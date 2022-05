1.Educationists on CM as Chancellor: বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী ! কী মনে করছেন শিক্ষাবিদরা ?

রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য রাজ্যপাল ৷ কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Bengal CM Mamata Banerjee) মন্ত্রিসভা বৃহস্পতিবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এবার থেকে রাজ্যপালের বদলে মুখ্যমন্ত্রীই হবেন রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য ৷ এ বিষয়ে কী বলছেন শিক্ষাবিদরা ?(Educationists about CM being chancellor of universities) ৷

2.West Bengal Weather Update : বৃষ্টির সঙ্গে গরমের যুগলবন্দি, বাড়বে অস্বস্তি

মৌসুমী বায়ু আসছে ৷ তাই বর্ষার খুব একটা দেরি নেই, জানিয়েছে আলিপুর হাওয়া অফিস ৷ তবে এখন কখনও বৃষ্টি, কখনও গরম থাকবে (West Bengal Weather Update) ৷

3.Suvendu Slams Mamata : মমতা বন্দ্য়ােপাধ্য়ায়ের সব ইচ্ছে আমরা পূরণ হতে দেব না : শুভেন্দু

আচার্যের পদ পরিবর্তন ঘটানো এত সহজ নয় । রাজ্য সরকার চাইলেই তা করতে পারে না । বেশকিছু নিয়ম রয়েছে । বিজেপির বিধায়করা সর্বশক্তি দিয়ে তা প্রতিরোধ করবে । আর মমতার সব ইচ্ছে, সব সাধ আমরা পূরণ হতে দেব না । বাজকুলের সভায় এমনই মন্তব্য়ে মমতাকে আক্রমণ শুভেন্দুর (Suvendu Commented on State Government) ৷

4.SSC Recruitment Scam : এসএসসি নিয়োগে আর্থিক কেলেঙ্কারি ? পার্থ-পরেশের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে নজর সিবিআইয়ের

পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও পরেশ অধিকারীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নথি চাইল সিবিআই ৷ এসএসসি দুর্নীতিতে আর্থিক কেলেঙ্কারির গন্ধ পাচ্ছে সিবিআই ৷ সেক্ষেত্রে এই তদন্তের সঙ্গে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটকে জুড়তে চায় সিবিআই ৷

5.Awantipora Encounter: আমরিন ভাটের হত্যাকারীদের সঙ্গে অবন্তীপুরায় সংঘর্ষ নিরাপত্তা বাহিনীর

কাশ্মীর পুলিশের আইজি জানিয়েছেন অবন্তিপুরার আগনহাঁজিপুরা এলাকায় দুই জঙ্গিকে ঘিরে এনকাউন্টার অপারেশন শুরু করেছে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা (Awantipora Encounter) ৷

6.Fire Brakes Out at Konnagar : কোন্নগর স্টেশন রোডে কসমেটিকস গোডাউনে ভয়াবহ আগুন

কোন্নগর স্টেশন রোড চলচিত্রম মোড়ে এক পাঁচতলা বিল্ডিংয়ের দোতলায় কসমেটিকসের গোডাউনে বৃহস্পতিবার রাতে আগুন লাগে (Fire Brakes Out at Cosmetic Godown) । গতকাল দোকান বন্ধ ছিল। কী করে আগুন লাগল তার কারণ এখনও অজানা ৷ উপরের আবাসনে বাসিন্দাদের নিচে নামিয়ে আনা হয়েছে আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে। কোন্নগর পৌরসভার চেয়ারম্যান স্বপন কুমার দাস বলেন, "রাত সাড়ে আটটা নাগাদ ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গেই দমকলে খবর দেওয়া হয়। আবাসনের এক বৃদ্ধাকে নামিয়ে আনা হয় তৎপরতার সঙ্গেই। আবাসনে বেশকিছু মানুষ ছাদের উপরে চলে গিয়েছে আগুন থেকে রেহাই পেতে, সেটা আমাদের নজরে রয়েছে। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভাতে সক্ষম হয়েছে।"

7.Stalin appeals to PM : ‘হিন্দির মতো তামিলকেও সরকারি ভাষা করুন’, মোদির সামনেই অনুরোধ স্ট্যালিনের

বেশ কিছুদিন ধরেই তামিলকে প্রশাসনিক এবং সরকারি ভাষা করার দাবি জানিয়ে আসছেন এমকে স্ট্যালিন । এদিন প্রধানমন্ত্রীর সামনেই ফের একবার সেই দাবি তুললেন তিনি (CM Stalin appeals PM Modi to make Tamil official language in Union Govt offices) ৷

8.BJP Social Media : নেতাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় সড়গড় করতে প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা বঙ্গ বিজেপির

লক্ষ্য 2024 সালের লোকসভা নির্বাচন ৷ তাই সাংসদ-বিধায়ক থেকে বুথস্তরের কর্মীদের সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে প্রশিক্ষণ দেবে বঙ্গ বিজেপি (BJP Planning to train Leaders about Social Media) ৷

9.Bengal wins Skoch Award : শিক্ষায় রাজ্য পেল সেরার স্বীকৃতি, জিতল স্কচ পুরস্কার

এবার শিক্ষা ক্ষেত্রে ভালো কাজের জন্য স্কচ পুরস্কার পেল পশ্চিমবঙ্গ সরকার (Mamata Govt wins Skoch Award in Education Sector) ৷ বৃহস্পতিবার এই কথা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু (Education Minister Bratya Basu) ৷

10.CM as Chancellor of Universities : এখন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য মুখ্যমন্ত্রী, সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভায়

রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য রাজ্যপাল ৷ কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Bengal CM Mamata Banerjee) মন্ত্রিসভা বৃহস্পতিবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এবার থেকে রাজ্যপালের বদলে মুখ্যমন্ত্রীই হবেন রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য ৷ এদিন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু (Bengal Education Minister Bratya Basu) এই কথা জানিয়েছেন ৷