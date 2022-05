1. Partha appears before CBI: এসএসসি কাণ্ডে দ্বিতীয়বার সিবিআইয়ের দফতরে হাজিরা পার্থর

এসএসসি দুর্নীতি কাণ্ডে (SSC recruitment scam case) ফের সিবিআইয়ের দফতরে পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha appears before CBI)৷ তাঁকে আজ তলব করেছিল সিবিআই ৷ সেই মতোই আজ সকালে নিজাম প্যালেসে হাজিরা দেন শাসক দলের এই শীর্ষ নেতা ৷



2. Artificial Reproductive Organ : ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজে জটিল অস্ত্রোপচার, কৃত্রিম জননাঙ্গ পেলেন বাংলাদেশি তরুণী

অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বাংলাদেশের এক তরুণীর শরীরে কৃত্রিমভাবে যোনি ও জরায়ু তৈরি করলেন ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসকরা (Vaginoplasty at Diamond Harbour Medical College) ৷



3. Suspicion of Witchcraft : মধ্যযুগীয় বর্বরতা ! ডাইন সন্দেহে প্রৌঢ়কে কুপিয়ে খুন করল প্রতিবেশীরা

প্রতিবেশী বাঁচবে না বলার অপরাধে লক্ষ্মীরাম হেমব্রমকে প্রথমে পিটিয়ে ও পরে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুন করল কয়েকজন প্রতিবেশী । ঘটনার তদন্তে নেমে দু'জনকে গ্রেফতার করেছে বংশীহারি থানার পুলিশ (Man tortured to death over suspicion of witchcraft) ।



4. BAMCEF Bharat Bandh : জাতি-ভিত্তিক জনগণনার দাবিতে আজ ভারত বনধ, ডাক দিয়েছে বিএএমসিইএফ

জনগণনা হলেও তা জাতি-ভিত্তিক হোক, এই দাবিতে আজ দেশজুড়ে বনধ ডেকেছে বিএএমসিইএফ ৷ এই ইস্যু ছাড়াও সিএএ, এনপিআর, এনআরসি, ইভিএম মেশিন ব্যবহার, এরকম আরও বেশকিছু ইস্যুতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে এই বনধ (BAMCEF Bharat Bandh) ৷



5. Kapil Sibal Rajya Sabha Nomination : নির্দল প্রার্থী হিসেবে রাজ্যসভায় মনোনয়ন জমা কপিল সিবালের

তিনি প্রবীণ কংগ্রেস নেতা এবং জি-23 গ্রুপের সদস্য ৷ আসন্ন রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচনের জন্য নির্দল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিলেন (Kapil Sibal files Rajya Sabha Nomination) কপিল সিবাল ৷ তবে তাঁর পাশে আছেন অখিলেশ যাদব ৷



6. KMC Officers Transfer : কেএমসি’র লাইসেন্স ও অন্যান্য বিভাগে ব্যাপক রদবদল

কলকাতা পৌরনিগমের প্রতিটি বিভাগের কাজের সুবিধার্থে ব্যাপক রদবদল করা হল (Officers of License and Other Departments of KMC are Transferred) ৷ একসঙ্গে 110 জন কর্মীর রদবদল করা হয়েছে ৷ যার মধ্যে ইন্সপেক্টর পদের 76 জন এবং সাব-ইন্সপেক্টর পদের 34 জন কর্মীর বিভাগ বদল করা হয়েছে ৷



7. Pakistan NCHR Minority Report : পাকিস্তানে 80 শতাংশ অ-মুসলিম কম বেতন পায়, বলছে এনসিএইচআর রিপোর্ট

পাকিস্তানে অ-মুসলিম তথা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের অবস্থা কেমন ? বিশেষত চাকরির ক্ষেত্রে ? তাদের সঙ্গে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের মতোই সমান চোখে দেখা হয় কি ? এই সব তথ্যই উঠে এসেছে এনসিএইচআর-এর রিপোর্টে (Pakistan NCHR Minority Report) ৷



8. Mon Phagun: মন ফাগুনে নয়া মোড়, নীলের পোস্ট নিয়ে ঘনাচ্ছে রহস্য

নয়া মোড় আসতে চলেছে 'মন ফাগুন'-এ (Mon Phagun)৷ নীল মুখোপাধ্যায়ের (Mysterious post by Sujan Neel Mukherjee) সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ঘিরে ঘনাচ্ছে রহস্য ৷



9. Wriddhiman Saha : ‘ঘরের মাঠে’ ব্যর্থ ঋদ্ধি, গ্যালারি থেকেই বাংলা না ছাড়ার অনুরোধ ভক্তদের

ঋদ্ধির ভক্তেরা মানতে পারছেন না, বাংলার হয়ে তাঁদের প্রিয় ক্রিকেটার আর খেলবেন না । মঙ্গলবারের ম্যাচে পাপালি ব্যর্থ হলেও গ্যালারি থেকে আওয়াজ উঠল, বাংলার হয়েই খেলুন ঋদ্ধিমান (Fans requested Wriddhiman Saha not to leave Bengal) ৷



10. Tsonga Farewell : প্রথম রাউন্ডে হেরে টেনিসকে আলবিদা সঙ্গা'র, এগোলেন বোপান্না-মিডলকুপ জুটি

ফরাসি ওপেন থেকেই চিরতরে ব়্যাকেট তুলে রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন জো উইলফ্রেড সঙ্গা (Jo-Wilfried Tsonga Says Tearful Farewell) ৷