1.Ankita Adhikarys job terminated: পরেশ-কন্যা অঙ্কিতার স্কুলে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা হাইকোর্টের, ফেরত দিতে হবে বেতন

পরেশ-কন্যা অঙ্কিতা অধিকারীর চাকরি গেল (Ankita Adhikarys job terminated)৷ তাঁর স্কুলে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে হাইকোর্ট (SSC case latest news)৷ এতদিন তিনি যে বেতন পেয়েছেন, তা তাঁকে ফেরত দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (Calcutta High Court)৷

2.HC order on DA case: ডিএ মামলায় ধাক্কা রাজ্যের, 3 মাসের মধ্যে বকেয়া মেটানোর নির্দেশ হাইকোর্টের

ডিএ মামলায় বিরাট ধাক্কা খেল রাজ্য সরকার ৷ 3 মাসের মধ্যে (clear pending da in 3 months) বকেয়া মহার্ঘভাতা মেটানোর নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট (HC order on DA case)৷

3.CBI again interrogating Paresh: প্রভাবশালীদের নাগাল পেতে পরেশকে আজ ফের জিজ্ঞাসাবাদ

প্রভাবশালীদের নাগাল পেতে পরেশ অধিকারীকে আজ ফের জিজ্ঞাসাবাদ করছে সিবিআই (CBI again interrogating Paresh) ৷ আজ সকালেই বেশ কিছু নথি নিয়ে নিজাম প্যালেসে হাজির হন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী (Paresh Chandra Adhikary before CBI)৷

4.Kalyani AIIMS Recruitment Scam : মেয়ে-পুত্রবধূকে চাকরি, দলীয় দুই বিধায়কের বিরুদ্ধে শাহকে নালিশ কল্যাণীর বিজেপি নেতার

তৃণমূলের মন্ত্রীদের পর এবার বিজেপির দুই বিধায়কের বিরুদ্ধে নিয়োগে স্বজনপোষণের অভিযোগ (Kalyani AIIMS Recruitment Scam) ৷ এই অভিযোগ জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন খোদ বিজেপি নেতা ৷ কী বলছেন তিনি ?

5.CBI Raid at Lalu Yadav Residence : লালুর বাড়িতে সিবিআই তল্লাশি, দায়ের হল নতুন মামলা

লালুপ্রসাদ যাদবের বাড়িতে সিবিআই তল্লাশি ৷ পটনা এবং দিল্লি মিলিয়ে তাঁর 17টি জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷ লালুপ্রসাদ এবং তেজস্বী এই মুহূর্তে পটনায় নেই ৷ তার মধ্যেই সিবিআইয়ের এই অভিযান (CBI Raid at Lalu Yadav Residence)।

6.WB SSC Recruitment Notice : সিবিআই তদন্তের মধ্যেই 6961 পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি এসএসসির

চলছে নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতির মামলা ও সিবিআই তদন্ত ৷ তার মধ্যেই এসএসসির বিভিন্ন পদে ফের নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করল রাজ্য সরকার (SSC Recruitment Notice) ৷ কোন পদে কতজনকে নিয়োগ করা হবে ? কী রয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে ?

7.Threat by TMC Councillor : বস্ত্র বিপণি সংস্থাকে হুমকির অভিযোগ তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে

বহুজাতিক বস্ত্র বিপণি সংস্থার নির্মীয়মাণ শোরুমে গিয়ে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে (TMC Councilor is Accused of Threatening to A Textile Marketing Company in Dankuni) ৷ কাউন্সিলরের লোকেদের চাকরি না দিলে শোরুম চালাতে না দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে ৷

8.Nikhat Zareen Wins Gold : বিশ্ব বক্সিংয়ের সোনা মেয়ের প্রশংসা মোদির

প্রথম তেলুগুকন্যা হিসেবে দেশকে স্বর্ণপদক এনে দিলেন তেলাঙ্গানার নিখাত জারিন ৷ বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতে প্রথম তেলুগু হিসেবে রেকর্ড গড়লেন তিনি (World Boxing Championship 2022) ৷ নিখাত প্রমাণ করেছেন, নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করলে কিছুই অসম্ভব নয় ৷ এই শিরোপার জন্য তেলাঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও-সহ রাজ্যপাল তামিলিসাই সৌন্দররাজন ও অন্যান্যরা জারিনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ৷ টুইট করেছেন মোদিও ৷

9.Tapan Kandu murder probe: 45 দিন পার, তপন কান্দু খুনে এখনও জমা পড়ল না তদন্ত রিপোর্ট

45 দিন পার হয়ে গেল, এখনও ঝালদায় কংগ্রেস কাউন্সিলর (Jhalda Murder Case) তপন কান্দু খুনে তদন্ত রিপোর্ট জমা দিল না সিবিআই (Tapan Kandu murder probe)৷

10.SSC Recruitment Scam: পরপর 2 দিন ম্যারাথন জেরার পর আজ ফের এসকে সিনহাকে তলব সিবিআইয়ের

পরপর 2 দিন ম্যারাথন জেরার পর আজ ফের এসএসসির প্রাক্তন উপদেষ্টা (Former SSC adviser) এসকে সিনহাকে তলব করেছে সিবিআই (SK Sinha to appear before CBI)৷