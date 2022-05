উত্তর 24 পরগনায় তৃণমূল নেতৃত্বের পাশাপাশি রাজ্যস্তরের বেশ কিছু নেতাও মেনে নিতে পারছেন না ব্যারাকপুরের সাংসদের এই ঘর ওয়াপসি।

2. Kopai Illegal Soil Cutting : ইটিভি ভারতের খবরের জের, কোপাইয়ে মাটি মাফিয়াদের রুখতে অভিযান প্রশাসনের

প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে বোলপুরের 3 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর ধর্মেন্দ্র সিংয়ের নেতৃত্বে কোপাই নদী থেকে মাটি কাটা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে (Kopai Illegal Soil Cutting) ৷

3. Baruipur Museum in House : নেশার টানে বাড়িতেই সংগ্রহশালা গড়ে তুললেন গবেষক

বাড়ির মধ্য়ে জাদুঘর বানিয়ে ফেলেছেন উজ্জ্বল সরদার ৷ তিনি পেশায় অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের গবেষক (Baruipur Museum in House) ৷

4. Labour Department Salary Problem : বঞ্চিত খোদ শ্রম দফতরের কর্মীরাই, আট মাস ধরে বেতন না পাওয়ার অভিযোগ !

আট মাস কাজের পরেও বোলপুরে শ্রম দফতরের অফিসে কর্মরত 6 কর্মী বেতন পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ উঠেছে (workers of Labour Department Office at Bolpur are not getting salary) ৷

5. Irfan Habib : মন্দির-মসজিদ ভাঙা দেশের স্থাপত্য আইন বিরোধী, মন্তব্য ইরফান হাবিবের

ইটিভি ভারতের মুখোমুখি ইরফান হাবিব ৷ জ্ঞানবাপী মসজিদ কাণ্ডে মুখ খুললেন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ (Prominent historian Irfan Habib in an exclusive interview with ETV Bharat )৷

6. Asansol: আসানসোলে গঠিত হয়নি পৌরবোর্ড, মেয়রের 5 লাখ টাকা জরিমানার দাবিতে হাইকোর্টে জিতেন্দ্র-জায়া

হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছেন আসানসোল পৌরনিগমের বিরোধী দলনেত্রী চৈতালি তিওয়ারি ৷ প্রায় তিন মাস হয়ে গেলেও এই পৌরনিগমে পূর্ণাঙ্গ বোর্ড গঠিত হয়নি এখনও (Asansol Municipal Corporation Board not formed yet) ৷

7. Justice Abhijit Gangopadhyay: ডব্লিউবিসিএস অফিসার থেকে বিচারপতি, নজরকাড়া কেরিয়ার অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের

ডব্লিউবিসিএস অফিসার হিসেবে কেরিয়ার শুরু করেছিলেন (Interesting Career graph for Calcutta HC Justice Abhijit Gangopadhyay)৷ এরপর নজরকাড়া কেরিয়ারকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে গেলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Justice Abhijit Gangopadhyay)?

8. BAN vs SL 2nd Test : বুকে ব্যথা, মাঠ থেকে হাসপাতালে কুশল মেন্ডিস!

মীরপুরে এদিন ফিল্ডিংরত অবস্থায় বুকে ব্যথা নিয়ে মাঠ ছাড়েন শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটারকে ৷ সংশয় দূর করতে রুটিন চেক-আপের জন্য পরবর্তীতে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় দ্বীপরাষ্ট্রের ক্রিকেটারকে (Kusal Mendis hospitalized after complaining chest pain during second test against Bangladesh) ৷

9. Cancer Sufferer Soma Das : ব্লাড ক্যানসার আক্রান্ত সোমা দাসের চাকরি দিতে স্কুল শিক্ষা দফতরকে নির্দেশ রাজ্য়ের

ক্যানসার আক্রান্ত সোমা দাস দীর্ঘদিন ধরে এসএসসির নিয়োগ দুর্নীতি (SSC Recruitment Scam) নিয়ে আন্দোলন করছেন ৷ সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্ট তাঁর চাকরির বিষয়টি মানবিকভাবে দেখার নির্দেশ দিয়েছিল ৷

10. Saumitra Khan on Jangal Mahal : জঙ্গলমহলকে 'রাঢ় বাংলা' নামে পৃথক রাজ্যের দাবি সৌমিত্রর

সোমবার বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন সৌমিত্র খাঁ ৷ বর্তমান সরকারের দুর্নীতি নিয়ে ফের একবার মুখ খুললেন তিনি ৷