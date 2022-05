1. New House of Sourav Ganguly : 48 বছরের সম্পর্ক ছিন্ন করে নতুন ঠিকানায় প্রিন্স অফ ক্যালকাটা

বীরেন রায় রোডের মঙ্গলচণ্ডী ভবন থেকে 8/1এ লোয়ার রওডন স্ট্রিট ৷ প্রিন্স অফ ক্যালকাটা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন ঠিকানা হতে চলেছে এটি ৷

2. West Bengal Weather Update : চড়ছে পারদ, আর্দ্রতা বৃদ্ধিতে কলকাতায় গরম বহাল

বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে গরম থাকছে ৷ বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বাড়তে থাকা এর অন্যতম কারণ (West Bengal Weather Update) ৷

3. J-K Tunnel Collapse : শনিবার ভোরে রামবানে উদ্ধারকার্য শুরু হল, আটকে আছেন বাংলার 4 শ্রমিক

বৃহস্পতিবার রাতে কাজ করতে রামবানের টানেলে কাজ আরম্ভ করেন শ্রমিকেরা ৷ তখনই ধস নামে আর আটকে যান 10 জন শ্রমিক ৷ একজন সেখানেই মারা যান ৷ বাকি 9 জন এখনও আটকে রয়েছেন (J-K Tunnel Collapse) ৷

4. Ankita Adhikary Job Termination : আদালতের লিখিত নির্দেশ মেলেনি, অঙ্কিতাকে বরখাস্ত প্রসঙ্গে জানালেন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা

বুধবার অঙ্কিতা অধিকারীকে চাকরি থেকে বরখাস্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta HC orders to terminate Ankita Adhikary from job) ৷

5. Calcutta HC DA Verdict : 14 লক্ষ সরকারি কর্মচারীর বকেয়া ডিএ মেটাতে হবে রাজ্যকে

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মেটাতে নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷ এই পরিস্থিতিতে বর্তমান ও অবসরপ্রাপ্ত সব মিলিয়ে প্রায় 14 লক্ষ সরকারি কর্মচারিকে কেন্দ্রীয় হারে বকেয়া মহার্ঘভাতা দিতে হবে (State Government to Pay DA to near about 14 Lakhs Employees) ৷

6. Rajiv Gandhi 31st Death Anniversary : বীর ভূমিতে রাজীব গান্ধির সমাধিস্থলে সোনিয়া-প্রিয়াঙ্কা-চিদম্বরম

আজ 21 মে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির 31তম মৃত্যুবার্ষিকী ৷ 1984 সালে মা ইন্দিরা গান্ধির হত্যার পর তিনি 40 বছর বয়সে দেশের প্রধানমন্ত্রী হন ৷ এখনও পর্যন্ত তিনি দেশের সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী ৷

7. Kalyan Banerjee : যাদের জন্য করেছি আজ তাদের কাছেই খারাপ, বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে আক্ষেপ কল্যাণের

শুক্রবার শিল্প-বাণিজ্যমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের (Bengal Minister Partha Chatterjee) আইনজীবী হিসেবে কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) হাজির ছিলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

8. Sujan Chakraborty : "মুখ্যমন্ত্রী 420 নাকি গুলবাজ দি গ্রেট, কোনটা এক্ষেত্রে ভালো ?" দুর্নীতি নিয়ে মমতাকে কটাক্ষ সুজনের

"রাজ্যের জাল চক্র শুরুই করেছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর ডিগ্রিটাই তো জালি । এই মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে পশ্চিমবাংলায় জাল কারবারের রমরমা চলার আদর্শ জায়গা", বললেন প্রবীণ বাম নেতা সুজন চক্রবর্তী ৷

9. Nisith Pramanik on SSC Scam : শিক্ষক দুর্নীতি নিয়ে পরেশকে একহাত নিশীথের

মেধা তালিকায় নীচের দিকে নাম থাকা সত্ত্বেও প্রভাব খাটিয়ে কন্যা অঙ্কিতা অধিকারীকে চাকরির পাইয়ে দিয়েছিলেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারী ৷ এই তথ্য সামনে আসার পরেই তোলপাড় রাজ্য-রাজনীতি ৷

10. Education Commissioner : নয়া শিক্ষা কমিশনার নিয়োগ, বিতর্কে নবান্ন

নতুন শিক্ষা কমিশনার হিসাবে নিযুক্ত হলেন অরূপ সেনগুপ্ত ৷ নবান্ন থেকে নিয়োগ হয়েছে এই তিনি ৷ যা কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে বিতর্ক (Nabannna Appoint a Education commissioner ) ৷