্যু হয় । মৃত সন্তানকে শুড়ে তুলে একাধিক বাগান, রাস্তার পর রাস্তা বয়ে বেড়াল মা হাতি ।

9.New OTT platform Digiplex: হাতের মুঠোয় বিনোদন নিয়ে আসছে ডিজিপ্লেক্স, একগুচ্ছ গল্প নয়া প্ল্যাটফর্মে

হাতের মুঠোয় বিনোদন নিয়ে আসছে নয়া ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ডিজিপ্লেক্স (New OTT platform Digiplex)৷ বাংলায় তার প্রকাশ ঘটল ৷ সেখানে আসছে একগুচ্ছ বাংলা কনটেন্ট (Digiplex introduced in Bengal)৷

10.Mother-Daughter Body Recovered : পাশে রাখা সৎকারের জন্য টাকা, বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার মা-মেয়ের দেহ

বিধাননগর উত্তর থানা এলাকায় উদ্ধার হল মা ও মেয়ের দেহ (Mother-Daughter Body Recovered from Saltlake) ৷ তাঁদের নাম সুপর্ণা ঘোষ ও স্নেহা ঘোষ ৷ মাসখানেক আগে মৃত্যু হয় সুপর্ণাদেবীর স্বামীর ৷ তার জেরে অবসাদেই কি আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন, তদন্তে পুলিশ ৷