1. Imran Khan over India Fuel Price : রাশিয়ার থেকে ডিসকাউন্টে তেল কিনেছে ভারত, ইমরানের প্রশংসাসূচক টুইট

গতকাল কেন্দ্রীয় সরকার দেশে পেট্রল, ডিজেলের দামে শুল্ক কমানোর কথা ঘোষণা করেছেন ৷ কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরেছে দেশে ৷ ভারত রাশিয়া থেকে ডিসকাউন্টে তেল কিনেছে, জানিয়ে টুইট করলেন ইমরান খান (Imran Khan over India Fuel Price ) ৷ তুললেন আমেরিকার ষড়যন্ত্রের প্রসঙ্গ ৷

2. J-K Tunnel Collapse Death : জম্মু-কাশ্মীর টানেল দুর্ঘটনায় মৃত 10, কোম্পানিকে 15 লক্ষ ক্ষতিপূরণের নির্দেশ

জম্মু ও কাশ্মীরের রামবান জেলায় টানেলে কাজ করার সময় ধস নামে ৷ বৃহস্পতিবার রাতে এই দুর্ঘটনায় হঠাৎই চাপা পড়ে যান 10 জন শ্রমিক ৷ গতকাল সকলের মৃতদেহ বের করে আনা হয় ৷ এঁদের মধ্যে আছেন রাজ্যের 5 শ্রমিক (J-K Tunnel Collapse Death) ৷

3. IPL Playoffs 2022 : আইপিএল কোয়ালিফায়ার খেলতে শহরে গুজরাত টাইটান্স-রাজস্থান রয়্যালস

আইপিএল প্লে অফস কোয়ালিফায়ার খেলতে শহরে পৌঁছল গুজরাত টাইটান্স ও রাজস্থান রয়্যালস (Gujarat Titans and Rajasthan Royals arrive in Kolkata for IPL Playoffs) ৷ শনিবার সন্ধেয় কলকাতা বিমানবন্দরে নামে দুই দল ৷ কালবৈশাখীর কারণে দুই দলের বিমান দেরিতে পৌঁছয় ৷

4. Suvendu Adhikari on Arjun Singh : অর্জুন সিংয়ের দলবদলের অধিকার আছে : শুভেন্দুর মন্তব্যে কীসের ইঙ্গিত?

অর্জুন সিংকে তৃণমূলে স্বাগত জানিয়ে পোস্টার পড়েছে ব্যারাকপুরে ৷ এনিয়ে তৃণমূল ও বিজেপি দুই শিবিরেই চাপানউতর শুরু হয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্যে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে (Suvendu Adhikari on Speculation of Arjun Singh Joining TMC) ৷ বারাসতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘‘অর্জুন সিংয়ের অন্য দলে যাওয়ার অধিকার আছে ৷’’

5. Speculation on Arjun Singh : সোশ্যাল মিডিয়ায় তৃণমূলের ব‍্যানারে অর্জুন সিংয়ের ছবি, জল্পনা ওড়ালেন বিজেপি সাংসদ

কাঁকিনাড়া অঞ্চলের তৃণমূল নেতা মুন্না সাউয়ের একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট আরও তীব্র করল জল্পনা ৷ তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে অর্জুন সিং'য়ের ছবি দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন তিনি ৷ আর তা নিয়েই ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে শোরগোল (Speculation rises on Arjun Singh around controversial social media post) ৷

6. West Bengal Weather Update : বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস উত্তর ও দক্ষিণে, ভিজবে কলকাতাও

গতকাল ঝড়ের তাণ্ডবলীলায় গাছ উপড়ে পড়েছে ৷ রবীন্দ্রসরোবরে রোয়িং করার সময় প্রাণ খুইয়েছেন দুই যুবক ৷ ইডেনে প্রেসক্লাবের কাচ ভেঙেছে ৷ মৌসুমী বায়ু রাজ্যের থেকে খূব দূরে নেই ৷ তাই এবার হাওয়া বদলের পালা (West Bengal Weather Update) ৷

7. Feluda Movie : প্রযোজক বদল ফেলুদার, শ্যুটিং শুরু জুনে

কে হবে সন্দীপ রায়ের আগামী পর্বের ফেলু মিত্তির তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে ৷ জুন মাসেই কলকাতা ও পুরীতে শ্যুটিং সুরু করতে চলেছেন ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত ও অভিজিৎ গুহ। ফেলুদার চরিত্রে দেখা যাবে ইন্দ্রনীল সেনগুপ্তকে (Producer Changes in Feluda Movie) ৷

8. KMC Biodiversity Report : কলকাতা জীববৈচিত্রে রিপোর্ট প্রকাশ পৌরনিগমের

কলকাতার জীববৈচিত্র নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশ করল কলকাতা পৌরনিগম ৷ মেয়র ফিরহাদ হাকিম ও উদ্যান বিভাগের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার এই রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন (Kolkata Municipal Corporation Publishes Biodiversity Report) ৷

9. Dilip Ghosh slams Bengal Govt: নেতাদের বাঁচাতে টাকা খরচ না করে তা গরিব মানুষের কাজে লাগান: দিলীপ

নেতাদের বাঁচাতে টাকা খরচ না করে তা গরিব মানুষের কাজে খরচ করুন (Dilip Ghosh slams Bengal Govt over SSC scam)৷ এসএসসি দুর্নীতি নিয়ে রাজ্যকে এই ভাষাতেই কটাক্ষ করলেন দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh slams Bengal Govt)৷

10. Suvendu Slams Alo Rani : আলোরানি সরকার বিধায়ক হয়ে গেলে খালেদা জিয়ার হয়ে প্রচার করতেন, মন্তব্য় শুভেন্দুর

আলোরানি সরকার বিধানসভা ভোটে জিতে গেলে এখানে একবার মমতা বন্দ্য়ােপাধ্যায়কে সমর্থন করতেন । বাংলাদেশে গিয়ে আবার খালেদা জিয়ার হয়ে প্রচার করতেন । এমনটাই মন্তব্য় করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu comments on Alo Rani Sarkar)।