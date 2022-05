1. Manjusha Neogi death: মনের মতো কাজ পাচ্ছিলেন না মঞ্জুষা, দাবি পরিবারের

মনের মতো কাজ পাচ্ছিলেন না মডেল-অভিনেত্রী মঞ্জুষা নিয়োগী (Manjusha Neogi death)৷ এ ছাড়াও সাংসারিক সমস্যার মধ্যেও ছিলেন তিনি ৷ এমনই দাবি করল তাঁর পরিবার (Actress death)৷

2. Meeting at Nabanna: বর্ষা আসার আগেই আগাম সতর্কতায় বৈঠক নবান্নের

বর্ষা আসার আগেই আগাম সতর্কতায় বৈঠক হল নবান্নে (Meeting at Nabanna)৷ উপস্থিত ছিলেন উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিকরা (High level precautionary meeting)৷

3. SSC Recruitment Case : এসএসসি-কাণ্ডে সিবিআইয়ের কাছে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত নথি চাইল ইডি

এসএসসি-কাণ্ডে সিবিআই এর কাছে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত নথি চাইল ইডি (ED Sought Documents Related to Financial Transactions from CBI on SSC Recruitment Case) ৷ আর্থিক লেনদেনের তথ্য পাওয়ার পরে সিবিআই এর তরফে ইডি’র সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় ৷ তার পরেই ইডি’র তরফে সিবিআই এর কাছে সেই সংক্রান্ত নথি চেয়ে পাঠিয়েছে ৷

4. NCB Clean Chit to Aryan Khan : ড্রাগ মামলায় শাহরুখ পুত্রকে ক্লিনচিট এনসিবির

ক্রুজ ড্রাগস মামলায় বড় স্বস্তির খবর শাহরুখ অনুরাগীদের জন্য ৷ কারণ এবার এনসিবির রিপোর্টে ক্লিনচিট পেয়ে গেলেন শাহরুখ পুত্র আরিয়ান খান (NCB Gives Clean Chit to Aryan Khan in The Drugs Case ) ৷ এই মামলায় সম্প্রতি নারকোটিক কন্ট্রোল ব্যুরো যে অভিযোগপত্র দায়ের করেছে তাতে আরিয়ানের নাম পাওয়া যায়নি ৷

5. China COVID Vaccination : বেশিরভাগ প্রবীণের ভ্যাকসিন হয়নি, জনসংখ্য়া কমাতে নতুন ষড়যন্ত্র চিনের ?

প্রবীণদের সংখ্যা তো এমনিতে কমানো যাবে না দেশে ৷ তাহলে সমাজে, দেশে কোনও কাজে লাগবে না এমন মানুষদের বেঁচে কী লাভ ? সে জন্যেই কি চিনে 60 ও তার বেশি বয়সীদের অনেককেই কোভিড-19 ভ্যাকসিন দেয়নি চিনা সরকার ? তেমনটাই বলছে রিপোর্ট (Critics suspect conspiracy in China) ৷

6. Bharat Drone Mahotsav 2022 : উন্নয়নমূলক কাজের খবর এনে দেয় ড্রোন, উৎসবের উদ্বোধনে জানালেন মোদি

আজ দেশে সবচেয়ে বড় ড্রোন মহোৎসবের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এখানে দেশ-বিদেশ থেকে বহু এবং বিভিন্ন স্তরের মানুষ এসেছেন ৷ চলছে ড্রোন প্রদর্শনী ৷ ড্রোন কীভাবে চুপি চুপি সবকিছু জানিয়ে দিতে পারে, তাও জানালেন প্রধানমন্ত্রী (Bharat Drone Mahotsav 2022) ৷

7. Actress death: ফের অভিনেত্রীর রহস্যমৃত্যু, বিদিশার পর পাটুলিতে উদ্ধার তাঁর বান্ধবীর ঝুলন্ত দেহ

ফের অভিনেত্রীর রহস্যমৃত্যু শহরে (Actress death)৷ বিদিশা দে মজুমদারের (Bidisha De Majumdar) পর এ বার পাটুলিতে উদ্ধার হল তাঁর অভিনেত্রী বান্ধবী মঞ্জুষা নিয়োগীর ঝুলন্ত দেহ (Manjusha Neogis dead body recovered)৷

8. Anubrata Mandal skips CBI summon: গরু পাচার কাণ্ডে বারবার হাজিরা এড়াচ্ছেন অনুব্রত, নয়া প্রস্তুতিতে সিবিআই

গরু পাচার কাণ্ডে (Cattle Smuggling Case) বারবার হাজিরা এড়াচ্ছেন অনুব্রত মণ্ডল (Anubrata Mandal skips CBI summon)৷ এতে একেবারেই খুশি নয় সিবিআই ৷ তাই তৃণমূল নেতাকে তলবের জন্য নয়া প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে ৷

9. Lachipur Sex Workers on SC Verdict : সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত যৌনকর্মীদের, লছিপুরে মিষ্টি বিলি

যৌন কর্মীদের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর উচ্ছ্বাস কুলটির লছিপুর ও চবকার যৌনকর্মীদের মধ্যে (Lachipur Sex Workers Celebration on SC Verdict) ৷ মিষ্টি মুখ করে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানালেন তিনি ৷

10 . Dhupguri Child Death : খেলতে গিয়ে পুকুরে ডুবে মৃত্যু শিশুর

খেলতে গিয়ে পুকুরে ডুবে মৃত্য়ু হল এক দেড় বছরের শিশুর (Dhupguri Child Death) ৷ নাম জোসেপ টুটি ৷ ঘটনাটি ধূপগুড়ি থানার উত্তর ডাঙ্গাপাড়া জলট্যাঙ্কি সংলগ্ন এলাকার ।