1. Nadda to Visit Bengal : জুনের 7-8 তারিখ বঙ্গ সফরে বিজেপির জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা

জুনের 7-8 তারিখ বঙ্গ সফরে বিজেপির জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা (BJP National President JP Nadda to Visit Bengal on June) ৷

2. Dilip in charge of eight states: 8 রাজ্যে সংগঠন বৃদ্ধির দায়িত্বে দিলীপ, তালিকায় নেই বঙ্গ

আট রাজ্যে সংগঠন বৃদ্ধির দায়িত্ব দিলীপ ঘোষের কাঁধে তুলে দিলেন জেপি নাড্ডা ৷ তবে সেই তালিকায় নেই পশ্চিমবঙ্গ (Dilip in charge of eight states)৷

3. 5th State Finance Commission notice: পঞ্চম অর্থ কমিশন গঠনের বিজ্ঞপ্তি জারি রাজ্যের, মাথায় অভিরূপ সরকার

পঞ্চম অর্থ কমিশন গঠনের বিজ্ঞপ্তি (5th State Finance Commission notice) জারি করল রাজ্য সরকার (Bengal govt issues notice)৷ কমিশনের মাথায় রাখা হয়েছে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অভিরূপ সরকারকে (Abhirup Sarkar)৷

4. Payel Sarkar's Husband Arrested : চাকরির নামে লক্ষাধিক টাকার প্রতারণা ! গ্রেফতার অভিনেত্রী পায়েল সরকারের স্বামী

প্রতারণার শিকার সায়ন দাস নামে যুবক এপ্রিল মাসে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় এসে অভিযোগ দায়ের করেন সোহেল সাহার বিরুদ্ধে ৷ সেই অভিযুক্তের ভিত্তিতেই তদন্তের পর গ্রেফতার করা হয় টেলি অভিনেত্রীর স্বামীকে (Husband of a television actress arrested in fraud case) ৷

5. Odisha Bus Accident : ওড়িশায় বাস দুর্ঘটনায় মৃত হাওড়ার 6 বাসিন্দা, আহত 45

বেড়াতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্য়ু হল 6 জনের ৷ আহত হয়েছেন 45 জন (Odisha Bus Accident) ৷ দুর্ঘটনাটি ঘটে ওড়িশার গঞ্জাম জেলার ফুলবনির কলিঙ্গ উপত্যকায় দুর্গাপ্রসাদ সীমান্তে ৷ এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্য়ায়ের ৷

6. Anubrata Mandal : অনুব্রত মণ্ডলের সম্পত্তি ও আয়ের হিসেব সিবিআইয়ের কাছে জমা পড়ল

গরুপাচার কাণ্ডে নাম জড়িয়েছে তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের (TMC Leader Anubrata Mandal) ৷ তাঁকে একবার জেরা করেছে সিবিআই ৷ বুধবার তাঁকে সম্পত্তি ও আয়ের হিসেব নিয়ে দেখা করতে বলা হয়েছিল ৷ তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে হাজিরা এড়িয়েছেন ৷ তবে তাঁর আইনজীবী জমা দিয়েছেন সমস্ত নথি (TMCs Anubrata Mandal Submits his Wealth-Income Report to CBI) ৷

7. Malda Gunshot : দেওরের হাতে গুলিবিদ্ধ বৌদি, গ্রেফতার অভিযুক্ত

মালদায় দেওরের হাতে গুলিবিদ্ধ বৌদি ৷ আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেফতার দেওর ৷ মালদার একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন বৌদি সাহেবা খাতুন (youth shoots sister in law in malda ) ৷

8. Ranaghat Rail Block : রানাঘাট-শিয়ালদহ লোকাল চালু করার দাবি নিয়ে বিক্ষোভ যাত্রীদের

পুনরায় একটি লোকাল ট্রেন চালু করার দাবি নিয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে ট্রেন অবরোধ করল যাত্রীরা ( Ranaghat Rail Station) । নদিয়ার রানাঘাট রেলস্টেশনের ঘটনা ।

9. Ishaan Mazumdar Exclusive: ঈশান কোণে অনেক কাজ, কী বলছেন অভিনেতা ?

'গুলদস্তা' ছবির জন্য 'বেস্ট সাপোর্টিং অ্যাক্টর'-এর পুরস্কার পেয়েছেন অভিনেতা ঈশান মজুমদার (Ishaan Mazumdar Exclusive) ৷ তাঁর একান্ত সাক্ষাৎকারে ইটিভি ভারতকে জানালেন মনের নানা কথা (Ishaan Mazumdar film)৷

10. Job Aspirants Agitation : বারুইপুর কলেজের 'গ্রুপ ডি' ও 'গ্রুপ সি' চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভ

রাজ্যে একের পর এক চাকরির নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগে বিদ্ধ রাজ্য সরকার । রাজ্যজুড়ে প্রতিদিন চাকরি প্রার্থীরা বিভিন্ন সরকারি দফতরে বিক্ষোভ শুরু করেছেন । বুধবার চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভের আঁচ এসে পড়ল দক্ষিণ 24 পরগনা বারুইপুরে (Job Aspirants Agitation) ।