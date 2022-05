1. Saokat Molla avoids CBI attendance: সিবিআইয়ের সমন এড়ালেন শওকত মোল্লা, চাইলেন আরও 15 দিন সময়

কয়লা পাচার কাণ্ডে (coal scam case) আজ শওকত মোল্লাকে তলব করা হলেও, তিনি নিজাম প্যালেসে যাচ্ছেন না (Saokat Molla avoids CBI attendance)৷ তাঁর বদলে সিবিআইয়ের কাছে যাচ্ছেন তাঁর আইনজীবীরা ৷



2. Bandel Railway Station : আজ দুপুর 3টে থেকে সোমবার দুপুর 3টে, বন্ধ ব্যান্ডেল স্টেশন

ট্রেনের গতি বাড়ানোর জন্য অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম তৈরি হচ্ছে ব্যান্ডেল স্টেশনে ৷ তাই আজ থেকে সোমবার পর্যন্ত টানা 72 ঘণ্টা ব্যান্ডেল জংশনে ট্রেন চলাচল বন্ধ (Bandel Railway Station) ৷



3. NJP-DHAKA Mitali Express : 1 জুন থেকে এনজেপি-ঢাকা রুটে চালু মিতালি এক্সপ্রেস, মিলছে টিকিটও

জুনের 1 তারিখ থেকে চালু হচ্ছে এনজেপি-ঢাকা রুটে যাত্রীবাহী তৃতীয় ট্রেন মিতালি এক্সপ্রেস ৷ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে টিকিট বিক্রিও (Mitali Express to start its journy from NJP to Dhaka from 1st June) ।



4. Bankura District Police : এবার 'উইনার্স স্কোয়াড'-এর পথচলা শুরু বাঁকুড়ায়

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেলা সফরের আগে জেলার বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর ও সোনামুখী এই তিন পৌরশহরের মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রমীলা বাহিনী 'উইনার্স স্কোয়াড'-র পথ চলা শুরু হল (Special winners squad team for women safety in bankura) ।



5. Dhupguri Suicide : ভিনরাজ্যে কাজে যাচ্ছিলেন স্বামী, আটকাতে আত্মহত্যা স্ত্রীর

স্বামীকে ভিনরাজ্য়ে কাজ করতে আটকাতে আত্মঘাতী হলেন স্ত্রী (Dhupguri Suicide) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি থানার সাকোয়াঝোড়া 1 নং গ্রাম পঞ্চায়েতের আংড়াভাষা প্রধানপাড়া এলাকায় । মৃত মহিলার নাম রেশমা মিঞ্জ ওঁরাও ।



6. Jaipur Khazana Mahal : হাঙরের দাঁত থেকে হিরে, ডায়নোসরের মল-মূত্রের হিরেতে রূপান্তর দেখা যাবে খাজানা মহলে

ছিল 200 বছরের পুরনো হাভেলি ৷ তাকে ভেঙেচুরে একেবারে প্যালেস ৷ এখানেই রয়েছে খাজানা মানে পাথর ৷ তাও বিরল ধরনের ৷ রাজস্থানের জয়পুরে এমনই একটি মিউজিয়াম তৈরি হয়েছে (Jaipur Khazana Mahal Gems Museum) ৷



7. Extramarital Affair Murder : বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের জের ! স্ত্রীকে কুপিয়ে খুনের পর আত্মহত্যার চেষ্টা স্বামীর

বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের কারণে ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্ত্রীকে মেরে নিজে আত্মহত্যার চেষ্টা স্বামীর (Husband kills wife in suspicion of extramarital affair in Cooch Behar) । গুরুতর আহত অবস্থায় স্বামী বর্তমানে কোচবিহার মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার পুন্ডিবাড়ি থানার অন্তর্গত দক্ষিণ কালারায়ের কুঠি এলাকায় ।



8. Manjusha Neogi death: মনের মতো কাজ পাচ্ছিলেন না মঞ্জুষা, দাবি পরিবারের

মনের মতো কাজ পাচ্ছিলেন না মডেল-অভিনেত্রী মঞ্জুষা নিয়োগী (Manjusha Neogi death)৷ এ ছাড়াও সাংসারিক সমস্যার মধ্যেও ছিলেন তিনি ৷ এমনই দাবি করল তাঁর পরিবার (Actress death)৷



9. Priyanka on Death of Ray Liotta : প্রয়াত হলি তারকা রে লিওটা, শ্রদ্ধাজ্ঞাপন প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার

67 বছর বয়সে চিরঘুমের দেশে পাড়ি দিয়েছেন হলিউডের বিখ্যাত পরিচালক তথা অভিনেতা রে লিওটা ৷ তাঁর এই প্রয়াণে শোকে মূহ্যমাণ শিল্পী মহল ৷ শোক বার্তা জ্ঞাপন করলেন প্রিয়াঙ্কাও (Priyanka Chopra mourns the death of Ray Liotta) ৷



10. Saha vs Karthik: কার্তিক থাকলে ঋদ্ধি কেন নয় ? বেঙ্গসরকর যুক্তি দিলেও ডাবল স্ট্যান্ডার্ড বলছেন রাজা ভেঙ্কট

ক্রিকেট অনিশ্চয়তার খেলা ৷ এখানে নির্বাচনের সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে খাটে বিভিন্ন যুক্তি ৷ 36 বছরের দীনেশ কার্তিক দলে থাকলেও কেন 37-এর ঋদ্ধিমান সাহার দলে জায়গা হবে না ? যেখানে দুজনেই ভালো ফর্মে আছেন (Saha vs Karthik)৷ দিলীপ বেঙ্গসরকর (ETV Bharat exclusive interview with Dilip Vengsarkar Raja Venkat) ও রাজা ভেঙ্কটের কাছে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজলেন ইটিভি ভারতের সঞ্জীব গুহ ৷