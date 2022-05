1. Hyderabad Honour Killing: ভিন জাতে বিয়ে, সম্মান রক্ষার্থে যুবককে কুপিয়ে খুন হায়দরাবাদে

মৃত যুবকের নাম নীরজ পানওয়ার (24) ৷ অভিযোগ, তাঁর স্ত্রীর বাড়ির সদস্যরাই এই খুন করেছে (Honour Killing in Hyderabad) ৷

2. SSC Recruitment Scam : আজ নিজাম প্যালেসে ফের সিবিআইয়ের সামনাসামনি পরেশ অধিকারী

বৃহস্পতিবার এক দফা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে ৷ তারপর শনিবার সকালে ফের সিবিআই-এর দফতর নিজাম প্যালেসে জরুরি কাগজপত্র হাতে ঢুকতে দেখা গেল শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারী ৷ শিক্ষা দুর্নীতিতে তাঁর মেয়েকে চাকরি পাইয়ে দেওয়া নিয়ে তাঁর নাম সামনে আসে (SSC Recruitment Scam) ৷

3. Bhupati Nagar TMC-BJP Clash : শুভেন্দুর কর্মসূচি ঘিরে উত্তপ্ত ভূপতিনগর, তৃণমূল-বিজেপি হাতাহাতি

ভোট পরবর্তী হিংসার প্রতিবাদে শনিবার সকালে পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগরে প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করেছিল বিজেপি (BJP Protest Rally at Bhupati Nagar) ৷

4. Wimbledon 2022 : উইম্বলডনে নির্বাসিত রাশিয়া ও বেলারুশ, যোগ হবে না কোনও ব়্যাঙ্কিং পয়েন্ট

উইম্বলডনের ম্যাচে কোনও ব়্যাঙ্কিং পয়েন্ট যোগ হবে না (No Ranking Points in Wimbledon 2022 Due to Russia and Belarus Banned from Tournaments) ৷ এমনটাই জানিয়েছে ডব্লুটিএ এবং এটিপি ৷ কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, এবছর রাশিয়া এবং বেলারুশ উইম্বরডন থেকে নির্বাসিত হওয়ার কারণেই এই সিদ্ধান্ত ৷ তবে, ডব্লুটিএ এবং এটিপি’র এই সিদ্ধান্ত বিতর্ক শুরু হয়েছে ৷

5. New House of Sourav Ganguly : 48 বছরের সম্পর্ক ছিন্ন করে নতুন ঠিকানায় প্রিন্স অফ ক্যালকাটা

বীরেন রায় রোডের মঙ্গলচণ্ডী ভবন থেকে 8/1এ লোয়ার রওডন স্ট্রিট ৷ প্রিন্স অফ ক্যালকাটা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন ঠিকানা হতে চলেছে এটি ৷ কাজ ও যাতায়াতের সমস্যার কারণে পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে মধ্য কলকাতার বিলাশ বহুল বাংলোতে পাকাপাকিভাবে থাকা শুরু করছেন সৌরভ (Sourav Ganguly will Shift to New House in Lower Rawdon Street) ৷

6. Mehul Choksi Dominica Case : স্বস্তিতে মেহুল, বেআইনি প্রবেশের মামলা তুলল ডমিনিকা সরকার

24 মে ডমিনিকার উপকূল থেকে তাঁকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল ৷ এরপর ক্যারিবিয়ান দ্বীপ সরকার মেহুল চোক্সির বিরুদ্ধে অবৈধ ভাবে প্রবেশের অভিযোগে মামলা করে ৷ এদিকে পলাতক ব্যবসায়ী জানায়, তাঁর বান্ধবীর ফাঁদে তিনি পা দিয়েছেন এবং তাঁকে জোর করে এই দ্বীপে তুলে আনা হয়েছে (Mehul Choksi Dominica Case) ৷

7. West Bengal Weather Update : চড়ছে পারদ, আর্দ্রতা বৃদ্ধিতে কলকাতায় গরম বহাল

বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে গরম থাকছে ৷ বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বাড়তে থাকা এর অন্যতম কারণ (West Bengal Weather Update) ৷

8. J-K Tunnel Collapse : শনিবার ভোরে রামবানে উদ্ধারকার্য শুরু হল, আটকে আছেন বাংলার 4 শ্রমিক

বৃহস্পতিবার রাতে কাজ করতে রামবানের টানেলে কাজ আরম্ভ করেন শ্রমিকেরা ৷ তখনই ধস নামে আর আটকে যান 10 জন শ্রমিক ৷ একজন সেখানেই মারা যান ৷ বাকি 9 জন এখনও আটকে রয়েছেন (J-K Tunnel Collapse) ৷

9. BJP Protests against SSC Scam : শিক্ষাঙ্গন দুর্নীতি মুক্ত করতে গঙ্গাজল ছিটিয়ে বিজেপির প্রতীকী বিক্ষোভ

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারী ৷ দফায় দফায় চলছে সিবিআই জেরা ৷ ইতিমধ্যেই স্কুল সার্ভিস কমিশনে দুর্নীতিতে অভিযুক্ত পরেশ কন্যা অঙ্কিতা অধিকারীকে বেআইনি ভাবে চাকরিতে যোগদানের অভিযোগে তাঁকে বরখাস্ত করেছে হাইকোর্ট ৷

10. Corona Update in India : করোনা সংক্রমণ কিছুটা বেড়ে 2 হাজারেরও বেশি, মৃত 25

করোনা সংক্রমণ এখনও আছে দেশে ৷ তবে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে ৷ দু'বছর আগে অগস্টে সংক্রমণের সংখ্যা 20 লক্ষ ছাড়িয়েছিল (Corona Update in India) ৷