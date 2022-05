1. Income source of Partha-Anubrata-Paresh: পার্থ-পরেশ-অনুব্রত ও তাঁদের পরিবারের আয়ের উৎসের খোঁজে সিবিআই

পার্থ চট্টোপাধ্যায়, পরেশ অধিকারী ও অনুব্রত মণ্ডল (Income source of Partha-Anubrata-Paresh) এবং তাঁদের আত্মীয়-স্বজনের আয়ের উৎস জানতে আয়কর দফতরকে চিঠি পাঠাল সিবিআই (CBI investigation)।



2. Anubrata Mandal : চলতি সপ্তাহে দফায় দফায় জেরা ! আজ সিবিআই দফতরে যাবেন অনুব্রত ?

মঙ্গলবার অর্থাৎ আজ সিবিআই দফতরে হাজিরা তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের ৷ তবে আদৌ তিনি আজ হাজিরা দেবেন নাকি কোনওভাবে এড়িয়ে যাবেন সে বিষয়ে অনুব্রতর আইনজীবীরাও কিছু বলতে চাননি (Anubrata Mandal to appear at CBI office)।



3. Karuna Nundy : পুতিন-জেলেনস্কির সঙ্গে টাইম ম্যাগাজিনের প্রভাবশালী তালিকায় করুণা নন্দী

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেলেন আইনজীবী করুণা নন্দী ৷ টাইম ম্যাগাজিনের 100 জন প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকায় ভলোদিমির জেলেনস্কি, জো বাইডেনের সঙ্গে রয়েছে তাঁর নামও ৷ ভূয়সী প্রশংসা করেছেন সুপ্রিম কোর্টেরই আরেক আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী (Karuna Nundy features in TIME Magazine) ৷



4. MLA against Racism : জাতপাতের বৈষম্যের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা, দলিতের চেবানো খাবার খেলেন বিধায়ক

অদ্ভুত কাণ্ড ঘটালেন কংগ্রেসের চামরাজপেটের বিধায়ক জামির খান ৷ ড. বি আর আম্বেদকর জয়ন্তীর এক অনুষ্ঠানে দলিত সম্প্রদায়ের স্বামী নারায়ণকে খাওয়ান তিনি ৷ এরপর নারায়ণয়ের মুখ থেকে তা বের করে নিজে খান ৷ বিধায়কের দাবি, দেশে ক্রমশ বাড়ছে জাতপাতের বৈষম্য ৷ তার বিরুদ্ধে মানুষকে বার্তা দিতেই এহেন কাণ্ড (Cong MLA eats food chewed by Dalit man) ৷

5. Abhishek Banerjee Rally : অর্জুনের ঘাসফুলে যোগদান, বিরোধ মেটাতে শ্যামনগরে বিশাল জনসভা অভিষেকের

ঘরের ছেলে ঘরে ফিরলেও তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং অনেক বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন ৷ তাও দাপুটে নেতার ঘরওয়াপসিকে দলের শক্তি বৃদ্ধি বলেই মনে করছেন ঘাসফুলের নেতা, বিধায়ক, মন্ত্রীরা ৷ তাও কি কোথাও কোনও মতবিরোধ নেই (Abhishek Banerjee Rally) ?



6. J-K Police Medal : জম্মু ও কাশ্মীরে পুলিশ মেডেলে শের-ই-কাশ্মীর নয়, ভারতের জাতীয় প্রতীক

তিনি জম্মু ও কাশ্মীরে ন্যাশনাল কনফারেন্স দলের প্রতিষ্ঠাতা ৷ ভারতের স্বাধীনতার পর জম্মু ও কাশ্মীরের প্রথম নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী ৷ তাঁর নাম শেখ আবদুল্লাহ ৷ এবার তাঁকে মুছে ফেলার বন্দোবস্ত হল (J-K Police Medal) ৷



7. Rabindra Sarobar Rowing Incident : কেন লাইফ সেভিং বোট ছিল না ? রোয়িং দুর্ঘটনায় প্রশ্ন তুললেন মেয়র

ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবে কালবৈশাখীতে বোট উল্টে দুই কিশোরের মৃত্যুর ঘটনায় বাহ্যিক সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম (Allegations of Lack of External Security Arrangements in Calcutta Rowing Club) ৷ মৃত দুই কিশোরের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান কলকাতার মেয়র ৷ সেখানে তাঁর সঙ্গে কলকাতা পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরাও ছিলেন ৷



8. Suhana Khan 22nd Birthday: 22তম জন্মদিন, কেমন কাটালেন কিং খানের লিটল প্রিন্সেস ?

গত 22 মে 22 বছরে পা দিয়েছেন কিং খানের লিটল প্রিন্সেস সুহানা খান (Suhana Khan 22nd Birthday) ৷ এবার জন্মদিনের পার্টির বেশ কিছু ছবি সকলের সঙ্গে শেয়ার করে নিলেন অভিনেত্রী ৷



9. Cannes 2022 : সবুজ কন্য়ার পর 'ব্ল্যাক বেবি' লুকে কান থেকে নজর কাড়লেন দীপিকা

75তম কান চলচ্চিত্র উৎসবে এবার শুরু থেকেই নানান লুকে মন মাতাচ্ছেন দীপিকা পাড়ুকোন (Deepika Padukone at Decision To Leave premiere) ৷ দেখে নিন অভিনয়ের নয়া লুকের কিছু ঝলক ৷



10. India in Asia Cup 2022 : এশিয়া কাপে পাকিস্তান গাঁটে আটকে গেল ভারত

জিবেকে স্পোর্টস কমপ্লেক্স হকি স্টেডিয়ামে এদিন ম্যাচের প্রথম কোয়ার্টারেই এগিয়ে গিয়েছিল ‘মেন ইন ব্লু’ ৷ শেষ মুহূর্তে গোল খেয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ড্র করলেন সুরজ কারকেরা, পবন রাজবররা (India Pakistan match results in draw) ।