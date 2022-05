প্রথম কোয়ালিফায়ার এবং প্লে-অফ আয়োজনে দুর্ভোগ পোহাতে হবে না সিএবি-কে ৷ কারণ মঙ্গল-বুধে ম্যাচ চলাকালীন কলকাতায় ঝড়-বৃষ্টির তেমন সম্ভাবনা নেই, জানাল হাওয়া অফিস (Weather forecast gives relief to the IPL fans of Kolkata) ৷

2. BJP : বিধায়ক-সাংসদদের দলবদল আটকাতে শুভেন্দু-সুকান্তকে বিশেষ দায়িত্ব বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের

গত রবিবার বিজেপি ছেড়েছেন অর্জুন সিং ৷ যোগ দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসে (Arjun Singh Rejoins TMC) ৷ তার পর থেকেই দলে ভাঙন ঠেকাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে বিজেপি ৷

3. Anupam's RTI on Anubrata : অনুব্রতর চিকিৎসার তথ্য জানতে আরটিআই অনুপমের

বেশ কিছুদিন কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে (SSKM Hospital) ভর্তি ছিলেন অসুস্থ অনুব্রত মণ্ডল (TMC Leader Anubrata Mandal) ৷

4. Annada Munsi Controversy : ফের বিতর্কে 'অপরাজিত', সমস্যা পিছু ছাড়ছে না অনীকের

ফের 'অপরাজিত' ছবি নিয়ে শুরু হল বিতর্ক (Controversy Against Anik Dutta Directional Aparajito ) ৷ ছবিতে সত্যজিৎ রায়ের মেন্টর অন্নদা মুন্সির চরিত্রটিকে যেভাবে দেখানো হয়েছে তা নিয়ে ক্ষুব্ধ পরিবার ৷

5. Firhad Hakim : দুর্নীতি রুখতে মিউনিসিপাল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগের পরামর্শ ফিরহাদের

মঙ্গলবার রাজ্যের সব পৌরসভা ও পৌরনিগমগুলিকে নিয়ে আয়োজিত ওয়ার্কশপে যোগদেন পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম । সেখানে তিনি পরামর্শ দেন দুর্নীতি রুখতে মিউনিসিপাল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ করার (Firhad Hakim suggests recruitment through Municipal Service Commission to prevent corruption) ৷

6. SSC Protest Rally : এসএসসি দুর্নীতি নিয়ে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর গ্রেফতারের দাবি

এসএসসিতে ব্যাপক দুর্নীতি করেছে তৃণমূল আর এই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী। তাঁদের প্রত্যেককে গ্রেফতার করতে হবে ৷ এই দাবি তুলে এবার রাস্তায় নামল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা বিজেপির যুব মোর্চা (bjp yuva morcha agitation against ssc recruitment scam)।

7. Monkeypox : যৌনতার মাধ্যমে মাঙ্কিপক্স ছড়ালেও ভাইরাসকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব: হু

যৌনতার মাধ্যমে মাঙ্কিপক্স ছড়ালেও তা যৌনবাহিত রোগ নয় এবং এই রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব এমনটাই বলছে হু (Monkeypox Virus Outbreak )৷

8. Bhagwant Mann Sacks Minister : অভিযুক্ত মন্ত্রীকে বরখাস্ত করে আপের 'মান' বাঁচালেন ভগবন্ত

পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর এই পদক্ষেপে খুশি আপ প্রধান তথা দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল (Arvind Kejriwal praised Bhagwant Mann) ৷

9. Nikhat Zareen Interview : পুরুষতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে অলিম্পিক পদকে চোখ বক্সিংয়ের নতুন রানি জারিনের

বক্সিং রিংয়ে পুরুষতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে পরবর্তী লক্ষ্য কী? নিখাত জারিন চান অলিম্পিকের মঞ্চে দেশের পতাকা গায়ে জড়িয়ে পোডিয়ামে দাঁড়াতে (Challenging patriarchy and boxers Nikhat dreams of Olympic medal) ৷

10. Baruipur Post Master Arrested : ডাকঘরে আর্থিক তছরুপের অভিযোগে গ্রেফতার প্রাক্তন পোস্টমাস্টার

বারুইপুর প্রধান ডাকঘরে 1 কোটি টাকা আর্থিক তছরুপের অভিযোগ, গ্রেফতার প্রাক্তন পোস্টমাস্টার, ট্রেজারার-সহ 3 জন (Baruipur Post Master Arrested) ৷ অভিযোগ দায়ের করেছেন ডাকঘরের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিটেন্ডেট অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷