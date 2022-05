1.Bhagwant Mann Sacks Minister : অভিযুক্ত মন্ত্রীকে বরখাস্ত করে আপের 'মান' বাঁচালেন ভগবন্ত

পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর এই পদক্ষেপে খুশি আপ প্রধান তথা দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল (Arvind Kejriwal praised Bhagwant Mann) ৷

2.Sourav on EB Investor Speculation : লাল-হলুদে রেড ডেভিলস যোগের সম্ভাবনায় সিলমোহর দিলেন সৌরভ

সৌরভের হাত ধরেই ইনভেস্টর সমস্যা মিটতে চলেছে পদ্মাপাড়ের ক্লাবে (East Bengal Investor problem will be solved soon) ৷ উচ্ছ্বসিত লাল-হলুদ সমর্থকরা ৷

3.Piyali Basak Conquers Mount Everest: টাকার 'পাহাড়ে' আটকে পিয়ালীর এভারেস্ট জয়ের স্বীকৃতি

এভারেস্ট জয় করেও এখনও তার স্বীকৃতি পাননি পিয়ালী বসাক ৷ কারণ তাঁর সিকিউরিটি মানি জমা হয়নি (Recognition of Everest Conquest of Piyali Basak is on Hold) ৷ এই পরিস্থিতি ক্রাউড ফান্ডিং একমাত্র ভরসা পিয়ালীর ৷ তবে, সেই সব মাথা থেকে বের করে তিনি তাঁর দ্বিতীয় লক্ষ্য লোৎসে অভিযানে বেরিয়েছেন ৷

4.Anubrata Mondal skips CBI questioning: ফের হাজিরা এড়ালেন অনুব্রত, কী করবে সিবিআই ?

ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় (Post poll violence case) ফের হাজিরা এড়ালেন অনুব্রত মণ্ডল (Anubrata Mondal skips CBI questioning)৷ অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে সময় চেয়েছেন তিনি ৷

5.Dear Lottery Scam Allegations : ডিয়ার লটারির টিকিট বিক্রি নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তুলছেন বিক্রেতা-ক্রেতারা

নাগাল্যান্ড সরকারের ডিয়ার লটারি নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তুলছেন বিক্রেতা ও ক্রেতারা (Buyers-Sellers Allege Big Scam in Dear Lottery) ৷ এই নিয়ে সরকারকেই কাঠগড়ায় তুলছেন সকলে ৷ অবস্থা বুঝে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে সিপিএম ও বিজেপি (CPIM-BJP Slams Bengal Government in Dear Lottery Scam Allegations) ৷

6.Cannes 2022: কানে উষ্ণতা ছড়ালেন হিনা খান, রূপে কাত নেটপাড়া

কানে এবার নতুন নতুন লুকে চোখ ধাঁধাচ্ছেন যেসব অভিনেত্রীরা তাঁদের অন্যতম যে হিনা খান এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই (Hina Kahn at Cannes 2022) ৷ দেখে নিন তাঁর সর্বশেষ লুকের কিছু ঝলক ৷

7.Paresh Chandra Adhikary : পাপস্খালন ! সিবিআই জেরার পর বাড়ি ফিরে রাধাগোবিন্দ মন্দিরে মন্ত্রী পরেশ

বাড়ি ফিরলেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারী (Paresh Chandra Adhikary)৷ এসেই ভগবানের কাছে হাতজোড় দুর্নীতিতে অভিযুক্ত মন্ত্রীর ৷ পুজো দিলেন রাধাগোবিন্দ মন্দিরে ৷

8.GTA Election : 26 জুন জিটিএ নির্বাচন

26 জুন হতে চলেছে জিটিএ নির্বাচন (GTA Election)। সর্বদলীয় বৈঠক সারলেন বিশেষ পর্যবেক্ষক ।

9.Sealdah Metro Inauguration : 31 মে উদ্বোধন ফুলবাগান-শিয়ালদা মেট্রোর, 1 জুন শুরু যাত্রী পরিষেবা

মে মাসেই উদ্বোধন ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর শিয়ালদা করিডরের ৷ ফলে ফুলবাগানের পর এ বার শিয়ালদা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে চলেছে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো (Sealdah Metro Inauguration on 31st May) ৷

10.Paresh Chandra Adhikary : মেখলিগঞ্জে পরেশের প্রত্যাবর্তন ৷ রাজ্য চ্যাম্পিয়ন চোর, কটাক্ষ বিজেপির

অভিযোগ উঠেছিল, পরেশ অধিকারী রাজ্যের শাসক দলে যোগ দেওয়ার পর তাঁর মেয়ের নাম 2016 সালের শিক্ষক নিয়োগের মেরিট লিস্টে (ওয়েটিং) যোগ হয় । হাইকোর্টের রায়ও গিয়েছে মন্ত্রীর বিপক্ষেই ৷ তারপরেই এদিন মেখলিগঞ্জে ফিরছেন মন্ত্রী (Paresh Adhikary is returning to Mekliganj) ৷