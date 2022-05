1. Finger Bitten Off By Lion : সিংহের মুখে হাত, আঙুল খোয়ালেন চিড়িয়াখানার রক্ষী

16 বছর আগে আলিপুর চিড়িয়াখানার বাঘকে মালা পড়াতে গিয়ে হাত খুইয়েছিলেন অত্যুৎসাহী ৷

2. Bratya to meet Dhankhar: এসএসসি নিয়ে শোরগোলের মাঝেই শিক্ষামন্ত্রী-শিক্ষাসচিবকে তলব ধনকড়ের

এসএসসি দুর্নীতি (SSC Recruitment scam) নিয়ে শোরগোলের মাঝেই শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু (Jagdeep Dhankhar summons Bratya Basu) ও শিক্ষাসচিব মণীশ জৈনকে রাজভবনে তলব করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Dhankhar summons Bratya)৷

3. CBI summons Anubrata: ফের বিপাকে অনুব্রত, এবার ভোট পরবর্তী হিংসায় তলব সিবিআইয়ের

ফের অনুব্রত মণ্ডলকে তলব করল সিবিআই (CBI summons Anubrata)৷ এ বার ভোট পরবর্তী হিংসার মামলায় আগামী মঙ্গলবার অনুব্রতকে সিবিআইয়ের অফিসে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে (Post poll violence case)৷

4. Body found at Kishore Bharati stadium: কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে সিকিউরিটি ইনচার্জের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

কিশোর ভারতী স্টেডিয়াম থেকে উদ্ধার হল সিকিউরিটি ইনচার্জের ঝুলন্ত দেহ (Body of Security in charge found)৷ দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সার্ভে পার্ক থানার পুলিশ (Body found at Kishore Bharati stadium)৷

5. Oleksandr Zinchenko : ইউক্রেনের জন্য ! ইপিএল জিতে ট্রফিতে জাতীয় পতাকা জড়ালেন জিনচেঙ্কো

ওলেকজান্দ্রে জিনচেঙ্কো ৷ 46 মিনিটে মাঠে নেমে দলকে প্রিমিয়র লিগ এনে দিয়েছেন এই ইউক্রেনীয় ৷ ম্যাচের পর ইউক্রেনের নীল-হলুদ পতাকায় ট্রফিকে মুড়িয়ে দেওয়া কিংবা পতাকায় চোখের জল মোছা, বেশ কিছু ছবি বহুদিন ফুটবলপ্রেমীদের মনে থেকে যাবে (Oleksandr Zinchenko wrapped the Premier League trophy in the Ukrainian flag)৷

6. Fire in textile factory: মহেশতলায় গেঞ্জি কারখানায় আগুন

গেঞ্জি কারখানায় ভয়াবহ আগুন ৷ সোমবার সকাল 9 নাগাদ অগ্নিকান্ডের ঘটনাটি ঘটেছে (Fire in textile factory)৷

7. Qutb Minar Controversy : কুতুব মিনারের খননকাজের আদেশের জল্পনা ওড়ালেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী

কুতুব মিনারের খননকাজের জন্য় আদেশ দেওয়ার জল্পনাকে উড়িয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি (G kishan reddy discards qutub minar excavation claims) ৷ তিনি রবিবার বলেছেন যে, মন্ত্রকের তরফে এমন কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি ৷

8. Arjun Singh : কেন্দ্রীয় নিরপত্তা থাকলেও অর্জুনের অফিস থেকে খোলা হল বিজেপি সংগঠকদের ছবি

অর্জুন সিং-এর কেন্দ্রীয় নিরপত্তা থাকলেও বিজেপির সংগঠকদের ছবি খুলে ফেলা হল ৷ তাঁর বাসভবন এলাকা থেকে বিজেপির পতাকা সরিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা লাগিয়ে দেওয়া হয় (Pictures of BJP organizers were removed)।

9. Debjani Chattopadhyay : 'তীরন্দাজ শবর' নিয়ে আড্ডায় দেবযানী চট্টোপাধ্যায়

'অরিন্দম শীল পরিচালিত 'তীরন্দাজ শবর'-এ একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন দেবযানী চট্টোপাধ্যায় ৷

10. PM Modi in Quad summit : বাইডেন-সহ তিন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক মোদির, উঠতে পারে চিনের প্রসঙ্গও

চতুর্দেশীয় কোয়াড-এর বৈঠকই শুধু নয়, তিন দেশের প্রধানমন্ত্রীদের সঙ্গেই দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন নরেন্দ্র মোদি । তাতে শুধু রাশিয়া-ইউক্রেন নয়, উঠতে পারে চিনের প্রসঙ্গও (PM Narendra Modi arrives in Japan) ৷