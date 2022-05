1. Odisha Bus Accident : ওড়িশায় বাস দুর্ঘটনায় মৃত হাওড়ার 6 বাসিন্দার, আহত 45

বেড়াতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্য়ু হল 6 জনের ৷ আহত হয়েছেন 45 জন (Odisha Bus Accident) ৷ দুর্ঘটনাটি ঘটে ওড়িশার গঞ্জাম জেলার ফুলবনির কলিঙ্গ উপত্যকায় দুর্গাপ্রসাদ সীমান্তে ৷ এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্য়ায়ের ৷

2. Anubrata Mandal : গরুপাচার কাণ্ডে ফের সিবিআইয়ের হাজিরা এড়ালেন অনুব্রত

একাধিক সমন এড়ানোর পর গত বৃহস্পতিবার প্রথমবার সিবিআইয়ের মুখোমুখি হয়েছিলেন অনুব্রত মণ্ডল (TMC Leader Anubrata Mandal) ৷ গরুপাচার কাণ্ডের তদন্তে সেদিন তাঁকে জেরা করে সিবিআই ৷ তার পর আজ আবার তাঁকে তলব করা হয় ৷ কিন্তু তিনি হাজিরা এড়ালেন ৷

3. Kapil Sibal Rajya Sabha Nomination : কংগ্রেস নয়, নির্দল প্রার্থী হিসেবে রাজ্যসভার মনোনয়ন জমা কপিল সিবালের

তিনি কংগ্রেসের বিদ্রোহী জি-23 গ্রুপের সদস্য ছিলেন ৷ তবে সম্প্রতি হাতের সঙ্গ ছেড়েছেন ৷ আসন্ন রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচনের জন্য নির্দল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিলেন (Kapil Sibal files Rajya Sabha Nomination) কপিল সিবাল ৷ তবে তাঁর পাশে আছেন অখিলেশ যাদব ৷

4. BBC Apologizes to Man Utd : ‘ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাউটেড আর রাবিশ’, অস্বস্তিকর মন্তব্যের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী বিবিসি

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড এবং ক্লাবের সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চাইল বিবিসি কর্তৃপক্ষ (BBC apologizes after Manchester United are rubbish Comment) ৷

5. Bimal Gurung starts hunger strike: জিটিএ নির্বাচনের বিরোধিতায় আমরণ অনশনে বসলেন বিমল গুরুং

জিটিএ নির্বাচনের (GTA elections) বিরোধিতা করে আমরণ অনশনে বসলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা প্রধান বিমল গুরুং (Bimal Gurung starts hunger strike)৷ আজ সকালে সিংমারিতে আমরণ অনশনে বসেন তিনি ।

6. Partha appears before CBI: এসএসসি কাণ্ডে দ্বিতীয়বার সিবিআইয়ের দফতরে হাজিরা পার্থর

এসএসসি দুর্নীতি কাণ্ডে (SSC recruitment scam case) ফের সিবিআইয়ের দফতরে পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha appears before CBI)৷ তাঁকে আজ তলব করেছিল সিবিআই ৷ সেই মতোই আজ সকালে নিজাম প্যালেসে হাজিরা দেন শাসক দলের এই শীর্ষ নেতা ৷

7. Chandrakona Rural Hospital : জেনারেটরের ভাড়া বকেয়া 15 লক্ষ, লোডশেডিংয়ে অন্ধকারে ডুবে চন্দ্রকোনা হাসপাতাল

হাসপাতালের নিজস্ব জেনারেটর খারাপ ৷ ভাড়ার জেনারেটরের বকেয়া বিলও প্রায় 15 লক্ষ টাকা ৷ ফলে সেই পরিষেবাও বন্ধ ৷ অভিযোগ এই পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ চলে গেলে অন্ধকারে থাকতে হচ্ছে চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতালের রোগীদের (Chandrakona Rural Hospital) ৷ মোমবাতি জ্বালিয়ে পরিষেবা দিতে হচ্ছে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের ৷

8. Kaliachak Road Accident : পথ দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যুতে কালিয়াচকে উত্তেজনা, জাতীয় সড়ক অবরোধ স্থানীয়দের

কালিয়াচকে 12নং জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ৷ দেহ নিয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ করল স্থানীয়রা (Agitation in NH 12 Due to Road Accident in Kaliachak) ৷ পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে ৷

9. Durgapur School : দুর্গাপুরে বেসরকারি স্কুল তৈরিতে বাধা, অভিযুক্ত তৃণমূল

দুর্গাপুরের পলাশডিহার এক দম্পতি সরকারি জমি লিজ নিয়ে স্কুল তৈরির পরিকল্পনা করেন ৷ তাঁদের অভিযোগ, তৃণমূলের দাদাগিরির জন্য তাঁদের কাজে বাধা পড়ছে (TMC Syndicate Allegedly Stops Private School Construction at Durgapur) ৷

10. BAMCEF Bharat Bandh : জাতি-ভিত্তিক জনগণনার দাবিতে আজ ভারত বনধ, ডাক দিয়েছে বিএএমসিইএফ

জনগণনা হলেও তা জাতি-ভিত্তিক হোক, এই দাবিতে আজ দেশজুড়ে বনধ ডেকেছে বিএএমসিইএফ ৷ এই ইস্যু ছাড়াও সিএএ, এনপিআর, এনআরসি, ইভিএম মেশিন ব্যবহার, এরকম আরও বেশকিছু ইস্যুতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে এই বনধ (BAMCEF Bharat Bandh)