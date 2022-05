1. Sourav on East bengal : 10-12 দিনেই বিনিয়োগ আসছে ইস্টবেঙ্গলে, জানালেন স্বয়ং সৌরভ

সৌরভের হাত ধরেই ইনভেস্টর সমস্যা মিটতে চলেছে পদ্মাপাড়ের ক্লাবে (East Bengal Investor problem will be solved soon) ৷ উচ্ছ্বসিত লাল-হলুদ সমর্থকরা ৷

2. Karuna Nundy : পুতিন-জেলেনস্কির সঙ্গে টাইম ম্যাগাজিনের প্রভাবশালী তালিকায় করুণা নন্দী

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেলেন আইনজীবী করুণা নন্দী ৷ টাইম ম্যাগাজিনের 100 জন প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকায় ভলোদিমির জেলেনস্কি, জো বাইডেনের সঙ্গে রয়েছে তাঁর নামও ৷ ভূয়সী প্রশংসা করেছেন সুপ্রিম কোর্টেরই আরেক আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী (Karuna Nundy features in TIME Magazine) ৷

3. Assam Flood : অসমে বন্যায় প্রায় সাড়ে 6 লক্ষের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, মৃত অন্তত 25

অসমের বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ৷ সাড়ে 6 লক্ষের বেশি মানুষ ঘরছাড়া (Over Six Lakhs People are Affected in Assam Flood) ৷ কয়েক হাজার হেক্টর জমির ফসল জলের তলায় চলে গিয়েছে ৷ 22 জেলায় এখনও পর্যন্ত 25 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷

4. GT vs RR in IPL Play-off : সকাল থেকেই ভাসছে তিলোত্তমা, ভেস্তে যাওয়ার শঙ্কায় প্লে-অফ

গুজরাত-রাজস্থান মহারণ দেখতে ইতিমধ্যেই বিকিয়ে গিয়েছে সমস্ত টিকিট, সেজে উঠেছে ক্রিকেটের নন্দনকানও ৷ সেই উৎসবে জল ঢালতে প্রস্তুত বৃষ্টিও ৷ সকাল থেকেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমেছে কলকাতা জুড়ে (Gujarat Titans Rajasthan Royals match can be abandoned) ৷

5. Income source of Partha-Anubrata-Paresh: পার্থ-পরেশ-অনুব্রত ও তাঁদের পরিবারের আয়ের উৎসের খোঁজে সিবিআই

পার্থ চট্টোপাধ্যায়, পরেশ অধিকারী ও অনুব্রত মণ্ডল (Income source of Partha-Anubrata-Paresh) এবং তাঁদের আত্মীয়-স্বজনের আয়ের উৎস জানতে আয়কর দফতরকে চিঠি পাঠাল সিবিআই (CBI investigation)।

6. Biden praises Modi: কোভিড মোকাবিলায় সফল মোদি, দরাজ প্রশংসা বাইডেনের

কোভিড মোকাবিলায় সফল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi meeting with President Biden at Quad Summit 2022)৷ কোয়াড সম্মেলনের ফাঁকে নমোর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন (Biden praises Modi)৷

7. Dhupguri Workers Funeral : রামবানে ধসে মৃত দুই বন্ধুর কফিন ফিরল ধূপগুড়িতে, নদীর দু'ধারে জ্বলল চিতা

জম্মু ও কাশ্মীরের রামবান জেলায় সুড়ঙ্গে কাজ শুরুর সময় আচমকা ধস নেমে মারা যান 10 জন শ্রমিক ৷ এঁদের মধ্যে 5 জন পশ্চিমবঙ্গের ধূপগুড়ির ৷ তাঁদের মধ্যে আজ গৌতম রায় ও যাদব রায়ের কফিন এল গ্রামে ৷ শেষ হল সৎকার প্রক্রিয়া (Dhupguri Workers Funeral)

8. Arjun slams Suvendu : দেখা যাবে কার কত হিম্মত; তৃণমূলে ফিরেই শুভেন্দুকে হুঙ্কার অর্জুনের

তৃণমূলে ফিরেই অর্জুন সিং জানিয়েছেন, ঘাসফুলের গরিমা রক্ষা করাই তাঁর প্রধান কাজ ৷

9. Barrackpore Shooting Incident : বিরিয়ানির দোকানে গুলিকাণ্ডে গ্রেফতার আরও 1

ব‍্যারাকপুরে বিরিয়ানির দোকানে গুলিকাণ্ডে ধরা পড়ল আরও এক দুষ্কৃতী (Barrackpore Shooting Incident) ৷ ধৃতের নাম রাহুল বর্মা ৷ ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিতে মঙ্গলবার তাকে ব‍্যারাকপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ ।

10. Abhishek Banerjee Rally : অর্জুনের ঘাসফুলে যোগদান, বিরোধ মেটাতে শ্যামনগরে বিশাল জনসভা অভিষেকের

ঘরের ছেলে ঘরে ফিরলেও তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং অনেক বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন ৷ তাও দাপুটে নেতার ঘরওয়াপসিকে দলের শক্তি বৃদ্ধি বলেই মনে করছেন ঘাসফুলের নেতা, বিধায়ক, মন্ত্রীরা ৷ তাও কি কোথাও কোনও মতবিরোধ নেই (Abhishek Banerjee Rally) ?