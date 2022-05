1.West Bengal Weather Update : মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গেই দক্ষিণবঙ্গে বাড়বে গরম

কয়েকদিন ঝড়-বৃষ্টিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত করা গরম থেকে রেহাই মিলেছিল ৷ তবে কিছুদিনের তাতে ইতি টেনে দক্ষিণবঙ্গের পারদ চড়ার পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস (IMD Kolkata Weather Forecast) ৷

2.Amreen Bhat Shot Dead : বদগামে টেলি-তারকার বাড়িতে ঢুকে গুলি, লস্কর-ই-তইবা জঙ্গি হানায় মৃত আমরিন ভাট

একের পর এক জঙ্গিহামলা চলছে ৷ প্রাণ যাচ্ছে সাধারণ নাগরিকের ৷ বুধবার জম্মু ও কাশ্মীরের টেলি তারকা আমরিন ভাট মারা গেলেন লস্কর-ই-তইবার গুলিতে ৷ জখম হয়েছে তাঁর 10 বছরের আত্মীয় (Amreen Bhat Shot Dead in Budgam) ৷

3.Amit Shah : কীসের টানে ঘাসফুলে ? বাংলার নেতাদের হাঁড়ির খবর জানতে গোপন কমিটি শাহের !

রাজ্য বিজেপির নেতারা পাত্তা না দেওয়ার মনোভাব দেখালেও অর্জুনের দলত্যাগের বিষয়টি বেশ ভাবিয়েছে তুলেছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে ৷ পাটশিল্পের দুরাবস্থা নিয়ে রব তোলা অর্জুন সিং কিছুদিন আগেও দিল্লিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক সেরেছেন ৷ সেই অর্জুনই সকলকে চমকে দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে তৃণমূলের পতাকা তুলে নিলেন ৷ জল্পনা, রাজ্যের বিজেপি নেতাদের হাঁড়ির খবর জানতে গোপনে তদন্ত কমিটি গড়েছেন অমিত শাহ (secret investigation committee formed by Amit Shah) ৷

4.Expired Drinking Water : হাসপাতালে ন্যায্যমূল্যের দোকানে মেয়াদ উত্তীর্ণ পানীয় জল বিক্রির অভিযোগ, আটক 1

ডাক্তার জীবন রতন ধর হাসপাতালে ন্যায্যমূল্যের দোকানে মেয়াদ উত্তীর্ণ পানীয় জলের বোতল বিক্রির ঘটনায় চাঞ্চল্য় ছড়াল (Allegations of Selling Expired Water at Fair Price Shops) ৷ খবর পেয়ে পুলিশ নিয়ে হাসপাতালে হানা বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যানের ৷ প্রচুর মেয়াদ উত্তীর্ণ জলের বোতল বাজেয়াপ্ত ৷ এক কর্মচারী আটক ৷ সিল করা হয়েছে দোকানটি ।

5.Diamond Harbour Police District : নারী সুরক্ষায় 'উইনার্স টিম' এবার ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলায়

মহিলাদের সুরক্ষায় কলকাতায় প্রথম তৈরি হয় 'উইনার্স টিম' ৷ এখানে সাফল্য পাওয়ার পরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে জেলায় জেলায় 'উইনার্স টিম' গঠনে উদ্যোগী হয় জেলা পুলিশ ৷ সেই মতোই সুন্দরবন পুলিশে জেলার পর এবার ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার উদ্যোগে মহিলাদের সুরক্ষার সুনিশ্চিত করতে তৈরি হল 'উইনার্স টিম' (Special Winners Team for women safety in Diamond Harbour) ৷

6.SSC Recruitment Scam : পার্থর বক্তব্যের সঙ্গে মিল নেই এসপি সিনহার বয়ানের, খবর সিবিআই সূত্রে

এসএসসি দুর্নীতি মামলায় (SSC Recruitment Scam) প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে (Bengal Minister Partha Chatterjee) বুধবার প্রায় সাড়ে 9 ঘণ্টা ধরে জেরা করল সিবিআই ৷ সূত্রের খবর, এসএসসির প্রাক্তন উপদেষ্টা শান্তিপ্রসাদ সিনহার সঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য়ের কোনও মিল পাওয়া যায়নি (CBI Sources says Partha Chatterjee and SP Sinha Statement does not match in SSC Recruitment Scam) ৷

7.Infiltration Arrest : চ্যাংড়াবান্ধায় 2 বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী গ্রেফতার

অবৈধভাবে ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশের অভিযোগে চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত থেকে গ্রেফতার দুই বাংলাদেশি (2 Bangladeshi arrested for entering India illegally) ৷

8.Heavy Storm in Duttapukur : হাওয়ার দাপটে চলন্ত অটো-টোটোর ওপর ভেঙে পড়ল গাছ, আহত চালক

বজ্রপাত-সহ বৃষ্টি ও দমকা হাওয়ায় গাছ উপড়ে পড়ে চলন্ত অটো এবং টোটোর ওপর। গুরুতর আহত হন অটোচালক (Tree fell down due to heavy storm in Duttapukur) । অল্পের জন্য প্রাণরক্ষা পেয়েছেন টোটোচালক ৷ ঘটনায় দীর্ঘক্ষণ অবরুদ্ধ হয়ে থাকে দত্তপুকুরের যশোর রোড।

9.Yasin Malik : জঙ্গিদের অর্থসাহায্য মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ইয়াসিন মালিকের

দিল্লির এনআইএ কোর্ট কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করল ৷ ইয়াসিনকে নিয়ে এনআইএ আদালত কী রায় দেয় সেদিকেই নজর ছিল সকলের (NIA Court in Delhi awards life imprisonment to Yasin Malik) ৷

10.Madan Mitra : সিবিআই-ইডি যত ডাকবে, আমাদের ভোটের মার্জিন তত বাড়বে, বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ মদনের

"সিবিআই-ইডি যত ডাকবে, আমাদের ভোটের মার্জিন তত বাড়বে ৷" হাওড়ার দাশনগরে একটি গণবিবাহের অনুষ্ঠানে এসে এভাবেই বিজেপিকে কটাক্ষ করলেন মদন মিত্র (Madan Mitra slams BJP) । তিনি বিজেপির দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে জানান, যখনই সিবিআই-ইডি ডেকেছে তিনি গিয়েছেন । শুভেন্দু অধিকারীর মত লুকিয়ে পড়েননি । যতবার সিবিআই-ইডি ডাকবে ততই এই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট দ্বিগুণ হবে । বাংলার মানুষ জানেন যে কারণে সিবিআই-ইডি এদের ডাকছে তা তাঁরা করেননি । তাই 2021-এর বিধানসভা নির্বাচনে তিনি কামারহাটি বিধানসভা থেকে একশো বছরে রেকর্ড ভোট পেয়ে জিতেছেন ।