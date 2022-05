1. Cabinet Meeting: একই সপ্তাহে দ্বিতীয়বার আজ ফের মমতার ডাকে মন্ত্রিসভার বৈঠক, কী সিদ্ধান্ত হবে ?

একই সপ্তাহে দ্বিতীয়বার আজ ফের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে বসছে মন্ত্রিসভার বৈঠক (Cabinet Meeting)৷ কী সিদ্ধান্ত হবে(Bengal govt cabinet meeting)?

2. CBI summons Saokat Molla: কয়লা পাচার কাণ্ডে এবার শওকত মোল্লাকে তলব সিবিআইয়ের

কয়লা পাচার কাণ্ডে (Coal scam case) এ বার ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লাকে তলব করল সিবিআই (CBI summons Saokat Molla)৷ কাল তাঁকে নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে ৷

3.Beldanga Children Murder : সম্পত্তির লোভে ছেলে-মেয়েকে খুন করে পলাতক বাবা

দুই সন্তানকে খুন করে পলাতক বাবা (Father kills son and daughter) ৷ ঘটনাটি বেলডাঙা থানার মহুলা 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পুলিন্দা গ্রামের ৷ পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷

4. Ananya Guha car accident: গাড়িতে ভেঙে পড়ল গাছ, মিঠাইয়ের সেটে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে অভিনেত্রী

গাড়িতে ভেঙে পড়ল বিরাট গাছ (tree falls on car)৷ 'মিঠাই'-এর সেটে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়লেন অভিনেত্রী অনন্যা গুহ (Ananya Guha car accident)৷

5. Suspicion Of Witchcraft : ডাইনি সন্দেহে বেধড়ক মারধর, জোর করে মূত্রপান

ডাইনি সন্দেহে একই পরিবারের সকলকে গণধালোইয়ের পর পান করানো হল মূত্র ৷ এমনটাই অভিযোগ ওই এলাকার গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে (Suspicion Of Witchcraft in Raghunathganj) ৷

6. Tollywood actress found dead: পল্লবীর পর বিদিশা, এবার নাগেরবাজারে রহস্যমৃত্যু টলি-অভিনেত্রীর

অভিনেত্রী পল্লবী দে'র (Pallavi Dey death) রহস্যমৃত্যুর ঘোর কাটতে না কাটতেই টলিউডে আরও এক মডেল-অভিনেত্রীর মৃত্যুর খবর ৷

7. Yasin Malik Time Line : সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষকতা করে দণ্ডিত তিনি, কে এই ইয়াসিন মালিক ?

বুধবার কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা ইয়াসিন মালিককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দিয়েছে আদালত ৷ এতে একপ্রকার ঝড় বয়ে গিয়েছে কাশ্মীরে ৷ এমনকি পাকিস্তানের নেতা-মন্ত্রীরাও এই শাস্তির তীব্র সমালোচনা করেছেন ৷ কে এই ইয়াসিন মালিক (Yasin Malik Time Line) ?

8. Dilip Ghosh : আমি রাজ্যে না থাকলে তৃণমূল ভালোই থাকবে ; আট রাজ্যের দায়িত্ব প্রসঙ্গে দিলীপ

নতুন করে আটটি রাজ্যের দায়িত্ব পাওয়ার পর বৃহস্পতিবার দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরলেন দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh comments on his charge of eight states) ৷

9. Imran Khan Protest March : ইমরানের প্রতিবাদ মিছিল আটকাল পুলিশ, ইসলামাবাদে রেড জোন নিয়ন্ত্রণে সেনা নামাল শেহবাজ

বুধবার ইমরান খান ও তাঁর দল পিটিআই-এর সমর্থকেরা প্রতিবাদ মিছিল করে রাজধানী ইসলামাবাদে পৌঁছয় ৷ পুলিশ তাদের পথ রুখে দাঁড়ালে দু'পক্ষের মধ্যে তুমুল গণ্ডগোল হয় ৷ এরপর শেহবাজ শরিফ রাজধানীর নিরাপত্তায় সেনা নামিয়েছে (Imran Khan Protest March) ৷

10. Lizard in McDonalds Cold Drinks : ম্যাকডোনাল্ডসের সফট ড্রিঙ্কসে টিকটিকি ! হেসেই উড়িয়ে দিলেন ম্যানেজার

আহমেদাবাদের বাসিন্দা ম্যাকডোনাল্ডসে সফট ড্রিঙ্কসের অর্ডার দিয়েছিলেন ৷ দু'চুমুক খেয়েও ফেলেছেন ৷ এরপর স্ট্র দিয়ে গোলাতেই চক্ষু চড়কগাছ ৷ তাতে উপরে উঠে এল টিকটিকির দেহ ! আর ম্যানেজার সব শুনে সেই যে গেলেন, আর আসেননি (Lizard in McDonalds Cold Drinks) ৷