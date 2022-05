1.EB New Investor : ইমামির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে আগামী মরশুমে আইএসএলে ইস্টবেঙ্গল

জল্পনার অবসান ৷ ইস্টবেঙ্গলের নতুন ইনভেস্টর ইমামি গ্রুপ ৷ ঘোষণা এল নবান্ন থেকেই ৷ বুধবার সন্ধেয় নবান্নের সভাঘর থেকে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় (Emami Group becomes the new investor of East Bengal) ৷

2.Uttarakhand Road Accident : চারধাম যাত্রার পথে খাদে পড়ল গাড়ি, ঝলসে মৃত বাংলার 6 পুণ্যার্থী

সংবাদসংস্থা জানিয়েছে, তেহরি গাড়োয়াল থেকে উত্তর কাশী যাওয়ার পথে বুধবার বিকেল 3 টে 30 মিনিট নাগাদ খাদে উলটে যায় প্রাইভেট কারটি (Six people from Bengal died in a road accident near Uttarkashi) ৷

3.Yasin Malik : জঙ্গিদের অর্থসাহায্য মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ইয়াসিন মালিকের

দিল্লির এনআইএ কোর্ট কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করল ৷ ইয়াসিনকে নিয়ে এনআইএ আদালত কী রায় দেয় সেদিকেই নজর ছিল সকলের (NIA Court in Delhi awards life imprisonment to Yasin Malik) ৷

4.SMP Election 2022 : 26 জুন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে ভোট, আগামিকাল আনুষ্ঠানিক ঘোষণা

26 জুন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে ভোট, আগামিকাল আনুষ্ঠানিক ঘোষণা (Siliguri Mahakuma Parishad Election will take place on next 26th June) ৷

5.Nadda to Visit Bengal : জুনের 7-8 তারিখ বঙ্গ সফরে বিজেপির জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা

চলতি মাসের শুরুতে বাংলা থেকে ঘুরে গিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ এবার আসছেন বিজেপির জাতীয় জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা (BJP National President JP Nadda to Visit Bengal on June) ৷ আগামী 7-8 জুন তিনি বাংলায় দু’দিনের সফরে আসবেন বলে খবর ৷

6.Dilip in charge of eight states: 8 রাজ্যে সংগঠন বৃদ্ধির দায়িত্বে দিলীপ, তালিকায় নেই বঙ্গ

আট রাজ্যে সংগঠন বৃদ্ধির দায়িত্ব দিলীপ ঘোষের কাঁধে তুলে দিলেন জেপি নাড্ডা ৷ তবে সেই তালিকায় নেই পশ্চিমবঙ্গ (Dilip in charge of eight states)৷

7.Aamir to host IPL Final : সঞ্চালনায় আমির, আইপিএল ফাইনালের মাঝেই 'লাল সিং চাড্ডা'-র ট্রেলার মুক্তি

আইপিএল ফাইনাল ম্যাচের মাঝেই মুক্তি পেতে চলেছে মিস্টার পারফেকশনিস্টের বহু প্রতীক্ষিত ছবি 'লাল সিং চাড্ডা'-র ট্রেলার ৷ জানালেন আমির নিজেই ৷ কখন মুক্তি পাবে ট্রেলার ? প্রোডাকশনের তরফে পোস্ট করা ভিডিয়োতে আমির তাও জানিয়েছেন (Laal Singh Chaddha trailor to release during IPL final) ৷

8.Body Recovered : গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বলি ? 10 দিন পর অপহৃত তৃণমূলকর্মীর মুণ্ডহীন দেহ উদ্ধার

মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে তৃণমূল কর্মীর মুণ্ডহীন দেহ উদ্ধার (Body Recovered)৷ উঠছে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের তত্ত্ব ৷ যদিও হরিশ্চন্দ্রপুর ব্লক তৃণমূল তা মানতে নারাজ, তাদের দাবি পারিবারিক বিবাদের জেরেই এই খুন ৷

9.5th State Finance Commission notice: পঞ্চম অর্থ কমিশন গঠনের বিজ্ঞপ্তি জারি রাজ্যের, মাথায় অভিরূপ সরকার

পঞ্চম অর্থ কমিশন গঠনের বিজ্ঞপ্তি (5th State Finance Commission notice) জারি করল রাজ্য সরকার (Bengal govt issues notice)৷ কমিশনের মাথায় রাখা হয়েছে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অভিরূপ সরকারকে (Abhirup Sarkar)৷

10.Swasthya Bhawan Agitation : করোনার সময় চুক্তিভিত্তিক নিযুক্ত কর্মীদের ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে স্বাস্থ্য ভবনে বিক্ষোভ

চুক্তিভিত্তিক নিযুক্ত প্রথমসারির যোদ্ধাদের ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে স্বাস্থ্য ভবন অভিযান (Agitation by Temporary Corona Fighters for Demanding Re-employment) ৷