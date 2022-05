1.Suvendu Adhikari : অর্জুন তৃণমূলে ফিরতেই ব্যারাকপুরের দায়িত্ব শুভেন্দুকে দিল বিজেপি

সোমবার নিউটাউনে বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠক হয় ৷ সেই বৈঠকে বিজেপির রাজ্য় সভাপতি সুকান্ত মজুমদার-সহ শীর্ষ নেতারা উপস্থিত ছিলেন ৷ সেখানেই ব্যারাকপুরের দায়িত্ব শুভেন্দু অধিকারীকে দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয় বলে বিজেপি সূত্রে খবর (BJP makes Suvednu Adhikari In Charge of Barrackpore Organisational District) ৷

2.Finger Bitten Off By Lion : সিংহের মুখে হাত, আঙুল খোয়ালেন চিড়িয়াখানার রক্ষী

16 বছর আগে আলিপুর চিড়িয়াখানার বাঘকে মালা পড়াতে গিয়ে হাত খুইয়েছিলেন অত্যুৎসাহী ৷ সেই স্মৃতি উস্কে দিল জামাইকার জুলজিক্যাল গার্ডেনের ঘটনা ৷

3.Cancer Sufferer Soma Das : ব্লাড ক্যানসার আক্রান্ত সোমা দাসের চাকরি দিতে স্কুল শিক্ষা দফতরকে নির্দেশ রাজ্য়ের

ক্যানসার আক্রান্ত সোমা দাস দীর্ঘদিন ধরে এসএসসির নিয়োগ দুর্নীতি (SSC Recruitment Scam) নিয়ে আন্দোলন করছেন ৷ সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্ট তাঁর চাকরির বিষয়টি মানবিকভাবে দেখার নির্দেশ দিয়েছিল ৷ এবার তাঁকে শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগ করতে স্কুল শিক্ষা দফতরকে নির্দেশ দিলেন শিক্ষা সচিব (Bengal Govt Directs SSC to Appoint Cancer Sufferer Soma Das as Teacher) ৷

4.Labour Department Salary Problem : বঞ্চিত খোদ শ্রম দফতরের কর্মীরাই, আট মাস ধরে বেতন না পাওয়ার অভিযোগ !

আট মাস কাজের পরেও বোলপুরে শ্রম দফতরের অফিসে কর্মরত 6 কর্মী বেতন পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ উঠেছে (workers of Labour Department Office at Bolpur are not getting salary) ৷

5.Justice Abhijit Gangopadhyay: ডব্লিউবিসিএস অফিসার থেকে বিচারপতি, নজরকাড়া কেরিয়ার অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের

ডব্লিউবিসিএস অফিসার হিসেবে কেরিয়ার শুরু করেছিলেন (Interesting Career graph for Calcutta HC Justice Abhijit Gangopadhyay)৷ এরপর নজরকাড়া কেরিয়ারকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে গেলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Justice Abhijit Gangopadhyay)?

6.Bratya to meet Dhankhar: এসএসসি নিয়ে শোরগোলের মাঝেই শিক্ষামন্ত্রী-শিক্ষাসচিবকে তলব ধনকড়ের

এসএসসি দুর্নীতি (SSC Recruitment scam) নিয়ে শোরগোলের মাঝেই শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু (Jagdeep Dhankhar summons Bratya Basu) ও শিক্ষাসচিব মণীশ জৈনকে রাজভবনে তলব করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Dhankhar summons Bratya)৷

7.Howrah School Property Stealing : দশ বছর ধরে স্কুলে চুরি যাচ্ছে একাধিক জিনিসপত্র, নাজেহাল প্রধান শিক্ষিকা

চুরির হাওয়া থেকে স্কুলের সম্পত্তি রক্ষা করতে নাজেহাল স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ৷ পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে বিডিও সকল স্তরে জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি ৷ প্রতিদিন চুরি যাচ্ছে মিড ডে মিলের চাল, কখনও বা রান্নার সরঞ্জাম আবার কখনও পাখা ৷ প্রায় দীর্ঘ 10 বছর ধরে একই ঘটনা ( Howrah School Utensils Steal) ৷

8.Kareena New Film: শৈলরানিতে বসে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই! এ স্বাদের ভাগ হবে না বলছেন করিনা-বিজয়

পরিচালক সুজয় ঘোষের হাত ধরে খুব তাড়াতাড়ি ওটিটি মঞ্চেও অভিষেক হতে চলেছে সইফ পত্নীর (Kareena Kapoor Khan Started Shooting For Her Upcoming film with Sujoy Ghosh)৷ কয়েকদিন ধরেই বাংলার এই শীতল শহর থেকে নানা ভিডিয়ো এবং ছবি পোস্ট করছেন এই অভিনেত্রী ৷ এবার তাঁকে দেখা গেল বিজয় বর্মা এবং মেকআপ শিল্পী পম্পি হান্সের সঙ্গে ৷

9.Proxy in Police Exam : পুলিশের চাকরির পরীক্ষায় প্রক্সি ! শিলিগুড়িতে গ্রেফতার বিহারের 11 জন

পুলিশের চাকরির পরীক্ষায় গ্রেফতার হল 11 জন ভুয়ো পরীক্ষার্থী (Proxy in Police Exam) ৷ শিলিগুড়ি কমিশনারেটের পুলিশ এই 11 জনকে চারটি পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে গ্রেফতার করেছে (Proxy in Police Exam in Siliguri Ten Fake Candidates Arrested) ৷ ধৃতেরা সবাই একটি চক্রের সঙ্গে জড়িত ৷

10.Auto Strike in Ultadanga Routes : উল্টোডাঙা রুটের অটো বন্ধ, ভোগান্তির মুখে নিত্যযাত্রীরা

সপ্তাহের প্রথম দিনেই উল্টোডাঙা থেকে একাধিক রুটের অটো বন্ধ রয়েছে (Auto Strike in Ultadanga Routes)৷ যার ফলে ভোগান্তির মুখে পড়েছে নিত্যযাত্রীরা ৷