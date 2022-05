1.Piyali Basak Conquers Mount Everest : অক্সিজেন সিলিন্ডার ছাড়াই এভারেস্ট চূড়ায় বঙ্গকন্যা পিয়ালী

এভারেস্ট জয় করলেন হুগলির চন্দননগরের পিয়ালী বসাক (Piyali Basak Conquers Mount Everest Without Oxygen Cylinder) ৷ অক্সিজেন সিলিন্ডার ছাড়া এভারেস্ট জয়ের এই কৃতিত্ব প্রথম ভারতীয় হিসাবে তাঁরই ৷ আজ সকাল সাড়ে 8টা নাগাদ তিনি এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছন ৷

2.Arjun Singh to join TMC: আজই তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন অর্জুন সিং !

আজই তৃণমূলে যোগ দেবেন অর্জুন সিং (Arjun Singh to join TMC)? আজ বিকেল 4 টেয় ক্যামাকস্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে তিনি ফের তৃণমূলে ফিরছেন বলে খবর ৷

3.Imran Khan over India Fuel Price : রাশিয়ার থেকে ডিসকাউন্টে তেল কিনেছে ভারত, ইমরানের প্রশংসাসূচক টুইট

গতকাল কেন্দ্রীয় সরকার দেশে পেট্রল, ডিজেলের দামে শুল্ক কমানোর কথা ঘোষণা করেছেন ৷ কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরেছে দেশে ৷ ভারত রাশিয়া থেকে ডিসকাউন্টে তেল কিনেছে, জানিয়ে টুইট করলেন ইমরান খান (Imran Khan over India Fuel Price ) ৷ তুললেন আমেরিকার ষড়যন্ত্রের প্রসঙ্গ ৷

4.Premier League : গুয়ার্দিওলা না ক্লপ, প্রিমিয়র লিগ তুমি কার ?

লিগের শেষ ম্যাচে 90 পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকা পেপ গুয়ার্দিওলার ম্যান সিটি খেলবে অ্যাস্টন ভিলার বিরুদ্ধে (Man City will play against Aston Villa) ৷ একইসময়ে 89 পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে থাকা লিভারপুল মুখোমুখি হবে উলভসের (Liverpool will face Wolves) ৷

5.Kalbaishakhi Death : ঝড়ের মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু মহিলার, আহত স্বামী

কালবৈশাখীর তাণ্ডবে মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু মহিলার । গুরুতর জখম তাঁর স্বামীও । মর্মান্তিক ঘটনায় শোকের ছায়া সন্দেশখালিতে (Kalbaishakhi Death at Sandeshkhali)।

6.J-K Tunnel Collapse Death : জম্মু-কাশ্মীর টানেল দুর্ঘটনায় মৃত 10, কোম্পানিকে 15 লক্ষ ক্ষতিপূরণের নির্দেশ

জম্মু ও কাশ্মীরের রামবান জেলায় টানেলে কাজ করার সময় ধস নামে ৷ বৃহস্পতিবার রাতে এই দুর্ঘটনায় হঠাৎই চাপা পড়ে যান 10 জন শ্রমিক ৷ গতকাল সকলের মৃতদেহ বের করে আনা হয় ৷ এঁদের মধ্যে আছেন রাজ্যের 5 শ্রমিক (J-K Tunnel Collapse Death) ৷

7.HC asks fitness certificates of Govt buses: সরকারি বাসের ফিটনেস জানতে হলফনামা চাইল হাইকোর্ট

রাজ্যের সরকারি বাসগুলোর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শংসাপত্র আছে কি না, তা জানতে চেয়ে রাজ্যের কাছে হলফনামা তলব করল হাইকোর্ট (HC asks fitness certificates of Govt buses)৷

8.Bangladesh Protest : পাকিস্তান হাইকমিশন সাংবাদিকের নামে এজেন্ট পাঠাচ্ছে, দাবি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের

বাংলাদেশে ছাত্র জামাত-ই-ইসলামি এবং ইসলামিক ছাত্র শিবিরের সদস্যদের এজেন্ট করে বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে পাঠাচ্ছে সে দেশের হাইকমিশন ৷ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে নামল বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ (Bangladesh Protest) ৷

9.Chandrakona River Drowning : চন্দ্রকোনায় শিলাবতী নদীতে ডুবে মৃত যুবক

নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্য়ু হল এক যুবকের (Chandrakona River Drowning) ৷ মৃতের নাম সৌম্যদ্বীপ প্রামাণিক ৷ যদিও ঘটনা খতিয়ে দেখছে স্থানীয় পুলিশ ৷

10.Temporary Traffic Disruption : দেড়মাস বন্ধ থাকবে বারাসত-ব‍্যারাকপুর রোডে বাস চলাচল

প্রায় দেড়মাস বন্ধ থাকবে বারাসত-ব‍্যারাকপুর রোডে বাস চলাচল । কারণ সুয়ারেজ প্রকল্পের কাজের জন্য় ৷ 27 মে থেকেই কার্যকরী হবে এই নিয়ম (Barasat Barrackpore Road Will be Closed) । সমস্যা হলেও বাসিন্দারা চাইছেন দ্রুত এই কাজ শেষ করে গুরুত্বপূর্ণ বারাসত-ব‍্যারাকপুর রোড খুলে দেওয়া হোক ৷