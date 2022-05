1. Hyderabad Honour Killing: ভিন জাতে বিয়ে, সম্মান রক্ষার্থে যুবককে কুপিয়ে খুন হায়দরাবাদে

মৃত যুবকের নাম নীরজ পানওয়ার (24) ৷ অভিযোগ, তাঁর স্ত্রীর বাড়ির সদস্যরাই এই খুন করেছে (Honour Killing in Hyderabad) ৷

2. SSC Recruitment Scam : আজ নিজাম প্যালেসে ফের সিবিআইয়ের সামনাসামনি পরেশ অধিকারী

বৃহস্পতিবার এক দফা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে ৷ তারপর শনিবার সকালে ফের সিবিআই-এর দফতর নিজাম প্যালেসে জরুরি কাগজপত্র হাতে ঢুকতে দেখা গেল শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারী ৷ শিক্ষা দুর্নীতিতে তাঁর মেয়েকে চাকরি পাইয়ে দেওয়া নিয়ে তাঁর নাম সামনে আসে (SSC Recruitment Scam) ৷

3. New House of Sourav Ganguly : 48 বছরের সম্পর্ক ছিন্ন করে নতুন ঠিকানায় প্রিন্স অফ ক্যালকাটা

বীরেন রায় রোডের মঙ্গলচণ্ডী ভবন থেকে 8/1এ লোয়ার রওডন স্ট্রিট ৷ প্রিন্স অফ ক্যালকাটা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন ঠিকানা হতে চলেছে এটি ৷ কাজ ও যাতায়াতের সমস্যার কারণে পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে মধ্য কলকাতার বিলাশ বহুল বাংলোতে পাকাপাকিভাবে থাকা শুরু করছেন সৌরভ (Sourav Ganguly will Shift to New House in Lower Rawdon Street) ৷

4. West Bengal Weather Update : চড়ছে পারদ, আর্দ্রতা বৃদ্ধিতে কলকাতায় গরম বহাল

বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে গরম থাকছে ৷ বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বাড়তে থাকা এর অন্যতম কারণ (West Bengal Weather Update) ৷

5. J-K Tunnel Collapse : শনিবার ভোরে রামবানে উদ্ধারকার্য শুরু হল, আটকে আছেন বাংলার 4 শ্রমিক

বৃহস্পতিবার রাতে কাজ করতে রামবানের টানেলে কাজ আরম্ভ করেন শ্রমিকেরা ৷ তখনই ধস নামে আর আটকে যান 10 জন শ্রমিক ৷ একজন সেখানেই মারা যান ৷ বাকি 9 জন এখনও আটকে রয়েছেন (J-K Tunnel Collapse) ৷

6. BJP Protests against SSC Scam : শিক্ষাঙ্গন দুর্নীতি মুক্ত করতে গঙ্গাজল ছিটিয়ে বিজেপির প্রতীকী বিক্ষোভ

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারী ৷ দফায় দফায় চলছে সিবিআই জেরা ৷ ইতিমধ্যেই স্কুল সার্ভিস কমিশনে দুর্নীতিতে অভিযুক্ত পরেশ কন্যা অঙ্কিতা অধিকারীকে বেআইনি ভাবে চাকরিতে যোগদানের অভিযোগে তাঁকে বরখাস্ত করেছে হাইকোর্ট ৷

7. Calcutta HC DA Verdict : 14 লক্ষ সরকারি কর্মচারীর বকেয়া ডিএ মেটাতে হবে রাজ্যকে

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মেটাতে নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷ এই পরিস্থিতিতে বর্তমান ও অবসরপ্রাপ্ত সব মিলিয়ে প্রায় 14 লক্ষ সরকারি কর্মচারিকে কেন্দ্রীয় হারে বকেয়া মহার্ঘভাতা দিতে হবে (State Government to Pay DA to near about 14 Lakhs Employees) ৷ 3 মাসের মধ্যে এই প্রক্রিয়া শেষ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷

8. Malda Kalboishakhi Death : ঝড়ের বলি বালক, গাছ পড়ে আহত আরও 1

কালবৈশৈখী ঝড়ে গাছ পড়ে মৃত্যু হল চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রের ৷ গুরুতর আহত হয়েছেন আরও একজন ৷ ঘটানাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে (Malda Boy Died due to Kalboishakhi) ৷

9. Rajiv Gandhi 31st Death Anniversary : বীর ভূমিতে রাজীব গান্ধির সমাধিস্থলে সোনিয়া-প্রিয়াঙ্কা-চিদম্বরম

আজ 21 মে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির 31তম মৃত্যুবার্ষিকী ৷ 1984 সালে মা ইন্দিরা গান্ধির হত্যার পর তিনি 40 বছর বয়সে দেশের প্রধানমন্ত্রী হন ৷ শনিবার সকালে রাজীব গান্ধির 31তম মৃত্যুবার্ষিকীতে বীর ভূমিতে তাঁর সমাধিস্থলে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন স্ত্রী তথা কংগ্রেসের অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট সোনিয়া গান্ধি, মেয়ে প্রিয়াঙ্কা গান্ধি (Sonia and Priyanka Gandhi pay homage to Rajiv Gandhi on his death anniversary) ৷

10. Kalyan Banerjee : যাদের জন্য করেছি আজ তাদের কাছেই খারাপ, বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে আক্ষেপ কল্যাণের

শুক্রবার শিল্প-বাণিজ্যমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের (Bengal Minister Partha Chatterjee) আইনজীবী হিসেবে কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) হাজির ছিলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ শুনানির আগে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্য়ায়ের এজলাসে কথা বলতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন তিনি (TMC MP Kalyan Banerjee gets Emotional at Kolkata High Court today) ৷