1.Arjun Singh joining TMC: কাউন্টডাউন শুরু বলেও জল্পনা জিইয়ে কলকাতায় এলেন অর্জুন

কাউন্টডাউন শুরু বলেও জল্পনা জিইয়ে রেখে কলকাতায় এলেন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং (Arjun Singh comes to Kolkata)৷ তবে তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন কি না, কিছু খোলসা করেননি তিনি (Arjun Singh joining TMC)৷

2.Piyali Basak Conquers Mount Everest : অক্সিজেন সিলিন্ডার ছাড়াই এভারেস্ট চূড়ায় বঙ্গকন্যা পিয়ালী

এভারেস্ট জয় করলেন হুগলির চন্দননগরের পিয়ালী বসাক (Piyali Basak Conquers Mount Everest Without Oxygen Cylinder) ৷ অক্সিজেন সিলিন্ডার ছাড়া এভারেস্ট জয়ের এই কৃতিত্ব প্রথম ভারতীয় হিসাবে তাঁরই ৷ আজ সকাল সাড়ে 8টা নাগাদ তিনি এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছন ৷

3.Arjun Singh to join TMC: আজই তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন অর্জুন সিং !

আজই তৃণমূলে যোগ দেবেন অর্জুন সিং (Arjun Singh to join TMC)? আজ বিকেল 4 টেয় ক্যামাকস্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে তিনি ফের তৃণমূলে ফিরছেন বলে খবর ৷

4.Shah Criticises Rahul : 'ইতালিয়ান চশমা খুলে মোদির উন্নয়ন দেখো', রাহুলকে পরামর্শ শাহের

রবিবার অরুণাচলে প্রায় 1000 কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন অমিত শাহ (Shah inaugurated and laid the foundation stone of various development projects in Arunachal Pradesh)

5.Imran Khan over India Fuel Price : রাশিয়ার থেকে ডিসকাউন্টে তেল কিনেছে ভারত, ইমরানের প্রশংসাসূচক টুইট

গতকাল কেন্দ্রীয় সরকার দেশে পেট্রল, ডিজেলের দামে শুল্ক কমানোর কথা ঘোষণা করেছেন ৷ কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরেছে দেশে ৷ ভারত রাশিয়া থেকে ডিসকাউন্টে তেল কিনেছে, জানিয়ে টুইট করলেন ইমরান খান (Imran Khan over India Fuel Price ) ৷ তুললেন আমেরিকার ষড়যন্ত্রের প্রসঙ্গ ৷

6.Dhupguri Workers Died : কাশ্মীর থেকে আসছে দীপকের নিথর দেহ, জানেন না মানসিক ভারসাম্যহীন দাদা ও বৃদ্ধ বাবা-মা

কাশ্মীরে কাজে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ধূপগুড়ির পাঁচ যুবক (Dhupguri Workers Died) ৷ এর মধ্যে দু'জনের বাড়িতে মৃত্যুর খবর জানানো হলেও বাকি তিনজনের বাড়িতে এখনও জানানো হয়নি ৷ কীভাবে ছেলের মৃত্যু সংবাদ তাঁদের জানাবেন তা ভেবে পাচ্ছেন না প্রতিবেশী থেকে জন প্রতিনিধিরা ৷dead worker's body to came

7.Premier League : গুয়ার্দিওলা না ক্লপ, প্রিমিয়র লিগ তুমি কার ?

লিগের শেষ ম্যাচে 90 পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকা পেপ গুয়ার্দিওলার ম্যান সিটি খেলবে অ্যাস্টন ভিলার বিরুদ্ধে (Man City will play against Aston Villa) ৷ একইসময়ে 89 পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে থাকা লিভারপুল মুখোমুখি হবে উলভসের (Liverpool will face Wolves) ৷

8.Woman tried to kill husband: স্বামীকে খুনের চেষ্টা মহিলার ! আসানসোলে গ্রেফতার প্রেমিক

প্রেমিককে সঙ্গে নিয়ে এক মহিলা তাঁর স্বামীকে খুনের চেষ্টা (Woman tried to kill husband) করেছিল বলে অভিযোগ ৷ স্টিল টাউনশিপের এ-জোন হর্ষবর্ধন রোডের এই ঘটনার তদন্তে নেমে আসানসোল থেকে প্রেমিক সৌরভ রায়কে গ্রেফতার করল দুর্গাপুর থানার পুলিশ (Durgapur news)।

9.Delhi Triple Suicide : ঘরে বিপজ্জনক গ্যাস, আগুন জ্বালাবেন না ; নোট লিখে আত্মঘাতী মা ও দুই মেয়ে !

দিল্লির বসন্ত বিহারে একই পরিবারের তিন মহিলার দেহ উদ্ধার (3 Bodies recovered from Flat in Delhi Vasant Vihar)৷ পাওয়া গিয়েছে সুইসাইড নোট ৷ ঘর বন্ধ করে গ্যাস চেম্বার বানিয়ে আত্মহত্যার করেছেন বলে পুলিশের অনুমান ৷

10.Saktinagar Death : শক্তিনগর জেলা হাসপাতালের শৌচাগারে মিলল বৃদ্ধার ঝুলন্ত দেহ

শক্তিনগর জেলা হাসপাতালের ফিমেল ওয়ার্ডের শৌচালয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলেন এক বৃদ্ধ মহিলা (Saktinagar Death)। মৃতার নাম নাম ভানুমতী সরকার ৷ তদন্ত শুরু করেছে কোতোয়ালি থানা পুলিশ ৷