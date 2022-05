1. CBI Summons Partha : আগামী সপ্তাহে ফের পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে তলব সিবিআইয়ের

এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় (SSC Recruitment Scam) নাম জড়িয়েছে মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের (Bengal Minister Partha Chatterjee) ৷ কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court) নির্দেশে তিনি আগেই একবার সিবিআইয়ের জেরার মুখোমুখি হয়েছেন ৷ তাঁকে আরও একবার তলব করল সিবিআই (CBI again Summons Partha Chatterjee in SSC Recruitment Scam) ৷ আগামী সপ্তাহে হাজিরা দিতে নির্দেশ দিয়েছে সিবিআই ৷

2. Ankita Adhikarys job terminated: পরেশ-কন্যা অঙ্কিতার স্কুলে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা হাইকোর্টের, ফেরত দিতে হবে বেতন

পরেশ-কন্যা অঙ্কিতা অধিকারীর চাকরি গেল (Ankita Adhikarys job terminated)৷ তাঁর স্কুলে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে হাইকোর্ট (SSC case latest news)৷ এতদিন তিনি যে বেতন পেয়েছেন, তা তাঁকে ফেরত দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (Calcutta High Court)৷

3. Adhir Slams Partha : পার্থ চোর প্রমাণিত হয়েছে, এখন রাজ্যের টাকায় সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে : অধীর

পার্থ থেকে পরেশ অধিকারী, একাধিক ইস্যুতে শাসকদলকে বিঁধলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী (Adhir Slams Partha) ৷ শুক্রবার বহরমপুরে সাংবাদিক বৈঠক অধীরবাবু বলেন, প্রমাণিত হয়েছে পার্থ চোর । এখন নিজের ব্যর্থতা ঢাকতে সুপ্রিম কোর্টে যেতে হচ্ছে (Adhir Ranjan Chowdhury criticizes Partha Chatterjee)। রাজ্যের টাকা লুট করে সেই জনগণের টাকাতেই সুপ্রিম কোর্ট যেতে হচ্ছে । এর থেকে দুর্ভাগ্যের আর কিছু নেই । মুখ্যমন্ত্রীর উচিত এই সব নেতাদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে মন্ত্রিসভা থেকে বের করে দেওয়া । আমি মুখ্যমন্ত্রী হলে এইসব লোকেদের গারদে ভরে দিতাম এতক্ষণে ৷"

4. Husband Murders Wife : মূল্যবৃদ্ধি ! জামাইকে মাংস খাওয়ানোর টাকা চেয়ে স্বামীর হাতে খুন স্ত্রী

নলহাটিতে জামাইকে মুরগির মাংস খায়াওনোর টাকা চেয়ে স্বামীর হাত খুন স্ত্রী ৷ ঘুমন্ত অবস্থায় কোদাল দিয়ে স্ত্রীকে খুন করলেন স্বামী ৷ অভিযুক্ত প্রভাত কোনাইকে গ্রেফতার করেছে নলহাটি থানার পুলিশ (Husband Murders Wife in Nalhati) ৷

5. HC order on DA case: ডিএ মামলায় ধাক্কা রাজ্যের, 3 মাসের মধ্যে বকেয়া মেটানোর নির্দেশ হাইকোর্টের

ডিএ মামলায় বিরাট ধাক্কা খেল রাজ্য সরকার ৷ 3 মাসের মধ্যে (clear pending DA in 3 months) বকেয়া মহার্ঘভাতা মেটানোর নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট (HC order on DA case)৷

6. NS Sidhu Seeks Time to Surrender : আত্মসমর্পণ করতে সময় চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন নভজ্যোৎ সিং সিধুর

আত্মসমর্পণ করতে আরও সময় চাইলেন নভজ্যোৎ সিং সিধু (Navjot Singh Sidhu Seeks More Time to Surrender Due to His Health Issue) ৷ এ দিন সুপ্রিম কোর্টে সিধুর হয়ে সেই আবেদন করেন অভিষেক মুনু সিংভি ৷ তবে, বিচারপতি খানভিলকরের বেঞ্চ প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে এর জন্য আবেদন করতে নির্দেশ দিয়েছে ৷

7. Protest for Drinking Water : জলের দাবিতে উখড়া পঞ্চায়েত অফিসে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

জলের দাবিতে উখড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে বিক্ষোভ গুলজারবাগ গ্রামের বাসিন্দাদের ৷ দুর্গাপুরের অন্ডালের উখড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গুলজারবাগে দীর্ঘদিন ধরে জল সংকট চলছে ৷ এনিয়ে উখড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে একাধিকবার অভিযোগ করা হয়েছে বলে জানান বিক্ষোভকারীরা ৷ অভিযোগ, পঞ্চায়েত প্রধান বিষয়টিকে গুরুত্বই দেননি ৷

8. CBI again interrogating Paresh: প্রভাবশালীদের নাগাল পেতে পরেশকে আজ ফের জিজ্ঞাসাবাদ

প্রভাবশালীদের নাগাল পেতে পরেশ অধিকারীকে আজ ফের জিজ্ঞাসাবাদ করছে সিবিআই (CBI again interrogating Paresh) ৷ আজ সকালেই বেশ কিছু নথি নিয়ে নিজাম প্যালেসে হাজির হন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী (Paresh Chandra Adhikary before CBI)৷

9. Maoist posters in Purulia : কোটশিলায় উদ্ধার মাওবাদী পোস্টার

মাওবাদী পোস্টার ও বোমাতঙ্ক ঘিরে চাঞ্চল্য কোটশিলায় ৷ রেল লাইন উড়িয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে লালকালিতে লেখা ওই মাও নামাঙ্কিত পোস্টারে । তবে কি আবার মাও আতঙ্ক মাথা চারা দিচ্ছে (Maoist posters in Purulia) ?

10. WBCPCR Message to Parents : শিশু নির্যাতন রুখতে বাবা-মায়েদের এগিয়ে আসতে অনুরোধ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের

শিশুদের উপর হওয়া নির্যাতন রুখতে বাবা-মায়েদের আরও সতর্ক এবং সাহসী হতে অনুরোধ পশ্চিমবঙ্গ শিশু সুরক্ষা আয়োগের চেয়ারপার্সনের (WBCPCR Asks Parents to Come Forward to Stop Child Abuse) ৷ মালদায় একটি কর্মশালায় আয়োগের চেয়ারপার্সন অনন্যা চক্রবর্তী জানান, বাবা-মায়েরা সমাজের ভয়ে অনেক সময় অভিযোগ জানান না ৷ সেই চিত্রটা বদলাতে হবে বলে জানান তিনি ৷